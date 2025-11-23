Ślisko na drogach w Warszawie. Seria kolizji od rana, kierowcy utknęli w korkach
Od samego rana kierowcy w Warszawie i okolicach walczą z fatalnymi warunkami na drogach. Śnieg, marznące opady i temperatura poniżej zera sprawiły, że ulice zamieniły się w tor jazdy bez przyczepności. Efekt? Kilka kolizji w krótkim czasie i spore utrudnienia na głównych trasach.
Masa kolizji i wypadków
Do pierwszego zdarzenia doszło na Południowej Obwodnicy Warszawy. Dwa samochody osobowe zderzyły się podczas zmiany pasa. Ze wstępnych relacji świadków wynika, że jeden z kierowców stracił panowanie nad autem, które wpadło w poślizg i uderzyło w pojazd jadący obok. Ruch w kierunku wschodnim odbywa się z utrudnieniami, a na miejscu pracują służby.
Niedługo później podobna sytuacja wydarzyła się w Bielawie niedaleko Piaseczna. Samochód osobowy dachował. Kierowca opuścił pojazd o własnych siłach, jednak droga jest częściowo zablokowana.
To nie koniec porannej serii. Na drodze S2, przy zjeździe na Wał Miedzeszyński, doszło do kolejnej kolizji, a na skrzyżowaniu ulic Bora-Komorowskiego i Abrahama zderzyły się dwa auta. We wszystkich przypadkach kierowcy muszą liczyć się z korkami i chwilowym zawężeniem jezdni.
Policja potwierdza, że dochodzi do wielu kolizji, również na lokalnych drogach. Być może o wielu nawet nie wiemy. Nie zmienia do jednak faktu, że dziś trzeba szczególnie uważać.
Śnieg i oblodzenie dają się we znaki
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadał, że środa przyniesie śnieg oraz przyrost pokrywy o około 5 centymetrów. Temperatura przez cały dzień ma utrzymać się blisko -1 stopnia, co oznacza, że opady szybko zmieniają się w lód.
Alerty pogodowe obejmują już centralną, wschodnią i południową część kraju. Prognozowane są zarówno intensywne opady, jak i marznący deszcz. Kierowcy z każdej strony potwierdzają to samo: jest ślisko, droga hamowania wydłużona, a zwykły manewr potrafi skończyć się poślizgiem.
W związku z trudnymi warunkami policja apeluje, by zwolnić i zachować większy niż zwykle odstęp od innych pojazdów. Funkcjonariusze przypominają, że w taką pogodę liczy się płynna jazda, unikanie gwałtownych ruchów kierownicą i ostrożność przy włączaniu się do ruchu. Policja apeluje o zdjęcie nogi z gazu i skupienie uwagi na jeździe.
