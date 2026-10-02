Śmiertelny wypadek na linii otwockiej. Pociągi wstrzymane, duże utrudnienia pod Warszawą
Śmiertelny wypadek sparaliżował w piątek ruch kolejowy na południowo-wschodnich obrzeżach Warszawy. Po potrąceniu pieszego przez pociąg SKM ruch między Warszawą Falenicą a Otwockiem został wstrzymany. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami przekraczającymi 30 minut.
Do zdarzenia doszło 2 października około godz. 12.40. Według informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe pieszy został potrącony przez pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej jadący z Pruszkowa do Otwocka. Poszkodowany zginął.
Ruch Warszawa Falenica – Otwock został wstrzymany
Po wypadku zatrzymano ruch pociągów na odcinku Warszawa Falenica – Otwock. Na miejscu prowadzone są czynności służb, a okoliczności zdarzenia ma wyjaśnić powołana komisja.
PKP PLK przekazały przewoźnikom zalecenie wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej.
Utrudnienia obejmują ważny fragment linii otwockiej, z którego codziennie korzystają mieszkańcy m.in. Wawra, Falenicy, Józefowa i Otwocka. Linia S1 standardowo łączy Otwock z centrum Warszawy, a dalej m.in. z Pruszkowem. Aktualny rozkład potwierdza, że jest to jedna z podstawowych tras aglomeracyjnych w tym rejonie.
Pociągi SKM opóźnione o ponad 30 minut
Szybka Kolej Miejska poinformowała, że pociągi linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione o ponad 30 minut. Część składów może kończyć lub rozpoczynać kurs wcześniej, a wybrane połączenia mogą zostać odwołane.
Zmiany mogą wpływać również na pasażerów podróżujących przez Warszawę Wschodnią, Stadion, Powiśle, Śródmieście, Ochotę i Warszawę Zachodnią.
ZTM wprowadził honorowanie biletów
Od godz. 13.00 do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich i ZTM w 1. i 2. strefie biletowej.
Oznacza to, że pasażerowie dotknięci utrudnieniami mogą korzystać z alternatywnych połączeń objętych tym porozumieniem. Sytuacja może jednak dynamicznie się zmieniać wraz z przywracaniem ruchu na torach.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.