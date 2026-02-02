Skarbówka publikuje komunikat i przypomina, że to już za dwa tygodnie. 15 lutego Polacy muszą podjąć decyzję
Ministerstwo Finansów udostępnia 15 lutego 2026 roku wstępnie wypełnione zeznania PIT za 2025 rok w e-Urzędzie Skarbowym. Polacy będą musieli podjąć decyzję: rozliczenie może zająć kilka kliknięć, ale kto nie sprawdzi danych, może stracić pieniądze. System nie doda ulg, o których nie wie, ani nie zmieni organizacji pożytku publicznego z zeszłego roku.
30 kwietnia to koniec, a automatyczna akceptacja działa tylko dla wybranych
Ostateczny termin złożenia deklaracji PIT za 2025 rok to 30 kwietnia 2026. Dotyczy to formularzy PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Kto rozlicza się na PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), musi zdążyć już do 28 lutego – ale ponieważ data wypada w weekend, termin przesuwa się na 2 marca 2026.
Ministerstwo wprowadza mechanizm automatycznej akceptacji, ale działa on tylko dla PIT-37 i PIT-38. Jeśli do 30 kwietnia podatnik nic nie zrobi z przygotowanym zeznaniem, system sam uzna je za złożone w wersji wstępnej. Problem? Automatyczna akceptacja pomija ulgi, których system nie zna, i nie zmienia organizacji pożytku publicznego z ubiegłego roku. Przedsiębiorcy i osoby z nietypowymi źródłami dochodu muszą uzupełnić dane ręcznie – PIT-28 i PIT-36 wymagają samodzielnego działania, automatyczna akceptacja ich nie obejmuje.
Zwrot w 45 dni, ale tylko przy e-deklaracji
Rozliczenie elektroniczne to nie tylko wygoda – to szybsze pieniądze. Urząd skarbowy ma maksymalnie 45 dni roboczych na zwrot nadpłaty przy deklaracji złożonej online. W praktyce przy prostych rozliczeniach przelew trafia na konto nawet po kilku dniach od weryfikacji. Formularz papierowy? Oczekiwanie wydłuża się do 3 miesięcy.
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają przyspieszony termin – zwrot w ciągu 30 dni, pod warunkiem rozliczenia online. To znacząca różnica, która motywuje do cyfrowego załatwiania formalności. Tempo wypłaty zależy też od poprawności danych rachunku bankowego, braku zaległości podatkowych i prawidłowego wskazania 1,5% dla organizacji pożytku publicznego.
Wersja robocza to nie wersja złożona
Pułapka czai się w interfejsie e-PIT. Można wejść do systemu, zmienić dane, dodać ulgę, poprawić błąd – ale jeśli nie klikniesz ostatecznej akceptacji, wszystko idzie na marne. System automatycznie zaakceptuje wersję wstępną, nie Twoją niedokończoną edycję. Nawet jeśli spędziłeś godzinę na uzupełnianiu formularza, bez finalnego kliknięcia „Akceptuj” urząd dostanie pierwotną wersję przygotowaną przez KAS.
Wysłanie zeznania przed 15 lutego też nic nie zmienia – dokument zostanie uznany za złożony dopiero od momentu oficjalnego startu akcji rozliczeniowej. Nie ma sensu się spieszyć przed tą datą.
Pracodawca ma czas do 2 marca na PIT-11
Aby rozliczyć PIT, potrzebny jest formularz PIT-11 od pracodawcy. Termin jego dostarczenia to 28 lutego 2026, ale ponieważ data wypada w piątek, a przez błąd kalendarza weekendowego przepisy dają płatnikom czas do 2 marca. Pracownicy muszą uzbroić się w cierpliwość – bez PIT-11 nie da się dokładnie rozliczyć przychodów z pracy.
Kto zmienił pracodawcę w ciągu roku, musi zebrać PIT-11 od wszystkich firm, w których pracował. Pominięcie choćby jednego druku spowoduje, że zeznanie będzie niekompletne i błędne. System e-PIT automatycznie pobiera dane od płatników, więc teoretycznie nie trzeba czekać na papier – wystarczy sprawdzić portal podatki.gov.pl, gdzie dokumenty pojawiają się elektronicznie.
Co zmienia się w rozliczeniu za 2025 rok
Przedsiębiorcy na podatku liniowym mogą odliczyć więcej ze składki zdrowotnej – limit wzrósł z 11 600 zł do 12 900 zł. Ulga termomodernizacyjna obejmuje nowe wydatki: instalacje wiatrowe, magazyny energii i ciepła, banki energii. To dobra wiadomość dla osób inwestujących w odnawialne źródła energii.
Księgi przychodów i rozchodów od 2026 roku funkcjonują wyłącznie elektronicznie, z możliwością przesyłania plików JPK bezpośrednio do urzędu. Koniec z papierowymi zeszytami i ręcznymi wpisami. Pojawia się też opcja rozliczania przychodów metodą kasową – podatek płaci się dopiero w momencie faktycznego otrzymania zapłaty, co pomaga zarządzać płynnością finansową małych firm.
Ulgi, które system może pominąć
Wstępnie wypełniony e-PIT zawiera tylko dane od płatników – wynagrodzenia, zaliczki na podatek, zwolnienia. Nie ma w nim ulg, o których urząd nie wie. Ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna, odliczenie składek na PPK, wydatki na cele mieszkaniowe, koszty związane z pracą zdalną – wszystko to trzeba dodać samodzielnie.
Wiele osób traci setki złotych rocznie, bo wierzy, że system sam wszystko policzy. Nie policzy. Jeśli w ciągu roku zapłaciłeś za Internet w ramach pracy zdalnej, za leki rehabilitacyjne, za opiekę nad dzieckiem – musisz to wpisać ręcznie i załączyć dokumenty. System nie ma dostępu do Twoich faktur i rachunków.
Jak nie stracić pieniędzy przy rozliczeniu
Zaloguj się do e-PIT zaraz po 15 lutego – sprawdź dane, zanim zapomnieć o ulgach i terminie. Zbierz dokumenty wcześniej – faktury, rachunki, zaświadczenia o ulgach powinny być pod ręką przed rozpoczęciem rozliczenia. Sprawdź wszystkie źródła dochodu – jeśli pracowałeś u kilku pracodawców, upewnij się, że wszystkie PIT-11 są w systemie.
Nie ufaj automatycznej akceptacji – nawet jeśli system ma Twoje dane, może pominąć ulgi i pozostawić organizację z zeszłego roku. Pamiętaj o 1,5% dla OPP – możesz zmienić organizację lub wpisać nową, ale musisz to zrobić świadomie. Zachowaj dokumenty przez 5 lat – PIT i wszystkie załączniki muszą być dostępne do końca 2031 roku na wypadek kontroli.
Jeśli popełniłeś błąd, złóż korektę – można to zrobić w ciągu 5 lat, ale każda korekta resetuje licznik zwrotu podatku. Nie zwlekaj do ostatniej chwili – 29 kwietnia systemy są przeciążone, a w razie problemów technicznych możesz nie zdążyć. Bezpieczniej rozliczyć się w marcu.
