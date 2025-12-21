Służby ratują 9-latka. Dramatyczne sceny na Białołęce. Cała ulica odcięta taśmami, paraliż ruchu. Pogotowie na miejscu
Chwile grozy na warszawskiej Białołęce. W rejonie skrzyżowania ulic Myśliborskiej i Obrazkowej trwa właśnie zakrojona na szeroką skalę akcja służb. Sytuacja jest bardzo poważna i dynamiczna. Jak relacjonuje prosto z miejsca zdarzenia reporter policja podjęła decyzję o całkowitym zamknięciu terenu. Nie przejadą samochody, wstrzymano nawet ruch pieszy.
Do zdarzenia doszło dosłownie przed chwilą w rejonie ronda przy ulicy Myśliborskiej i Obrazkowej. To jeden z kluczowych punktów komunikacyjnych tej części dzielnicy, który w tej chwili jest całkowicie nieprzejezdny.
Teren otaśmowany
Na miejscu jest już Zespół Ratownictwa Medycznego oraz policja. Sytuacja jest dramatyczna.
– Cała ulica od ronda jest zablokowana zarówno dla ruchu kołowego, jak i pieszego. Teren został otaśmowany przez policję, nikt nie może wejść w strefę działań. Na miejscu jest karetka i ratownicy, ale dziecko nie jest jeszcze pod opieką medyków, sytuacja jest rozwojowa – relacjonuje na gorąco Marek Śliwiński z Warszawskiej Grupy Luka&Maro, który jest na miejscu zdarzenia.
Utrudnienia potrwają wiele godzin?
Kierowcy i piesi muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami. Blokada ulicy Obrazkowej i okolic ronda przy Myśliborskiej oznacza paraliż w tej części Białołęki. Autobusy komunikacji miejskiej mogą być kierowane na objazdy.
Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają ślady i będą ustalać dokładny przebieg tego dramatycznego zdarzenia. Obecność taśm policyjnych na tak dużym obszarze sugeruje, że czynności procesowe mogą potrwać dłuższy czas.
Co to oznacza dla Ciebie? Omijasz ten rejon!
Jeśli mieszkasz na Białołęce lub wracasz właśnie do domu:
- Nie kieruj się w stronę ul. Obrazkowej i Myśliborskiej. Utkniesz w korku lub zostaniesz zawrócony przez policję.
- Szukaj alternatywnych tras przez Światowida lub Modlińską, choć i tam ruch może zgęstnieć.
- Zachowaj ostrożność. W okolicy jest dużo pojazdów uprzywilejowanych na sygnale. Zrób korytarz życia, jeśli usłyszysz syreny.
Będziemy aktualizować te informacje na bieżąco, gdy tylko sytuacja ulegnie zmianie.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.