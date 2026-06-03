Śmiertelny wypadek na S8 pod Warszawą. Bus zderzył się z ciężarówką – droga w kierunku stolicy zablokowana

3 czerwca 2026 14:30 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Do poważnego wypadku doszło dziś na trasie S8 między węzłami Radziejowice i Siestrzeń w rejonie Żabiej Woli. Bus zderzył się z samochodem ciężarowym. Pasażer busa zginął na miejscu, kierowca trafił do szpitala. Droga w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana – utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Taśma policyjna rozwinięta po zdarzeniu. | Zdjęcie poglądowe, Fot. Shutterstock.
Taśma policyjna rozwinięta po zdarzeniu. | Zdjęcie poglądowe, Fot. Shutterstock.

Poszkodowany zakleszczony. Interwencja straży, lądował śmigłowiec LPR

Busem podróżowały 2 osoby – kierowca i pasażer. Ciężarówką poruszał się wyłącznie kierowca. Po zderzeniu jeden z poszkodowanych był przytomny i trafił pod opiekę ratowników. Drugi – pasażer busa, był zakleszczony w pojeździe – został uwolniony przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Pomimo wysiłków ratowników medycznych i lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nie udało się uratować jego życia.

Objazd przez Radziejowice – utrudnienia przez kilka godzin

Trasa S8 w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Jak informuje policja, kierowcy mogą korzystać z objazdu przez miejscowość Radziejowice. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Na miejscu pracuje 6 zastępów straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe.

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