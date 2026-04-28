Śmiertelny wypadek na Mazowszu. Nie żyje 17-latek
W poniedziałek wieczorem na drodze krajowej nr 57 w miejscowości Czaplice Wielkie w pobliżu Przasnysza doszło do tragicznego wypadku drogowego. 23-letni kierowca volkswagena jetty potrącił jadącego w tym samym kierunku rowerzystę. 17-latek zginął na miejscu zdarzenia.
Zgłoszenie o godzinie 20:40. Obaj jechali w tym samym kierunku
Informację o wypadku służby ratunkowe otrzymały w poniedziałek o godzinie 20.40. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem auta osobowego oraz rowerzysty. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący poruszali się w tym samym kierunku.
Samochodem marki Volkswagen Jetta kierował 23-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego. Na rowerze jechał 17-latek z tego samego powiatu. Obaj byli więc mieszkańcami okolic Przasnysza.
17-latek zginął na miejscu pomimo udzielonej pomocy
Skutki zderzenia okazały się tragiczne. 17-latek doznał poważnych obrażeń i pomimo udzielonej mu pomocy zmarł na miejscu zdarzenia.
Kierowca volkswagena w chwili wypadku był trzeźwy. Mimo to od 23-latka pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych, co jest standardową procedurą w przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnym.
Po wypadku DK57 w rejonie Czaplic Wielkich była całkowicie zablokowana dla ruchu. Utrudnienia trwały kilka godzin. Kierowcy mieli poważne problemy z przejazdem przez ten odcinek drogi krajowej.
Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające okoliczności wypadku. Na tym etapie śledztwa nie wiadomo jeszcze, co dokładnie doprowadziło do potrącenia – ustalenie przyczyn wymaga m.in. analizy śladów na miejscu zdarzenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.