Silne burze mkną w kierunku Warszawy. Przeparkujcie samochody, zabezpieczcie rzeczy na balkonie
Na południu burza już jest, a na wschodzie Warszawy dopiero się rozwija. Meteorolodzy obserwują sytuację. Możliwe, że opady i burze dojdą do Warszawy.
„Przypominam, że niebawem przed frontem chłodnym dojdzie do rozwoju burz i opadów, które po godz.19 przejdą przez rejony Warszawy. Będzie im towarzyszyć silny wiatr i lokalnie drobny grad, a szczegóły znajdziecie w poprzednich wpisach” – pisze Pogoda w stolicy, jak i w okolicy.
Silny front burzowy utworzył się na południu i mknie w kierunku Warszawy. Czy burze dojdą do Warszawy i obejmą swoim zasięgiem całą stolicę? Sytuacja jest dynamiczna. Na wszelki wypadek zabezpieczcie wszystkie lekki rzeczy na balkonie i przeparkujcie samochody spod drzew.
Co dalej? „Czeka nas noc z dużym zachmurzeniem i przejaśnieniami, a miejscami także rozpogodzeniami, zwłaszcza na zachodzie i północnym zachodzie kraju. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i Pomorzu nad ranem także deszczu ze śniegiem oraz krupy śnieżnej. Początkowo, głównie w centrum i na wschodzie, możliwe są również burze. Lokalnie suma opadów może sięgać 10-15 mm” – prognozuje IMGW.
