Śmiertelny wypadek na Mazowszu. Nie żyje 17-latek

28 kwietnia 2026 10:32 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W poniedziałek wieczorem na drodze krajowej nr 57 w miejscowości Czaplice Wielkie w pobliżu Przasnysza doszło do tragicznego wypadku drogowego. 23-letni kierowca volkswagena jetty potrącił jadącego w tym samym kierunku rowerzystę. 17-latek zginął na miejscu zdarzenia.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję i straż pożarną. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję i straż pożarną. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Zgłoszenie o godzinie 20:40. Obaj jechali w tym samym kierunku

Informację o wypadku służby ratunkowe otrzymały w poniedziałek o godzinie 20.40. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem auta osobowego oraz rowerzysty. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący poruszali się w tym samym kierunku.

Samochodem marki Volkswagen Jetta kierował 23-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego. Na rowerze jechał 17-latek z tego samego powiatu. Obaj byli więc mieszkańcami okolic Przasnysza.

17-latek zginął na miejscu pomimo udzielonej pomocy

Skutki zderzenia okazały się tragiczne. 17-latek doznał poważnych obrażeń i pomimo udzielonej mu pomocy zmarł na miejscu zdarzenia.

Kierowca volkswagena w chwili wypadku był trzeźwy. Mimo to od 23-latka pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych, co jest standardową procedurą w przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Po wypadku DK57 w rejonie Czaplic Wielkich była całkowicie zablokowana dla ruchu. Utrudnienia trwały kilka godzin. Kierowcy mieli poważne problemy z przejazdem przez ten odcinek drogi krajowej.

Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające okoliczności wypadku. Na tym etapie śledztwa nie wiadomo jeszcze, co dokładnie doprowadziło do potrącenia – ustalenie przyczyn wymaga m.in. analizy śladów na miejscu zdarzenia.

