Skarbówka wie o Tobie wszystko. Koniec pobłażania. Po przekroczeniu tej kwoty automatycznie dostaniesz pismo
W skrzynkach mailowych użytkowników Vinted, OLX i Allegro pojawiło się coś, czego wiele osób się nie spodziewało – zestawienie transakcji z 2025 roku, przesłane przez platformę do wiadomości sprzedawcy. 13 maja ujawniono konkretne liczby z kontroli.
Pierwsze efekty: 1 523 sprawdzonych kont i 4,5 mln zł wykrytych błędów
Skala działań KAS na podstawie raportów DAC7 jest już mierzalna i konkretna. Gazeta Prawna ujawniła 13 maja 2026 roku, że Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła do tej pory 1 523 czynności sprawdzające wobec sprzedających na platformach internetowych, a wykryte nieprawidłowości wyniosły łącznie ponad 4,5 mln zł. To efekt analizy pierwszej rundy raportów – złożonych przez 82 operatorów platform do 31 stycznia 2025 roku, obejmujących dane za lata 2023 i 2024.
Jeśli dodamy do tego dane za cały 2025 rok, obraz staje się wyraźniejszy. Według informacji Szefa KAS cytowanych przez kancelarię MDDP, działania wykorzystujące raporty platform pozwoliły w 2025 roku ustalić uszczuplenia podatkowe na 69 mln zł. To już nie jest pilotaż – to regularny tryb pracy urzędów.
„Ostatnio fiskus zaczął intensywnie sprawdzać podatników, którzy trafili do raportów przesyłanych przez platformy internetowe” – mówi „Rzeczpospolitej” Monika Piątkowska, doradca podatkowy w fillup. Piotr Juszczyk, inny ekspert cytowany przez ten sam dziennik, nie pozostawia złudzeń: „Fiskus już wcześniej przeszukiwał portale sprzedażowe i sprawdzał najaktywniejszych użytkowników. Teraz ma jednak wszystko jak na talerzu.” Redakcja „Rzeczpospolitej” 12 maja 2026 roku ujawniła, że do sprzedających trafiają już pisma z żądaniem korekty zeznania podatkowego.
Dokładne progi DAC7: kiedy Twoje dane trafiają do KAS bez pytania
Dyrektywa Rady UE 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r., wdrożona do polskiego prawa ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2024), obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2024 roku. Nakłada ona na operatorów platform obowiązek corocznego raportowania do Szefa KAS danych o sprzedawcach, którzy przekroczą określone progi. Brzmi skomplikowanie – mechanizm jest jednak prosty.
Dla sprzedaży towarów (ubrania, elektronika, meble, zabawki, sprzęt sportowy) raport trafia do KAS, jeśli sprzedawca w danym roku kalendarzowym spełnił co najmniej jeden z dwóch warunków:
Warunek 1: co najmniej 30 zrealizowanych transakcji na jednej platformie w ciągu roku.
Warunek 2: łączny przychód z transakcji przekraczający równowartość 2 000 euro – czyli przy obecnym kursie ok. 8 500-8 600 zł, w zależności od kursu NBP obowiązującego w dniu rozliczenia.
Warunki są alternatywne – wystarczy jeden. Sprzedawca, który w 2025 roku dokonał 31 transakcji na Vinted za łączną kwotę 1 200 zł, i tak trafił do raportu. Odwrotnie – ten, kto sprzedał tylko 3 rzeczy, ale za 9 000 zł, też znalazł się w zestawieniu.
Dla usług osobistych, najmu nieruchomości i wynajmu środków transportu próg nie istnieje. Raport trafia do KAS od pierwszej transakcji, niezależnie od kwoty. Korepetytor oferujący lekcje przez portal edukacyjny, właściciel mieszkania na Airbnb czy osoba wynajmująca auto przez platformę – wszyscy objęci są raportowaniem bez progów liczbowych.
Kluczowe zastrzeżenie: każda platforma liczy progi osobno. Allegro nie „widzi” Twoich transakcji z OLX. Ale KAS dostaje dane z obu serwisów jednocześnie i zestawia je po stronie sprzedawcy. 18 transakcji na Allegro i 15 na OLX to dla urzędu łącznie 33 – i sygnał do analizy, nawet jeśli ani jedna platforma formalnie progu nie przekroczyła.
Kalendarz raportów: co KAS już ma, a co dostała w 2026 roku
Fiskus nie czekał na dane za rok 2024. W ramach przepisów przejściowych operatorzy platform byli zobowiązani raportować retrospektywnie – dane za 2023 rok trafiły do KAS razem z danymi za 2024 rok, do 31 stycznia 2025 roku. 82 operatorów przekazało wówczas informacje o ponad 177 tys. unikalnych osobach fizycznych i ponad 115 tys. unikalnych podmiotach.
Kolejna runda – raporty za 2025 rok – trafiła do KAS do 31 stycznia 2026 roku. Platformy równocześnie przesłały zestawienia samym sprzedawcom, stąd fala maili z danymi DAC7, która obiegła grupy dyskusyjne użytkowników Vinted i OLX na przełomie stycznia i lutego 2026 roku.
Prawnicy i doradcy podatkowi zgodnie przypominają: fiskus ma 5 lat na weryfikację tych danych, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Dane z 2023 roku mogą więc być przedmiotem kontroli jeszcze w 2029 roku. Urząd nie musi działać od razu – działa wtedy, gdy analiza wskazuje na konkretny błąd lub rozbieżność.
Kiedy sprzedaż na Vinted NIE podlega opodatkowaniu
Raport DAC7 to sygnał dla KAS, nie wyrok. Sama obecność w raporcie nie oznacza automatycznego podatku ani wszczęcia kontroli. Polskie prawo podatkowe od lat zna zasadę: sprzedaż rzeczy ruchomych (ubrań, mebli, elektroniki, zabawek) nie podlega opodatkowaniu, jeśli spełnione są łącznie dwa warunki:
Po pierwsze: sprzedaż nastąpiła po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup tej rzeczy. Koszula kupiona w marcu 2024 roku i sprzedana we wrześniu 2024 roku lub później – bez podatku.
Po drugie: sprzedaż nie ma charakteru działalności gospodarczej. Wietrzenie szafy to jedno; systematyczny zakup rzeczy w celu odsprzedaży to zupełnie coś innego.
Problem pojawia się wtedy, gdy urząd uzna, że regularna sprzedaż – 150 transakcji rocznie, zakup nowych produktów tylko po to, żeby je odsprzedać, stały profil handlowy – wskazuje na niezarejestrowaną działalność gospodarczą. W takim przypadku przychody podlegają opodatkowaniu tak jak każdy inny dochód, a sprzedawca może usłyszeć o konieczności zwrotu podatku za kilka lat wstecz plus odsetki.
Doradcy podatkowi cytowani przez „Rzeczpospolitą” wskazują, że pierwsze kontrole KAS skupiają się na osobach, które wyraźnie przekroczyły próg handlowego charakteru sprzedaży – np. kilkaset transakcji rocznie, produkty nowe lub zakupione niedawno, brak jakiejkolwiek rejestracji działalności.
Działalność nierejestrowana: wyjście dla aktywnych sprzedawców
Dla osób, które rzeczywiście sprzedają regularnie i zarobkowo, ale nie chcą zakładać pełnej działalności gospodarczej, istnieje legalna opcja: działalność nierejestrowana. Od 2026 roku limit przychodów liczony jest kwartalnie i wynosi 10 813,50 zł na kwartał. Nie trzeba rejestrować firmy, płacić składek ZUS ani prowadzić pełnej księgowości. Trzeba natomiast odprowadzić PIT od dochodu i wystawiać rachunki na żądanie klienta.
Przekroczenie limitu kwartalnego oznacza konieczność rejestracji działalności od następnego dnia. Limity nierejestrowanej działalności i limity DAC7 to dwie odrębne kwestie – można zmieścić się w progu działalności nierejestrowanej i jednocześnie być w raporcie DAC7.
Warszawa: stolica sprzedaży online, stolica kontroli
Mazowsze skupia ponad 24 proc. wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce – około 900 tys. podmiotów. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie od lat prowadzi krajowe zestawienia zarówno pod względem liczby wszczętych postępowań, jak i wartości wykrytych nieprawidłowości. W 2025 roku łączne ustalenia z kontroli celno-skarbowych w Polsce wyniosły 6,52 mld zł, z czego Mazowsze historycznie odpowiada za ponad jedną czwartą tej kwoty.
Warszawa to również jeden z największych rynków sprzedaży online w kraju. Aktywni sprzedawcy na Vinted i OLX to tu głównie mieszkańcy dzielnic wielkomiejskich – Mokotowa, Woli, Ursynowa, Pragi czy Bielan – często łączący sprzedaż online z zatrudnieniem etatowym. Właśnie ta kombinacja jest dla algorytmów KAS szczególnie czytelna: pracownik etatowy z PIT-11 na 70 tys. zł rocznie i jednocześnie kilkadziesiąt transakcji sprzedaży nowych lub okazjonalnie używanych rzeczy na łączną kwotę kilkunastu tysięcy złotych – bez żadnej wzmianki w zeznaniu podatkowym.
Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy to jeden z urzędów, który w 2026 roku aktywnie przetwarza dane z raportów DAC7. Skala rynku stołecznego oznacza, że liczba raportowanych sprzedawców z Warszawy i okolic jest nieproporcjonalnie duża w skali kraju – i że wezwania, które zaczynają trafiać do sprzedawców, w niemałej części trafiają właśnie tutaj.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź swój status, zanim zrobi to urząd
Fiskus działa teraz systematycznie, nie wyrywkowo. Jeśli sprzedawałeś regularnie przez ostatnie 3 lata, czas sprawdzić, po której stronie granicy stoisz.
Sprawdź historię swoich transakcji na każdej platformie z osobna. Allegro udostępnia dane w zakładce „DAC7 Data” – możesz zobaczyć, co dokładnie zostało raportowane do KAS. Vinted i OLX przesłały zestawienia mailem do końca stycznia 2026 roku. Jeśli nie widzisz takiego maila – sprawdź folder spam lub historię platformy bezpośrednio.
Oceń charakter swojej sprzedaży uczciwie. Sprzedałeś własne rzeczy po ponad 6 miesiącach od zakupu? Nie masz problemu. Kupowałeś produkty po to, żeby odsprzedać je z zyskiem, kilkadziesiąt razy w roku? Masz dochód do opodatkowania i powinieneś był go wykazać w PIT.
Jeśli sprzedaż miała charakter zarobkowy – rozważ korektę zeznania za lata, których to dotyczy (2023, 2024, 2025). Korekta złożona przed wszczęciem postępowania jest traktowana łagodniej niż ustalenia wykryte podczas kontroli. Odsetek za zwłokę jest bolesny, ale znacznie mniej niż grzywna karnoskarbowa.
Jeśli Twoja sprzedaż była regularna, ale poniżej pełnej działalności – sprawdź, czy nie zmieściłeś się w limicie działalności nierejestrowanej. Jeśli tak, wystarczy wykazać dochód w PIT. Jeśli przekroczyłeś limit – konieczna jest rejestracja firmy, ale retroaktywnie możliwa jest często jedynie korekta i uregulowanie podatku.
Pamiętaj o przedawnieniu: fiskus może sięgnąć do rozliczeń z 2020 roku włącznie. Raporty DAC7 obejmują dane od 2023 roku, ale wcześniejsze lata mogą być sprawdzane innymi narzędziami. Pełna dokumentacja zakupów i sprzedaży to jedyna skuteczna ochrona.
W razie wątpliwości – skonsultuj się z doradcą podatkowym zanim urząd się odezwie. Pismo z żądaniem korekty zeznania to dopiero początek procedury, nie jej koniec. Sprzedawcy, do których trafiły takie pisma w maju 2026 roku, mają ograniczony czas na reakcję. Lepiej nie czekać, aż termin minie.
