Skarbówka sprawdzi twoje przelewy. Kiedy urząd się tobą zainteresuje i jakie limity obowiązują w 2026 roku?
Wykonujesz regularne przelewy, płacisz kartą, dostajesz pieniądze od rodziny? Każda transakcja zostawia ślad cyfrowy, a urząd skarbowy ma coraz więcej narzędzi, by sprawdzać, skąd masz pieniądze i na co je wydajesz. Choć nie każda wpłata czy przelew wzbudzi zainteresowanie fiskusa, warto wiedzieć, które operacje mogą skutkować kontrolą – i kiedy możesz spać spokojnie.
Od lipca 2022 skarbówka może sprawdzać twoje konto
Od 1 lipca 2022 roku polskie urzędy skarbowe zyskały prawo kontrolowania przelewów bankowych bez wcześniejszego informowania właściciela konta. Jak informuje portal Biznesinfo.pl, zmiany te mają na celu przede wszystkim przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kontrola może obejmować nie tylko bieżące transakcje, ale również przelewy dokonane nawet do pięciu lat wstecz.
To nie oznacza jednak, że fiskus ma dostęp do wszystkich kont i śledzi każdą transakcję. Krajowa Administracja Skarbowa działa wybiórczo, koncentrując się na sytuacjach, które mogą wskazywać na nieprawidłowości podatkowe lub nielegalne źródła dochodu.
Podstawowy limit: 15 tysięcy euro – czyli około 65 tysięcy złotych
Jak podaje portal Wise, banki zobowiązane są do szczególnej weryfikacji transakcji przekraczających równowartość 15 tysięcy euro. W zależności od kursu waluty to około 60-65 tysięcy złotych. Niektóre banki stosują nawet niższe limity, wynoszące 10 tysięcy euro.
Dotyczy to zarówno pojedynczego przelewu, jak i kilku powiązanych ze sobą operacji, których suma przekracza ten próg. Jeśli bank uzna transakcję za podejrzaną, zgłasza ją do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który decyduje o dalszych krokach. W razie potrzeby informowany jest urząd skarbowy, a w wyjątkowych przypadkach także prokuratura.
Próba „rozbicia” kwoty nie uchroni przed kontrolą
Portal Aasa ostrzega, że próba ominięcia limitu przez wykonanie kilku mniejszych przelewów to zły pomysł. Systemy anty-AML banków sumują powiązane transakcje i mogą potraktować takie działanie jako próbę ukrycia dochodu – tak zwany „structuring”. Paradoksalnie takie zachowanie szybciej przyciągnie uwagę urzędu niż jedna duża, ale legalna transakcja.
Darowizny rodzinne – kiedy musisz zgłosić do skarbówki?
Jak informuje serwis Farmer.pl, Krajowa Administracja Skarbowa zwraca szczególną uwagę na darowizny dokonywane w ramach rodziny. Kwoty przekraczające ustawowe limity muszą zostać zgłoszone do urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy od ich przekazania.
Obowiązujące limity zależą od grupy podatkowej:
Grupa I (najbliższa rodzina: małżonkowie, rodzice, dzieci, wnuki, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa): 36 120 złotych
Grupa II (dalsi krewni: rodzeństwo rodziców, ich dzieci, rodzeństwo dziadków, dzieci i małżonkowie pasierbów): 27 090 złotych
Grupa III (osoby niespokrewnione, znajomi): 5733 złote
Co istotne – do limitu wlicza się sumę wszystkich darowizn od jednej osoby w ciągu ostatnich pięciu lat. Jeśli łączna wartość przekroczy limit, darowizna musi zostać zgłoszona do skarbówki.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli otrzymujesz przelew na 20 tysięcy złotych od rodzica tytułem darowizny, nie musisz płacić podatku (mieścisz się w limicie 36 120 złotych dla grupy I), ale masz obowiązek zgłosić to do urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy. Wystarczy posiadać dokument potwierdzający otrzymanie darowizny – na przykład dowód przelewu bankowego.
Jeśli natomiast otrzymasz 10 tysięcy złotych od kolegi tytułem darowizny, przekraczasz limit 5733 złotych dla grupy III. Musisz zgłosić darowiznę i zapłacić podatek, który rozpoczyna się od 3 procent i może osiągnąć nawet 20 procent wartości darowizny.
Pożyczki prywatne – pamiętaj o podatku PCC
Portal Wise przypomina, że jeśli otrzymany przelew stanowi pożyczkę prywatną, musisz zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 0,5 procent wartości pożyczki. Podobnie jak w przypadku darowizny, w określonych sytuacjach możesz liczyć na zwolnienie z jego opłaty.
Regularne przelewy na mniejsze kwoty też wzbudzają podejrzenia
Jak podaje Bankier.pl, choć pojedyncze przelewy na mniejsze kwoty rzadko wzbudzają zainteresowanie, Krajowa Administracja Skarbowa może zwrócić uwagę na ich regularność. Jeśli suma takich transakcji z czasem osiąga znaczące wartości, urząd może podejrzewać, że jest to sposób na ukrywanie dochodów lub unikanie opodatkowania.
Przykład: jeśli co miesiąc dostajesz przelewy po 3 tysiące złotych z niejasnym tytułem, a po roku suma wynosi 36 tysięcy złotych, fiskus może uznać to za ukrywany dochód z nieujawnionej działalności.
Nietypowe tytuły przelewów to czerwona flaga dla skarbówki
Portal Totalmoney.pl ostrzega, że tytuł przelewu to informacja podlegająca monitoringowi. Niejasne tytuły lub mogące sugerować podejrzane transakcje mogą zwrócić uwagę urzędu skarbowego.
Zamiast „za towar”, lepiej wpisać konkretnie „zwrot za wspólny zakup mebli” lub „rozliczenie za wakacje”. Im bardziej przejrzyste i zgodne z prawdą, tym mniej pytań.
Przelewy zagraniczne pod szczególnym nadzorem
Każdy transfer środków pieniężnych przekraczający równowartość 1000 euro podlega szczególnej weryfikacji banku. Jak informuje portal Wise, jeśli wykonujesz przelew zagraniczny na dużą kwotę, a urząd skarbowy uzyska o nim informację, będziesz musiał wyjaśnić, skąd masz środki finansowe i z jakiego tytułu są one przelewane.
Duże wydatki w krótkim czasie – sygnał dla fiskusa
Portal Aasa ostrzega, że możemy narazić się na zainteresowanie skarbówki, gdy będziemy wydawali w krótkim czasie niemałe kwoty. Przykładowo: zakup kilku mieszkań, samochodu, jachtu czy inne spore przelewy na duże kwoty w krótkim okresie mogą spowodować, że znajdziemy się na celowniku urzędu skarbowego.
Wtedy urząd może prześwietlić nasze zeznania podatkowe, a gdy trafi na nieścisłości – na przykład wydawanie większej sumy niż deklarowana w zeznaniach – możemy zostać ukarani.
Wpłaty gotówki na konto – kiedy wzbudzą podejrzenia?
Jak informuje Bankier.pl, jeśli jako przedsiębiorca wpłacasz duże sumy gotówki na rachunek firmowy, organy administracyjne mogą zainicjować kontrolę urzędu skarbowego. Celem takiego działania jest sprawdzenie, czy środki pochodzą z legalnego źródła i czy firma nie unika opodatkowania.
W przypadku kont osobistych nagły duży wpływ gotówki bez udokumentowanego źródła także może budzić wątpliwości. Banki zobowiązane są do monitorowania tego typu operacji i zgłaszania podejrzanych transakcji do GIIF oraz urzędu skarbowego.
Czy od 2026 roku skarbówka będzie kontrolować płatności kartą?
W ostatnich tygodniach w internecie pojawiły się informacje, że od stycznia 2026 roku urząd skarbowy będzie otrzymywać od banków szczegółowe raporty o płatnościach kartą przekraczających 25 tysięcy euro rocznie, a w przypadku przedsiębiorców – o wszystkich transakcjach bez względu na kwotę.
Ministerstwo Finansów zdementowało te doniesienia. Jak informuje portal Eska.pl, resort wydał oświadczenie: „W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji, sugerujących, że od 2026 roku urzędy skarbowe będą otrzymywać od banków dane dotyczące płatności kartowych przekraczających ustalony próg, Ministerstwo Finansów informuje, że nie przygotowuje i nie prowadzi prac legislacyjnych nad takim rozwiązaniem.”
Ministerstwo podkreśla, że z obowiązujących przepisów prawa – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych – nie wynikają żadne uregulowania, które skutkowałyby zmianami we wspomnianym zakresie.
Portal Bezprawnik.pl wyjaśnia, że cała afera narodziła się prawdopodobnie na bazie zagranicznych doniesień medialnych dotyczących planów wprowadzenia podobnych przepisów w Hiszpanii. W polskim internecie informacja została jednak skopiowana i podana jako pewnik dotyczący Polski.
Jak się chronić przed problemami ze skarbówką?
Dokumentuj źródła dochodów – zachowuj umowy o pracę, zlecenia, dokumenty sprzedaży majątku, potwierdzenia darowizn czy spadków.
Używaj jasnych tytułów przelewów – zamiast ogólników typu „przelew” czy „za towar”, opisz dokładnie cel transakcji.
Zgłaszaj darowizny na czas – masz sześć miesięcy od otrzymania darowizny przekraczającej limit na zgłoszenie jej do urzędu skarbowego.
Nie rozbijaj dużych kwot na mniejsze przelewy – systemy bankowe wykrywają takie próby i traktują je jako podejrzane.
Regularnie wpłacaj mniejsze kwoty zamiast jednej dużej – jak radzi Bankier.pl, regularne zasilanie rachunku mniejszymi kwotami zminimalizuje ryzyko podejrzeń banku oraz urzędu skarbowego.
Kiedy możesz spać spokojnie?
Jak podkreśla portal Totalmoney.pl, obywatele nie muszą się martwić, że wszystkie ich transakcje są stale monitorowane przez urząd skarbowy. Większość transakcji ma logiczne uzasadnienie i jest realizowana po wstępnej weryfikacji.
Jeśli otrzymujesz wynagrodzenie przelewem, opłacasz rachunki, robisz zakupy kartą w sklepach, dokonujesz przelewów rodzinnych w rozsądnych kwotach z jasnymi tytułami – nie masz się czym martwić. Fiskus interesuje się przede wszystkim transakcjami, które mogą wskazywać na ukrywanie dochodów, pranie pieniędzy lub inne nielegalne działania.
System został zaprojektowany tak, by wyłapywać nieprawidłowości, a nie nękać zwykłych obywateli prowadzących uczciwe życie finansowe.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.