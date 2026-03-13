Śmiertelne potrącenie na Mazowszu. Pieszy nie żyje, kierowca miał zakaz
Do tragicznego wypadku doszło w środę wieczorem w miejscowości Rosocha w gminie Nowe Miasto. 70-letni pieszy został potrącony przez samochód dostawczy. Mężczyzna zmarł na miejscu. Jak się okazało, kierowca pojazdu miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Pieszy zginął na miejscu, kierowca z zakazem
Do zdarzenia doszło 11 marca około godziny 18:30 na drodze powiatowej przebiegającej przez miejscowość Rosocha. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 54-letni kierowca Mercedesa Sprintera, mieszkaniec powiatu przysuskiego, potrącił pieszego w obszarze zabudowanym. Siła uderzenia była na tyle duża, że 70-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia.
Po wypadku policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierowcy. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Funkcjonariusze pobrali jednak od niego krew do dalszych badań na obecność alkoholu i narkotyków. W trakcie sprawdzania danych wyszło na jaw coś jeszcze. 54-latek miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Na miejscu pracowali policjanci i prokurator
Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci z Grójca. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady, które pomogą ustalić dokładny przebieg wypadku. Śledczy wyjaśniają teraz wszystkie okoliczności tragedii.
