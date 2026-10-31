Skandal na warszawskim cmentarzu! Ogień zniszczył grób 15-letniego Krzysia. Sprawcy może grozić nawet 5 lat więzienia
Wstrząsające zdarzenie na jednym z warszawskich cmentarzy, tuż przed uroczystością Wszystkich Świętych. Na grobie 15-letniego Krzysztofa Karalucha, zmarłego kibica Polonii Warszawa, spłonął klubowy szalik, a ogień uszkodził krzyż. Kibice podejrzewają celowe podpalenie i mówią o przekroczeniu wszelkich granic. Jeżeli śledczy potwierdzą umyślne zniszczenie grobu, odpowiedzialnej osobie może grozić surowa kara.
Sprawę nagłośniła grupa kibicowska Ultras Enigma, publikując w mediach społecznościowych zdjęcia miejsca pochówku przed zdarzeniem i po nim. Widać na nich ślady działania ognia na drewnianym krzyżu.
Zniszczony grób 15-letniego chłopca. Kibice nie kryją oburzenia
Krzysztof Karaluch był młodym kibicem Polonii Warszawa. Zmarł 11 września 2026 roku, mając zaledwie 15 lat, po tragicznym wypadku.
Jego śmierć poruszyła społeczność Czarnych Koszul. Kibice organizowali pomoc, a klub oddał chłopcu hołd.
W poniedziałek 26 października przedstawiciele Polonii Warszawa odwiedzili groby osób związanych z klubem. Na miejscu spoczynku Krzysztofa pozostawiono między innymi wieniec, znicze i klubowy szalik.
Już następnego dnia dotarła informacja o zniszczeniach.
Krzyż na grobie chłopca nosił wyraźne ślady ognia. Uszkodzeniu uległo miejsce, w którym zawieszono szalik Polonii.
„Grób śp. Krzysia został podpalony”. Mocne oskarżenia kibiców
Grupa Ultras Enigma opublikowała zdjęcia, które według autorów wykonano przed zdarzeniem i po nim.
Kibice przekonują, że nie był to przypadek.
W dodatkowym komentarzu zwrócili uwagę na rozmieszczenie zniczy oraz fakt, że trawa znajdująca się pomiędzy nimi a krzyżem nie nosiła widocznych śladów uszkodzenia.
Ich zdaniem może to wskazywać, że ogień nie rozprzestrzenił się od zniczy, lecz pojawił się bezpośrednio przy szaliku zawieszonym na krzyżu.
Są to jednak obserwacje i podejrzenia kibiców, a nie wyniki oficjalnych oględzin biegłego z zakresu pożarnictwa.
W komentarzach pojawiły się również sugestie dotyczące możliwego związku zdarzenia z rywalizacją kibicowską. Nie przedstawiono jednak potwierdzonych dowodów wskazujących sprawców ani ich przynależność klubową.
Polonia Warszawa zabrała głos. „Przekroczono wszystkie granice”
Oficjalne oświadczenie w tej sprawie opublikowała również Polonia Warszawa.
Klub potwierdził, że 27 października dowiedział się o uszkodzeniu krzyża przez ogień.
Przedstawiciele Polonii zaznaczyli, że nie wiedzą, kto odpowiada za zdarzenie. Jednocześnie przyznali, że charakter zniszczeń może wskazywać na działanie celowe.
Klub wyraził oburzenie i stanowczo potępił agresję oraz przemoc, szczególnie wobec miejsc pochówku.
Polonia poinformowała także, że wraz z kibicami podjęła działania mające na celu przywrócenie grobu Krzysztofa do godnego stanu.
Co grozi sprawcy podpalenia grobu? Nawet 5 lat więzienia
Jeżeli okaże się, że ktoś celowo podpalił szalik i uszkodził elementy nagrobka, jego zachowanie może zostać ocenione na podstawie kilku przepisów Kodeksu karnego.
Art. 262 § 1 Kodeksu karnego – znieważenie miejsca spoczynku zmarłego
Za umyślne znieważenie grobu grozi:
- grzywna,
- kara ograniczenia wolności,
- kara pozbawienia wolności do 2 lat.
Przepis chroni szacunek należny osobom zmarłym i miejscom ich pochówku. Nie każde przypadkowe uszkodzenie nagrobka stanowi jednak znieważenie – istotne są okoliczności zdarzenia i zamiar sprawcy.
Art. 288 § 1 Kodeksu karnego – zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy
Jeżeli sprawca umyślnie zniszczył lub uszkodził cudze mienie, a czyn spełnia ustawowe przesłanki przestępstwa, może mu grozić:
od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
W przypadku mniejszej wagi przepisy przewidują łagodniejsze sankcje. Przy niewielkiej wartości szkody może wchodzić w grę odpowiedzialność za wykroczenie.
Ważne jest również to, że kwalifikacja prawna zależy od wartości szkód, rodzaju uszkodzonych przedmiotów oraz ustaleń dotyczących zamiaru sprawcy.
Jeżeli czyn jednocześnie stanowiłby znieważenie grobu i uszkodzenie mienia, możliwa jest ocena na podstawie obu przepisów.
Nie oznacza to automatycznego sumowania maksymalnych kar ani pewności wymierzenia pięciu lat więzienia. Ostateczna kwalifikacja prawna należałaby do organów ścigania i sądu.
Czy sprawca został ustalony?
Na podstawie dostępnych informacji nie ma potwierdzenia, że ustalono osobę odpowiedzialną za zdarzenie.
Nie ma również podstaw, aby przypisywać winę kibicom konkretnego warszawskiego klubu.
Kluczowe dla wyjaśnienia sprawy mogłyby być między innymi nagrania monitoringu, relacje świadków oraz oględziny miejsca zdarzenia.
Ultras Enigma informuje, że istnieją świadkowie, którzy mieli widzieć osobę podpalającą szalik. Ta informacja wymaga jednak niezależnego potwierdzenia.
Do zdarzenia doszło tuż przed Wszystkimi Świętymi
Sprawa budzi szczególne emocje ze względu na termin.
W całej Polsce trwają przygotowania do 1 listopada. Rodziny porządkują groby, przynoszą kwiaty i zapalają znicze, aby upamiętnić swoich bliskich.
Tymczasem w Warszawie bliscy 15-letniego chłopca musieli zmierzyć się z informacją o zniszczeniach w miejscu jego spoczynku.
Niezależnie od tego, co było przyczyną pojawienia się ognia, uszkodzenie grobu młodego człowieka jest bolesnym wydarzeniem dla rodziny i osób, które go znały.
Jeżeli podejrzenia celowego podpalenia się potwierdzą, sprawa może mieć również poważne konsekwencje karne.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.