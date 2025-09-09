Skompletuj wyprawkę w Showroomie Lenovo i Motorola! Pochwal się świadectwem i odbierz 15% zniżki
Artykuł sponsorowany przy współpracy z Lenovo.
Lenovo postanowiło odpowiedzieć na technologiczne potrzeby uczniów i ich rodziców przygotowujących się do nowego roku szkolnego. Marka przygotowała specjalną promocją obejmującą szeroki wybór urządzeń, które ułatwią naukę i rozrywkę w wolnym czasie. Do 13 września b.r. każdy uczeń, który pochwali się swoim świadectwem w Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie, uzyska 15% zniżki na zakupy powyżej 1000 zł.
Pochwal się świadectwem i odbierz aż 15% zniżki na zakupy w Showroomie Lenovo i Motorola
Aby skorzystać z pierwszej promocji, wystarczy odwiedzić Showroom Lenovo i Motorola do 13 września b.r. i pokazać świadectwo szkolne za rok 2024/2025. Każdy uczeń, niezależnie od uzyskanej średniej ocen, może otrzymać 15-procentową zniżkę na całe portfolio marek Lenovo i Motorola przy zakupie powyżej 1000 zł. Promocja jest ważna wyłącznie w nowo otwartym Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie przy placu Powstańców Warszawy 9 (wejście od ulicy Świętokrzyskiej). Na miejscu można przetestować szerokie portoflio obu marek; od lekkich i przenośnych laptopów, po modele biznesowe i gamingowe, stacje robocze, akcesoria, tablety, smartfony i monitory. Dodatkowo, w Showroomie można skorzystać z rady ekspertów, którzy pomogą dobrać idealnie dopasowany do potrzeb model.
Promocją objęte są wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Showroomu. Regulamin można znaleźć na stronie producenta.
Do nauki, rozrywki i kreatywnych pasji, czyli sprzęty od Lenovo, które spełnią oczekiwania każdego ucznia
Lenovo Yoga 7 2-in-1 to wszechstronny laptop konwertowalny nowej generacji, stworzony z myślą o użytkownikach poszukujących elastyczności i możliwości AI. Dzięki procesorowi Intel Core Ultra 5 z NPU Intel AI Boost (40 TOPS) oraz grafice Intel Arc oferuje płynną i energooszczędną pracę w trybie Copilot+ PC. 14-calowy wyświetlacz OLED WUXGA z obsługą dotyku i pióra Lenovo Yoga Pen zapewnia wyjątkową jakość obrazu oraz pełną kreatywną swobodę. Smukła, aluminiowa obudowa i waga zaledwie 1,38 kg sprawiają, że urządzenie świetnie sprawdza się w podróży i pracy hybrydowej. To stylowe i funkcjonalne 2w1, które łączy moc, mobilność i nowoczesny design z komfortem użytkowania.
Lenovo LOQ 15IRX10 to gamingowy laptop nowej generacji, który łączy wydajność i inteligencję AI w przystępnej cenie. Zasilany procesorem Intel Core i5-13450HX oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5060, oferuje płynną rozgrywkę wspieraną mocą 572 AI TOPS. 15,6-calowy ekran FHD IPS z odświeżaniem 144 Hz i technologią G-SYNC zapewnia szybki, wyraźny i realistyczny obraz. To solidny i niezawodny wybór dla graczy, którzy chcą cieszyć się mocą AI i wysoką wydajnością w codziennym gamingu.
Lenovo Yoga Tab Plus to tablet stworzony z myślą o wymagających użytkownikach. Procesor Snapdragon® 8 Gen 3, inteligentne funkcje AI Lenovo Now, pamięć 16 GB RAM i ultraszybki dysk UFS 4.0 zapewniają płynną pracę. System audio Harman Kardon z Dolby Atmos, 12,7-calowy ekran, rysik, klawiatura i rozbudowane opcje multitaskingu zamieniają urządzenie w mobilne centrum pracy i rozrywki.
Lenovo Idea Tab to elegancki i lekki tablet z 11-calowym ekranem IPS 2560 × 1600. Ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6300, 8 GB RAM i Android 15 zapewniają wygodną i płynną pracę. Cztery głośniki Dolby Atmos®, kamery 5 MP i 8 MP, rysik Lenovo Tab Pen oraz bateria 7040 mAh czynią go wszechstronnym narzędziem do pracy, nauki i rozrywki.
Wyjątkowa promocja przygotowane przez Lenovo to idealna okazja, aby wejść w nowy rok szkolny z odpowiednim wsparciem technologicznym. Dzięki szerokiemu wyborowi urządzeń – od wszechstronnych tabletów, przez wydajne laptopy, aż po konsole i akcesoria – uczniowie mogą znaleźć sprzęt, który nie tylko ułatwi im naukę, ale i pozwoli rozwijać pasje. To propozycja, która sprawia, że przygotowania do szkoły stają się prostsze i przyjemniejsze, a sam start roku – pełen nowych możliwości.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.