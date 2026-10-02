Śmiertelny wypadek na linii otwockiej. Pociągi wstrzymane, duże utrudnienia pod Warszawą

2 października 2026 14:54 | Autor: Bartłomiej Radecki | Mazowsze, Warszawa | Brak komentarzy

Śmiertelny wypadek sparaliżował w piątek ruch kolejowy na południowo-wschodnich obrzeżach Warszawy. Po potrąceniu pieszego przez pociąg SKM ruch między Warszawą Falenicą a Otwockiem został wstrzymany. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami przekraczającymi 30 minut.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Do zdarzenia doszło 2 października około godz. 12.40. Według informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe pieszy został potrącony przez pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej jadący z Pruszkowa do Otwocka. Poszkodowany zginął.

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Po wypadku zatrzymano ruch pociągów na odcinku Warszawa Falenica – Otwock. Na miejscu prowadzone są czynności służb, a okoliczności zdarzenia ma wyjaśnić powołana komisja.

PKP PLK przekazały przewoźnikom zalecenie wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej.

Utrudnienia obejmują ważny fragment linii otwockiej, z którego codziennie korzystają mieszkańcy m.in. Wawra, Falenicy, Józefowa i Otwocka. Linia S1 standardowo łączy Otwock z centrum Warszawy, a dalej m.in. z Pruszkowem. Aktualny rozkład potwierdza, że jest to jedna z podstawowych tras aglomeracyjnych w tym rejonie.

Pociągi SKM opóźnione o ponad 30 minut

Szybka Kolej Miejska poinformowała, że pociągi linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione o ponad 30 minut. Część składów może kończyć lub rozpoczynać kurs wcześniej, a wybrane połączenia mogą zostać odwołane.

Zmiany mogą wpływać również na pasażerów podróżujących przez Warszawę Wschodnią, Stadion, Powiśle, Śródmieście, Ochotę i Warszawę Zachodnią.

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Od godz. 13.00 do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich i ZTM w 1. i 2. strefie biletowej.

Oznacza to, że pasażerowie dotknięci utrudnieniami mogą korzystać z alternatywnych połączeń objętych tym porozumieniem. Sytuacja może jednak dynamicznie się zmieniać wraz z przywracaniem ruchu na torach.

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