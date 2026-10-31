UWAGA! Ważny komunikat dla wszystkich Polaków. Po 16 listopada możesz mieć problem z dostępem do dokumentów w telefonie
Ważna wiadomość dla milionów Polaków korzystających z aplikacji mObywatel. Zbliża się termin, po którym starsze wersje programu mogą przestać działać prawidłowo. Chodzi o dokumenty elektroniczne i usługi, z których codziennie korzystają mieszkańcy całego kraju. Ministerstwo Cyfryzacji wskazało konkretną datę i numer wymaganej aktualizacji.
Użytkownicy mObywatela powinni sprawdzić swoje telefony przed 16 listopada 2026 roku. To właśnie wtedy nastąpi odnowienie certyfikatu wykorzystywanego przez aplikację. Aby nadal korzystać ze wszystkich funkcji, konieczne będzie posiadanie odpowiednio nowej wersji programu.
Uwaga na 16 listopada. Ta data jest bardzo ważna
mObywatel umożliwia korzystanie z wielu usług publicznych bez konieczności noszenia przy sobie tradycyjnych dokumentów.
W aplikacji dostępne są między innymi mDowód, elektroniczne prawo jazdy, legitymacja emeryta-rencisty, legitymacje szkolne i studenckie oraz inne usługi administracyjne.
Teraz użytkownicy muszą zwrócić uwagę na zmianę techniczną.
Do 16 listopada na telefonie powinna być zainstalowana aplikacja mObywatel w wersji 4.93.1 lub nowszej.
Starsze wydania, które nie obsługują odnawianego certyfikatu, będą wymagały aktualizacji, aby można było nadal prawidłowo korzystać z programu.
Co się stanie, jeśli nie zaktualizujesz aplikacji?
Zmiana dotyczy certyfikatu odpowiedzialnego za bezpieczną komunikację aplikacji z systemami informatycznymi.
Jeżeli użytkownik pozostanie przy starszej wersji mObywatela, może napotkać problemy z dostępem do niektórych funkcji.
W praktyce może to oznaczać konieczność wykonania aktualizacji w momencie, gdy aplikacja będzie potrzebna do załatwienia ważnej sprawy.
Nie oznacza to jednak, że 16 listopada wszystkie dokumenty elektroniczne automatycznie stracą ważność.
Komunikat dotyczy aktualizacji oprogramowania i obsługi nowego certyfikatu, a nie powszechnego unieważnienia mDowodów czy innych dokumentów.
Jak sprawdzić, czy Twój mObywatel jest aktualny?
Weryfikacja zajmuje zaledwie chwilę i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.
Wystarczy:
- Uruchomić aplikację mObywatel.
- Otworzyć zakładkę „Więcej”.
- Wybrać „O aplikacji”.
- Sprawdzić numer zainstalowanej wersji.
Jeżeli na ekranie pojawia się numer 4.93.1 lub wyższy, aplikacja spełnia wymagania związane z zapowiedzianą zmianą.
Jeżeli numer jest niższy, należy pobrać aktualizację.
Masz iPhone’a albo telefon z Androidem? Tak wykonasz aktualizację
Posiadacze telefonów z systemem Android powinni otworzyć sklep Google Play i wyszukać aplikację mObywatel.
Użytkownicy iPhone’ów mogą zrobić to samo w App Store.
Jeśli dostępna jest nowa wersja, obok aplikacji pojawi się przycisk „Aktualizuj” lub „Uaktualnij”.
Po zakończeniu instalacji warto ponownie sprawdzić numer wydania.
Osoby korzystające z automatycznych aktualizacji mogą mieć już właściwą wersję programu. Mimo to dobrze upewnić się, że instalacja rzeczywiście została wykonana.
Uwaga na oszustów. Nie klikaj przypadkowych linków
Informacje o obowiązkowej aktualizacji popularnej aplikacji mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców.
Dlatego należy zachować ostrożność wobec wiadomości SMS i e-maili nakłaniających do pobrania nowej wersji programu z nieznanej strony internetowej.
mObywatela należy aktualizować wyłącznie za pośrednictwem oficjalnego sklepu Google Play lub App Store.
Nie trzeba instalować dodatkowych programów ani przekazywać osobom trzecim numeru PESEL, haseł czy kodów autoryzacyjnych tylko po to, aby zaktualizować aplikację.
Jeżeli wiadomość zawiera podejrzany link, najlepiej jej nie otwierać.
Zmiana dotyczy również rodzin z dziećmi
Warto sprawdzić także telefony dzieci korzystających z funkcji mObywatel Junior.
Jeżeli aplikacja jest zainstalowana na urządzeniu dziecka, również powinna zostać zaktualizowana do odpowiedniej wersji.
To szczególnie ważne dla rodzin, które korzystają z elektronicznych legitymacji i innych dokumentów dostępnych w aplikacji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli korzystasz z mObywatela, nie musisz czekać do ostatniego dnia.
Sprawdź numer wersji już teraz. Jeżeli jest niższy niż 4.93.1, wykonaj aktualizację z oficjalnego sklepu.
Zmiana nie wymaga składania wniosku w urzędzie ani wymiany tradycyjnego dowodu osobistego.
Najważniejsze jest zaktualizowanie aplikacji przed 16 listopada 2026 roku, aby uniknąć problemów z korzystaniem z jej funkcji po odnowieniu certyfikatu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.