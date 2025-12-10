Śmiertelny wypadek pod Grodziskiem Mazowieckim. Auto dachowało. Kierowca zginął na miejscu
We wtorek wieczorem w Żelechowie koło Grodziska Mazowieckiego doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. Około 20:00 służby otrzymały zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego. Wypadek okazał się tragiczny w skutkach.
Zdarzenie miało miejsce przy ul. Chełmońskiego. Po przyjeździe na miejsce straż pożarna potwierdziła, że w wypadku brał udział samochód marki Volkswagen, który leżał na boku i najprawdopodobniej dachował.
W pojeździe znajdował się kierowca, który był uwięziony w kabinie. Dostęp do poszkodowanego był utrudniony, dlatego strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby wydostać go z wnętrza auta. Pomimo podjętych działań ratowniczych kierowcy nie udało się uratować.
W działaniach brały udział trzy zastępy straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz pogotowie energetyczne. Służby zabezpieczyły teren i prowadziły czynności związane z ustaleniem okoliczności wypadku.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.