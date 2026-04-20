Śmiertelny wypadek, paraliż komunikacyjny. Ostrzeżenie dla kierowców jadących z Warszawy w stronę Poznania
Na autostradzie A2 w województwie łódzkim doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem 2 ciężarówek. Jezdnia w kierunku Poznania jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
Tir uderzył w stojącą ciężarówkę podczas wymiany koła
Do zderzenia doszło ok. godz. 4.40 w poniedziałek na 341. km autostrady A2 w okolicy miejscowości Wiktorów. Stojąca na poboczu ciężarówka z przyczepą – przewożąca zbiorniki betonowe, unieruchomiona podczas wymiany koła – została uderzona przez tira z naczepą.
Wszyscy poszkodowani w chwili zderzenia znajdowali się poza pojazdami. Na miejscu zginęła 1 osoba – kierowca lub pasażer naprawianego zestawu. 3 kolejne osoby zostały ranne: druga osoba z ciężarówki, kierowca tira oraz serwisant z mobilnej wulkanizacji.
Jak przekazał rzecznik łódzkiej wojewódzkiej PSP brygadier Jędrzej Pawlak, na miejscu nadal trwają działania służb, a na miejsce dotarł prokurator.
Objazd przez Łęczycę – szczegółowa trasa
Kierowcy jadący A2 w stronę Poznania powinni zjechać z autostrady na węźle Emilia, następnie drogą krajową nr 91 dojechać do Łęczycy, stamtąd drogą wojewódzką nr 703 do węzła Wartkowice i z powrotem wjechać na A2.
