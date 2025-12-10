Śmiertelny wypadek pod Grodziskiem Mazowieckim. Auto dachowało. Kierowca zginął na miejscu

10 grudnia 2025 13:42 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

We wtorek wieczorem w Żelechowie koło Grodziska Mazowieckiego doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. Około 20:00 służby otrzymały zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego. Wypadek okazał się tragiczny w skutkach.

Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Zdarzenie miało miejsce przy ul. Chełmońskiego. Po przyjeździe na miejsce straż pożarna potwierdziła, że w wypadku brał udział samochód marki Volkswagen, który leżał na boku i najprawdopodobniej dachował.

W pojeździe znajdował się kierowca, który był uwięziony w kabinie. Dostęp do poszkodowanego był utrudniony, dlatego strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby wydostać go z wnętrza auta. Pomimo podjętych działań ratowniczych kierowcy nie udało się uratować.

W działaniach brały udział trzy zastępy straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz pogotowie energetyczne. Służby zabezpieczyły teren i prowadziły czynności związane z ustaleniem okoliczności wypadku.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl