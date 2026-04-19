Śmiertelny wypadek pod Warszawą. Zginął 28-letni motocyklista

19 kwietnia 2026 14:32 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W sobotę, 18 kwietnia, po godzinie 15:30 na ulicy Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim doszło do tragicznego wypadku drogowego. W zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem zginął 28-letni mężczyzna.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję i straż pożarną. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 53-letni kierowca Forda podczas skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście jadącemu Suzuki. Zderzenie okazało się śmiertelne w skutkach. Kierowca Forda był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania pojazdem – podała asp. sztab. Katarzyna Trąbińska, rzeczniczka nowodworskiej policji.

Na miejscu zdarzenia działały liczne służby: dwa zastępy JRG Nowy Dwór Mazowiecki, dwie jednostki OSP, w tym Ochotnicza Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne, zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przez blisko godzinę prowadzono reanimację motocyklisty. Mimo wysiłków ratowników mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

