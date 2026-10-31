Wielka promocja w Lidlu od poniedziałku! Rusza nowa fala okazji. Ceny spadną nawet o 40 procent
Lidl szykuje kolejną porcję promocji. Już od poniedziałku, 2 listopada, w sklepach pojawią się nowe okazje, a wśród nich odzież sportowa i zimowa w znacznie niższych cenach. Niektóre produkty będzie można kupić nawet o 40 procent taniej. To jednak nie wszystko – sieć zapowiada również kolejne przeceny w następnych dniach.
Nowa oferta Lidla została przygotowana pod hasłem „Co tydzień nowe okazje. To się opłaca”. Tym razem uwagę przyciągają przede wszystkim produkty przydatne w sezonie jesienno-zimowym, w tym odzież narciarska i akcesoria sportowe.
Od poniedziałku wielka przecena w Lidlu. Kurtka narciarska dużo taniej
Jedną z najciekawszych propozycji jest kurtka narciarska freeride damska lub męska marki CRIVIT.
Od poniedziałku, 2 listopada, jej cena zostanie obniżona o 40 procent.
Zamiast 199 zł klienci zapłacą tylko 119 zł.
To oszczędność aż 80 zł na jednej kurtce.
Oferta może zainteresować osoby przygotowujące się do zimowych wyjazdów, ale także tych, którzy szukają cieplejszej odzieży na chłodne dni.
Kolejne okazje już od czwartku. Bluza za 29,99 zł
Na tym promocje się nie kończą.
Od czwartku, 5 listopada, Lidl zapowiada obniżkę ceny koszuli flanelowej męskiej marki esmara MEN.
Produkt będzie dostępny za 29,99 zł, czyli o 25 procent taniej od ceny regularnej 39,99 zł.
Koszule wykonane z flaneli cieszą się popularnością szczególnie jesienią i zimą, kiedy klienci szukają wygodnych i cieplejszych ubrań.
Od soboty kolejna mocna przecena. Aż 100 zł mniej
W sobotę, 7 listopada, wystartuje następna promocja.
Tym razem przeceniony zostanie powerbank z funkcją rozruchu marki ULTIMATE SPEED o pojemności 10 000 mAh.
Urządzenie będzie kosztować 149 zł, czyli o 100 zł mniej niż wcześniej.
To produkt, który może przydać się kierowcom, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, gdy niskie temperatury zwiększają ryzyko problemów z akumulatorem.
Lidl zapowiada nowe okazje przez cały tydzień
Z gazetki wynika, że promocje będą uruchamiane w różnych terminach:
- Od poniedziałku, 2 listopada: kurtka narciarska CRIVIT za 119 zł zamiast 199 zł.
- Od czwartku, 5 listopada: koszula flanelowa męska esmara MEN za 29,99 zł zamiast 39,99 zł.
- Od soboty, 7 listopada: powerbank z funkcją rozruchu ULTIMATE SPEED za 149 zł, o 100 zł taniej.
Część produktów dostępna jest również w sklepie internetowym Lidl.pl.
Warto pamiętać, że oferty mogą obowiązywać do wyczerpania zapasów, a dostępność poszczególnych modeli, rozmiarów i kolorów może różnić się pomiędzy sklepami.
Co to oznacza dla klientów?
Osoby planujące zakupy zimowej odzieży lub akcesoriów samochodowych powinny zwrócić uwagę na daty rozpoczęcia poszczególnych promocji.
Największa procentowa obniżka z przedstawionych ofert dotyczy kurtki narciarskiej, której cena spada o 40 procent.
Pierwsze promocje ruszają już w poniedziałek, 2 listopada. Kolejne okazje pojawią się w czwartek i sobotę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.