Wielka promocja w Lidlu. Produkty za pół ceny, zapłacisz tylko 2,49 zł
Lidl uruchomił promocję na jeden z najczęściej kupowanych produktów spożywczych. Masło ekstra Pilos 83 proc. można dostać za 2,49 zł za kostkę zamiast 4,99 zł. To dokładnie połowa regularnej ceny wskazanej przez sieć. Jest jednak warunek – trzeba kupić trzy opakowania i aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
Masło za 2,49 zł. Lidl obniża cenę o połowę
Promocja obejmuje polskie masło ekstra Pilos o zawartości 83 proc. tłuszczu, w opakowaniach po 200 gramów.
Standardowa cena wskazana przez Lidl wynosi 4,99 zł za opakowanie, czyli 2,50 zł za 100 gramów.
Po spełnieniu warunków promocji cena spada do:
2,49 zł za kostkę 200 g.
To oznacza rabat wynoszący około 50 proc.
Trzeba kupić trzy kostki
Jest jednak bardzo ważny warunek. Promocyjna cena 2,49 zł obowiązuje przy zakupie trzech opakowań.
Za trzy kostki masła klient zapłaci więc:
3 × 2,49 zł = 7,47 zł.
Przy cenie 4,99 zł trzy takie same kostki kosztowałyby 14,97 zł.
Na jednym zakupie można zatem zaoszczędzić 7,50 zł.
W praktyce klient otrzymuje więc trzy kostki masła za kwotę niższą niż normalnie kosztowałyby dwie.
Bez Lidl Plus promocji nie będzie
Samo włożenie trzech kostek do koszyka nie wystarczy.
Aby uzyskać cenę 2,49 zł, trzeba posiadać aplikację Lidl Plus, znaleźć odpowiedni kupon i aktywować go przed zakupem.
Dopiero po zeskanowaniu aplikacji przy kasie rabat zostanie naliczony.
Sieć informuje również, że szczegóły promocji są dostępne właśnie w aplikacji Lidl Plus.
Jest limit
Osoby planujące większe zapasy powinny zwrócić uwagę na ograniczenie.
Lidl wskazuje:
limit 3 opakowań na kupon.
Promocja została więc skonstruowana dokładnie pod zakup trzech kostek. Nie można w ramach jednego kuponu kupić kilkunastu opakowań po 2,49 zł.
Produkt można zamrozić
Masło jest jednym z produktów, które wiele osób kupuje podczas dużych promocji na zapas. Nie trzeba przy tym zużywać wszystkich trzech kostek w krótkim czasie.
Masło można zamrozić, najlepiej pozostawiając je w oryginalnym opakowaniu i dodatkowo zabezpieczając przed przejmowaniem zapachów z zamrażarki.
Dzięki temu promocja może być interesująca również dla osób, które na co dzień zużywają niewiele masła.
Lidl mocno walczy ceną
Przy obecnej promocji uwagę przyciąga przede wszystkim cena widoczna na materiale reklamowym.
4,99 zł przed obniżką i 2,49 zł po aktywowaniu kuponu.
Różnica wynosi 2,50 zł na każdej kostce, czyli przy wymaganych trzech opakowaniach klient zostawia w portfelu 7,50 zł.
To jedna z tych promocji, przy których warto jednak dokładnie przeczytać warunki przed podejściem do kasy. Cena 2,49 zł nie obowiązuje automatycznie – konieczne są zakup trzech opakowań, aplikacja Lidl Plus i aktywny kupon.
Dopiero po spełnieniu tych warunków masło Pilos 83 proc. kosztuje 2,49 zł za 200-gramową kostkę, czyli około połowę ceny wskazanej przez Lidl przed obniżką.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.