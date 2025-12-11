Słynny ekonomista wieści pęknięcie bańki. To byłby gigantyczny kryzys i bieda milionów osób

Ostatnie ruchy Michaela Burry’ego, prezesa nieistniejącego już funduszu Scion Asset Management, są głośne i bezkompromisowe. Zgodnie z obowiązkowym dokumentem 13F złożonym 15 maja 2025 roku, Burry drastycznie zmniejszył liczbę posiadanych akcji z trzynastu do zaledwie siedmiu spółek i postawił blisko 98 milionów dolarów przeciwko Nvidii, uznawanej za największego zwycięzcę rewolucji AI. Ten ruch jest jaskrawym sygnałem dla rynku – Burry jest przekonany, że bańka AI jest gotowa do pęknięcia.

Wartość portfela funduszu Scion Asset Management wzrosła w pierwszym kwartale 2025 roku z 77,4 miliona dolarów do 199,2 miliona dolarów. Ten imponujący skok został osiągnięty głównie za sprawą opcji put (instrumentów, które przynoszą zysk, gdy cena akcji spada) na spółki głęboko związane ze sztuczną inteligencją. Burry jest znany z tego, że zajmuje pozycje znacznie wcześniej, niż scenariusz się realizuje, co czyni jego obecny zakład szczególnie alarmującym.

Burry porównuje Nvidię do Cisco Systems sprzed krachu

Kluczowym elementem tezy Burry’ego jest porównanie obecnego boomu na sztuczną inteligencję do bańki internetowej z końca lat 90. Inwestor postrzega Nvidię – producenta kluczowej infrastruktury AI, czyli procesorów graficznych (GPU) – jako współczesne Cisco Systems z tamtego okresu. Cisco było dostawcą sprzętu, bez którego rewolucja internetowa nie mogłaby się odbyć. W szczytowym momencie bańki dot-com jego wyceny były astronomiczne, by ostatecznie spaść o ponad 80 procent po pęknięciu spekulacyjnego pęcherza. Według Burry’ego, ten sam los czeka Nvidię i podobne spółki.

Opcje put o wartości 98 milionów dolarów – jak to działa?

Największa pozycja funduszu Burry’ego to opcje put na Nvidię o wartości blisko 98 milionów dolarów. Opcja put daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek, sprzedaży akcji po określonej cenie w przyszłości. Jeśli cena akcji Nvidii spadnie poniżej ceny wykonania opcji, Burry zarobi. Jest to klasyczny zakład na spadek, świadczący o głębokim przekonaniu inwestora, że akcje spółki są dramatycznie przewartościowane. Co więcej, fundusz wycofał się także ze wszystkich wcześniejszych pozycji długich, w tym z akcji chińskich gigantów technologicznych takich jak Alibaba, Baidu, JD.com i PDD Holdings, stawiając także przeciwko nim.

Michael Burry uruchomił w listopadzie 2025 roku płatny newsletter „Cassandra Unchained”, w którym szczegółowo przedstawia swoją analizę rynku AI.

Historyczne alarmy i koncentracja ryzyka

Inwestor zwraca uwagę na niebezpieczną koncentrację ryzyka. Niewielka grupa spółek AI (tzw. „Wielka Siódemka”) stanowi obecnie ponad 30 procent wartości indeksu S&P 500, co jest porównywalne z poziomami ryzyka notowanymi w 2000 roku, tuż przed pęknięciem bańki dot-com. Burry podkreśla, że popyt na infrastrukturę AI jest sztucznie pompowany przez wzajemne finansowanie między producentami chipów a ich klientami, co maskuje faktyczne spowolnienie.

Analizując historyczne wskaźniki, Burry argumentuje, że wskaźnik Cyclically Adjusted Price-to-Earnings (CAPE) dla indeksu S&P 500 osiągnął poziomy porównywalne ze szczytem bańki dot-com. Podobnie, stosunek wydatków kapitałowych firm do PKB znajduje się na poziomach historycznie poprzedzających poważne korekty rynkowe. To sygnały, które Burry ignorował, dopóki nie było za późno.

Burry likwiduje fundusz i idzie w komentatorów

W trzecim kwartale 2025 roku Burry znacząco zwiększył swoje zakłady przeciwko AI, otwierając krótkie pozycje o łącznej wartości przekraczającej **1,1 miliarda dolarów**, w tym 912 milionów dolarów przeciwko Palantir Technologies. Najbardziej radykalnym ruchem było jednak zlikwidowanie w listopadzie 2025 roku funduszu hedgingowego Scion Asset Management. Zamiast zarządzać kapitałem, Burry postanowił skupić się na publicznym komentowaniu rynków i edukowaniu inwestorów poprzez swój newsletter.

Newsletter „Cassandra Unchained”, dostępny za 379 dolarów rocznie, zdobył w ciągu tygodnia od startu imponujące 90 tysięcy subskrybentów, potwierdzając ogromne zainteresowanie jego katastroficzną tezą. Burry wykorzystuje tę platformę do szczegółowego przedstawiania paralele między obecnym entuzjazmem wokół AI a bańką internetową lat 90., kiedy firmy inwestowały miliardy w infrastrukturę światłowodową. Jak się okazało, mniej niż 5 procent wybudowanej wówczas pojemności zostało wykorzystane, co doprowadziło do masowych bankructw w sektorze IT – ten sam scenariusz, zdaniem Burry’ego, czeka dostawców sprzętu AI.

Fakty i tło sprawy:

Dokument 13F: Obowiązkowy kwartalny raport funduszy zarządzających aktywami powyżej 100 milionów dolarów. Raport za Q1 2025 pokazuje stan portfela na 31 marca 2025 roku.

Obowiązkowy kwartalny raport funduszy zarządzających aktywami powyżej 100 milionów dolarów. Raport za Q1 2025 pokazuje stan portfela na 31 marca 2025 roku. The Big Short: Michael Burry zasłynął przewidzeniem krachu na rynku nieruchomości w latach 2007-2008, co przedstawiono w słynnym filmie „The Big Short” . Jego zakład przeciwko obligacjom zabezpieczonym hipoteką (CDO) przyniósł setki milionów dolarów zysku.

Michael Burry zasłynął przewidzeniem krachu na rynku nieruchomości w latach 2007-2008, co przedstawiono w słynnym filmie . Jego zakład przeciwko obligacjom zabezpieczonym hipoteką (CDO) przyniósł setki milionów dolarów zysku. Reakcja Rynku: Nvidia odpowiedziała na zarzuty Burry’ego w wewnętrznym memo, twierdząc, że procesory graficzne zachowują wartość ekonomiczną znacznie dłużej niż sugerują krytycy. Prezes Palantir, Alex Karp, określił publicznie strategię Burry’ego jako „szaloną”.

Co to oznacza dla Twoich inwestycji?

Ruchy Michaela Burry’ego zawsze stanowią potężny sygnał dla rynku, ale nie są bezpośrednią rekomendacją inwestycyjną. Inwestor wielokrotnie podejmował kontrowersyjne decyzje, które przynosiły zyski po długim czasie lub nie realizowały się w założonym terminie. Jego ostrzeżenia z 2019 roku o krachu na rynku funduszy pasywnych, na przykład, nie sprawdziły się. Pamiętaj:

1. Rozważ dywersyfikację portfela – nie panikuj

Osoby posiadające akcje spółek technologicznych (szczególnie tych związanych z AI) powinny rozważyć dywersyfikację portfela. Koncentracja znacznej części oszczędności w kilku spółkach AI zwiększa ryzyko strat w przypadku korekty wycen. Podstawową zasadą zarządzania ryzykiem pozostaje rozłożenie inwestycji na różne sektory i klasy aktywów, takie jak obligacje czy metale szlachetne.

2. Unikaj instrumentów lewarowanych

Opcje put, które wykorzystuje Burry, to zaawansowane instrumenty finansowe dla profesjonalistów. Indywidualni inwestorzy próbujący replikować jego strategię poprzez opcje czy kontrakty terminowe narażają się na ryzyko utraty całego zainwestowanego kapitału. Opcje tracą wartość z upływem czasu (w efekcie tzw. theta decay), co oznacza, że możesz stracić pieniądze, nawet jeśli Burry’emu uda się przewidzieć krach w długim terminie.

3. Bądź cierpliwy – Burry działa z wyprzedzeniem

Historia rynków pokazuje, że przewidywanie momentu pęknięcia bańki spekulacyjnej jest niezwykle trudne – wyceny mogą rosnąć znacznie dłużej, niż zakładają sceptycy. Zakład Burry’ego przeciwko rynkowi nieruchomości trwał około dwóch lat, zanim zaczął przynosić zyski. Inwestorzy próbujący podążać za jego strategią muszą być przygotowani na długi okres oczekiwania, w którym rynek może wciąż rosnąć, generując straty na krótkich pozycjach. Nie opieraj decyzji inwestycyjnych wyłącznie na ruchach znanych inwestorów; uwzględnij swoją indywidualną sytuację finansową i tolerancję ryzyka.

Wniosek: Zakład Burry’ego jest jednym z najpoważniejszych sygnałów ostrzegawczych na rynku technologicznym w 2025 roku. Czy okaże się kolejną trafną prognozą, czy zaledwie głośnym, ale przedwczesnym alarmem, pokaże dopiero czas. Do tego momentu, ostrożność i dywersyfikacja to Twoi najlepsi sprzymierzeńcy.

Materiał powstał w oparciu o analizę dokumentów SEC (13F) i publicznych komunikatów. Nie stanowi porady inwestycyjnej.