Skarbówka nie kontroluje już tylko firm. W 2026 roku każdy Polak jest pod lupą systemu. Urząd skarbowy wie o Tobie wszystko
Większość ludzi wciąż myśli, że kontrola skarbowa to coś, co przydarza się spółkom i ich prezesach, że prywatny człowiek składający raz w roku PIT jest poza radarem. W 2026 roku to przekonanie jest błędne. Niewiedza kosztuje.
Twój e-PIT zna Cię lepiej, niż myślisz
Usługa Twój e-PIT, dostępna od 15 lutego 2026 roku, nie jest już tylko wygodnym formularzem. To punkt wejściowy do systemu, który od miesięcy zbiera dane o każdym podatniku z dziesiątek źródeł jednocześnie. Kiedy logujesz się, żeby sprawdzić swoje zeznanie za 2025 rok, po drugiej stronie ekranu stoi baza, która zna Twoje przychody od pracodawcy, odsetki z lokat, dochody z giełdy, dane z platform cyfrowych i – od tego roku – przepływy z faktur wystawionych przez każdą firmę w Polsce.
System nie czeka na to, aż złożysz zeznanie. Buduje obraz Twoich finansów zanim w ogóle dotkniesz klawiatury. Jeśli coś się nie zgadza – rozbieżność między tym, co wpłynęło na Twoje konto, a tym, co zadeklarowałeś – algorytm to flaguje. Nie urzędnik. Algorytm. I robi to szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
STIR widzi każdy przelew – nie tylko Twojej firmy
System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) jest najczęściej opisywany jako narzędzie do walki z wyłudzeniami VAT w firmach. To prawda – ale niepełna. STIR analizuje dane z rachunków bankowych wszystkich podmiotów, w tym osób fizycznych, wychwytując wzorce, które odbiegają od zadeklarowanych dochodów.
Mechanizm jest prosty: jeśli na Twoje prywatne konto regularnie wpływają przelewy od różnych osób, a nie prowadzisz żadnej działalności – bank może zgłosić to do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), a stamtąd droga do Krajowej Administracji Skarbowej jest już krótka. Organy KAS – zgodnie z art. 182 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383) – mogą żądać od banku ujawnienia historii rachunku bez uprzedniego powiadamiania podatnika. Szef KAS może to zrobić w ramach czynności wyjaśniającej, bez wszczęcia formalnej kontroli. Podatnik dowiaduje się o zainteresowaniu fiskusa dopiero wtedy, gdy urząd ma już wstępnie zgromadzony materiał.
Jeśli STIR uzna rachunek za potencjalnie wykorzystywany do oszustw, może go zablokować na 72 godziny bez wyroku sądu – a blokada może zostać przedłużona nawet do 3 miesięcy. Ten mechanizm dotyczy nie tylko firm.
Vinted, Allegro, Airbnb – platformy, które już złożyły raport na Twój temat
Od 2023 roku w Polsce obowiązuje unijna dyrektywa DAC7, nakładająca na platformy cyfrowe obowiązek raportowania dochodów użytkowników do urzędu skarbowego. Próg, który uruchamia raportowanie, jest niski: więcej niż 30 transakcji rocznie lub przychód powyżej 2 000 euro. Allegro, OLX, Vinted, Airbnb, Booking – każda z tych platform przekazuje lub przekaże dane do KAS.
30 paczek wysłanych z Vinted w ciągu roku to nie jest działalność handlowa w potocznym rozumieniu. Dla rodzica pozbywającego się ubrań po dzieciach to nic nadzwyczajnego. Ale dla systemu – to już raport. Urząd skarbowy może sięgnąć wstecz o 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Oznacza to, że transakcje z 2023 roku wciąż mogą być przedmiotem weryfikacji.
Kluczowe pytanie, które zadaje system, nie brzmi „ile zarobiłeś na Vinted”. Brzmi: „czy sprzedawałeś swoje rzeczy używane (co do zasady zwolnione z podatku), czy prowadziłeś niezarejestrowaną działalność handlową (opodatkowaną)”. Granica jest cienka, a kryterium – zamiar i regularność. Kupowanie rzeczy w celu odsprzedaży z zyskiem to działalność gospodarcza, nawet bez wpisu do CEiDG.
75 proc. od tego, czego nie udowodnisz
Najwyższa stawka w polskim systemie podatkowym nie dotyczy milionerów. Dotyczy każdego, kto nie potrafi wytłumaczyć, skąd miał pieniądze na konkretny wydatek. Zgodnie z art. 25e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) stawka podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł wynosi 75 proc. podstawy opodatkowania. Nie ma od niej wyjątków. Jest sztywna.
Mechanizm działa w ten sposób: fiskus najpierw stwierdza, że Twoje wydatki przekraczają udokumentowane dochody. Potem daje Ci możliwość wyjaśnienia różnicy – pożyczka od rodziców, darowizna, wypłacone wcześniej oszczędności, odszkodowanie. Jeśli nie jesteś w stanie udokumentować żadnego z tych źródeł, różnica staje się podstawą wymiaru podatku. I tu zaczyna się problem: ciężar dowodu spoczywa na podatniku. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 6 maja 2025 roku (I SA/Po 120/25) potwierdził, że to podatnik musi wykazać, iż jego wydatki mają pokrycie w opodatkowanych lub zwolnionych z podatku źródłach.
Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie orzekał, że samo twierdzenie o „odkładaniu gotówki przez lata” jest niewystarczające. Szczególnie gdy podatnik posiadał rachunki bankowe. Potrzeba wyciągów, umów, orzeczeń sądowych, potwierdzeń przekazania darowizn.
Pożyczka od mamy – pułapka, o której mało kto wie
Jeśli ktoś z rodziny pożyczył Ci większą kwotę i nie zostało to prawidłowo udokumentowane – masz problem. Od 2016 roku pożyczki lub darowizny od osób z najbliższego kręgu rodzinnego (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo) podlegają zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych tylko pod jednym warunkiem: muszą być udokumentowane i zgłoszone do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, formularzem PCC-4.
Niezgłoszona pożyczka, na którą nie ma umowy pisemnej, nie jest „prywatną sprawą rodzinną” w oczach fiskusa. Jeśli pieniądze wpłynęły na Twoje konto – STIR to widzi. Jeśli następnie kupiłeś za nie nieruchomość lub samochód – rejestr widzi to również. Rozbieżność między zeznaniem a rzeczywistymi przepływami uruchomi czynność sprawdzającą, a w najgorszym przypadku – podatek według stawki 75 proc. od nieudokumentowanej kwoty, zamiast zerowego podatku od prawidłowo zgłoszonej darowizny.
Każda kwota od najbliższej osoby jest zwolniona z podatku, ale tylko wtedy gdy jest zgłoszona do urzędu skarbowego i została przelana na konto z odpowiednim opisem np. „Darowizna dla mojego syna Jana Kowalskiego”.
Kryptowaluty – cyfrowy ślad, który fiskus już potrafi czytać
Obrót kryptowalutami pozostawia cyfrowy ślad, który KAS coraz skuteczniej odczytuje. Zestawienie danych z giełd kryptowalutowych (wymagających weryfikacji tożsamości od 2021 roku), historii przelewów bankowych na te giełdy i z nich, oraz deklaracji podatkowych PIT-38 pozwala systemowi zidentyfikować podatników, którzy zrealizowali zysk, ale go nie zadeklarowali.
Dochody z kryptowalut podlegają 19-procentowemu podatkowi od zysków kapitałowych i muszą być wykazane w PIT-38. Przychód liczy się w momencie zamiany kryptowaluty na walutę fiducjarną, inną kryptowalutę lub towar i usługę. Brak deklaracji przy jednoczesnym wpływie środków na konto bankowy to wzorzec, który algorytmy KAS potrafią już samodzielnie wykrywać.
Warszawa – stolica podatników pod największą presją
Mazowsze skupia ok. 900 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, co stanowi ponad 24 proc. wszystkich firm w Polsce. Ale to nie tylko skala biznesu sprawia, że Warszawa jest szczególnym rynkiem dla fiskusa. To też koncentracja zamożnych osób fizycznych, dynamiczny rynek nieruchomości i najem – legalny oraz ten prowadzony „po cichu”.
Warszawski rynek najmu prywatnego od lat przyciąga uwagę urzędów skarbowych. W stolicy działa kilkanaście urzędów skarbowych obsługujących osoby fizyczne, a ich obciążenie rośnie każdego roku. IAS Warszawa oraz Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie regularnie prowadzą krajowe zestawienia zarówno pod względem liczby wszczynanych postępowań, jak i wartości wykrytych nieprawidłowości – Mazowsze historycznie odpowiada za ponad jedną czwartą krajowego wymiaru ustalonych kwot.
Specyfika Warszawy to też wysoki odsetek osób prowadzących działalność nierejestrowaną – graficy, programiści, tłumacze przyjmujący zlecenia „na fakturę od klienta” przy jednoczesnym braku rejestracji. Limit przychodów dla działalności nierejestrowanej w 2026 roku wynosi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – przy płacy minimalnej 4 666 zł to 3 499,50 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie tej kwoty przez co najmniej dwa miesiące w ciągu roku oznacza obowiązek rejestracji działalności. Dane z DAC7 mogą ujawnić, że ktoś tę granicę przekraczał od lat.
Stolica jest też liderem rynku pierwotnego nieruchomości. Każda transakcja zakupu mieszkania trafia do rejestru notarialnego i jest widoczna dla systemu. Kupno lokalu za gotówkę bez udokumentowanego źródła tej gotówki to jeden z najczęstszych sygnałów, który kieruje sprawę na biurko analityka KAS.
Transparentność i uczciwość to jedyne wyjście
Analitycy podatkowi opisują 2026 rok jako przełom. KSeF w połączeniu z STIR, DAC7, JPK i automatycznym wypełnianiem PIT tworzą ekosystem, w którym ukrycie dochodów wymaga świadomego działania – nie tylko zwykłego zaniedbania. Nie oznacza to, że każdy Polak jest podejrzanym. Oznacza, że próba zatajenia dochodu jest dziś statystycznie bardziej ryzykowna niż kiedykolwiek wcześniej.
Skuteczność typowania podatników do kontroli wyniosła w I półroczu 2025 roku 99,2 proc. – fiskus wszczyna postępowanie prawie wyłącznie wtedy, gdy jest niemal pewien wyniku. Średni czas trwania kontroli celno-skarbowej przekracza 370 dni. To rok życia z otwartą procedurą.
Jedyną skuteczną strategią jest pełna transparentność: deklarowanie wszystkich przychodów, dokumentowanie każdego większego przepływu finansowego i niepozostawianie luk, które algorytm mógłby zinterpretować jako ukryty dochód.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź swoje finanse zanim zrobi to za Ciebie urząd
- Przejrzyj historię transakcji na platformach sprzedażowych. Jeśli w 2023, 2024 lub 2025 roku przekroczyłeś 30 transakcji lub 2 000 euro przychodu na Vinted, OLX, Allegro czy Airbnb – platforma złożyła lub złoży raport do urzędu skarbowego. Oceń, czy sprzedawałeś rzeczy własne (co do zasady bez podatku) czy prowadziłeś niezarejestrowaną działalność handlową. Jeśli masz wątpliwości – skonsultuj się z doradcą podatkowym przed złożeniem PIT.
- Sprawdź, czy pożyczki od rodziny są prawidłowo udokumentowane. Każda pożyczka od najbliższych o wartości powyżej 9 637 zł powinna być zgłoszona do urzędu skarbowego formularzem PCC-4 w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Brak zgłoszenia przy jednoczesnym wpisie środków na konto to ryzyko zakwalifikowania ich jako nieujawniony dochód i naliczenia stawki 75 proc.
- Udokumentuj źródła większych wpłat gotówkowych. Wpłata gotówki na konto przed zakupem nieruchomości, samochodu lub innego drogiego składnika majątku to sygnał dla systemów analitycznych. Wyciągi ze skarbonki nie wystarczą – potrzeba historii bankowej, umów, potwierdzeń wypłat z lokat lub innych wiarygodnych dokumentów wskazujących, skąd pieniądze pochodziły.
- Zdeklaruj dochody z najmu, jeśli tego nie robiłeś. Wynajem prywatnego mieszkania bez rejestracji w urzędzie to jedno z najczęściej wykrywanych uszczupleń w Polsce. Czynsz przelewany regularnie na konto jest widoczny dla STIR. Ryczałt od przychodów z najmu wynosi 8,5 proc. do 100 000 zł rocznie i 12,5 proc. powyżej – to mniej niż stawka karna. Można jeszcze zgłosić przychody za poprzednie lata w trybie czynnego żalu, zanim urząd sam ustali nieprawidłowość.
- Rozlicz kryptowaluty w PIT-38. Dochód ze sprzedaży lub wymiany kryptowalut podlega 19-procentowemu podatkowi od zysków kapitałowych. Brak deklaracji przy jednoczesnym wpływie środków z giełdy na konto bankowe to wzorzec, który KAS już potrafi automatycznie identyfikować.
- Zachowaj dokumenty przez minimum 5 lat. Urząd ma prawo badać transakcje z ostatnich 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Umowy, wyciągi bankowe, potwierdzenia darowizn, orzeczenia sądowe dotyczące spadków – wszystkie powinny być przechowywane w formie pozwalającej na natychmiastowe ich okazanie.
- Nie czekaj na pismo z urzędu. Materiał dowodowy zbierany jest zanim podatnik dostanie jakikolwiek sygnał. Jeśli podejrzewasz, że Twoje rozliczenia mogą budzić wątpliwości – działaj prewencyjnie. Czynny żal złożony zanim urząd wszczął czynności pozwala uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej. Po wszczęciu – ta możliwość znika.
