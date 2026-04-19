Śmiertelny wypadek pod Warszawą. Zginął 28-letni motocyklista
W sobotę, 18 kwietnia, po godzinie 15:30 na ulicy Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim doszło do tragicznego wypadku drogowego. W zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem zginął 28-letni mężczyzna.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 53-letni kierowca Forda podczas skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście jadącemu Suzuki. Zderzenie okazało się śmiertelne w skutkach. Kierowca Forda był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania pojazdem – podała asp. sztab. Katarzyna Trąbińska, rzeczniczka nowodworskiej policji.
Na miejscu zdarzenia działały liczne służby: dwa zastępy JRG Nowy Dwór Mazowiecki, dwie jednostki OSP, w tym Ochotnicza Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne, zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przez blisko godzinę prowadzono reanimację motocyklisty. Mimo wysiłków ratowników mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia.
Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.