Sezon na kąpieliska w Warszawie coraz bliżej. Dwie pływalnie ogłosiły termin rozpoczęcia
Już od najbliższego czwartku mieszkańcy Warszawy będą mogli szukać ochłody na dwóch popularnych pływalniach pod gołym niebem. Park Moczydło oraz ośrodek przy ul. Inflanckiej inaugurują sezon letni, oferując kompleksy basenowe, strefy rekreacji i liczne atrakcje sportowe
Moczydło: Wodne szaleństwo i aktywny wypoczynek na Woli
Park Moczydło, uznawany za jeden z największych plenerowych kompleksów kąpieliskowych w stolicy, ponownie otwiera swoje bramy dla spragnionych relaksu warszawiaków. Obiekt przygotował w tym roku wszechstronną ofertę, która zadowoli zarówno całe rodziny, jak i entuzjastów intensywnego treningu.
Na odwiedzających czekają nowoczesne baseny rekreacyjne, bezpieczne brodziki dla najmłodszych, dynamiczne zjeżdżalnie oraz rozległe tereny zielone, idealne do opalania i odpoczynku na trawie. Fani sportu będą mogli skorzystać z boisk do siatkówki plażowej i piłki nożnej plażowej, a także z wielofunkcyjnej przestrzeni sportowa. Dodatkową atrakcją będą codzienne, zorganizowane zajęcia aqua zumby, łączące taniec z fitnessem w wodzie.
Dla osób stawiających na tradycyjny trening pływacki dostępny będzie pełnowymiarowy, 50-metrowy basen sportowy. Siły po udanej zabawie będzie można zregenerować w specjalnej strefie gastronomicznej, w której zaparkują popularne food trucki. Cały obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Godziny otwarcia: W sezonie wakacyjnym Moczydło będzie czynne każdego dnia w godzinach od 9:00 do 19:00.
Inflancka: Komfortowe kąpiele w centrum miasta
Dla mieszkańców Śródmieścia i okolic doskonałą alternatywą pozostaje letnia pływalnia przy ul. Inflanckiej. Kompleks ten oferuje basen rekreacyjny, wydzieloną i bezpieczną strefę dla dzieci, taras wypoczynkowy, wygodne leżaki oraz pełne zaplecze sanitarne i szatniowe. Na miłośników sportów drużynowych czeka z kolei profesjonalne boisko do siatkówki plażowej oraz punkty gastronomiczne.
Największym atutem i wyróżnikiem ośrodka przy Inflanckiej jest nowoczesny system podgrzewania wody. Rozwiązanie to gwarantuje komfortową temperaturę w nieckach basenowych, umożliwiając przyjemną kąpiel również w chłodniejsze, nieco mniej upalne dni.
Godziny otwarcia: W czerwcu i lipcu pływalnia będzie działała codziennie w godzinach 10:00–20:00. W sierpniu obiekt będzie zamykany godzinę wcześniej, czyli o 19:00.
Kaprysy pogody mogą zmienić plany
Choć sezon startuje pełną parą, zarządca obiektów przypomina, że funkcjonowanie letnich pływalni jest ściśle uzależnione od warunków atmosferycznych. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów deszczu, burz lub innych niekorzystnych zjawisk pogodowych, baseny mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania ze względów bezpieczeństwa.
Bieżące komunikaty dotyczące pracy kąpielisk będą publikowane na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Aktywnej Warszawy. Dzięki temu mieszkańcy przed wyjściem z domu będą mogli w prosty sposób sprawdzić, czy baseny są w danym momencie dostępne dla odwiedzających.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.