Śmigłowiec LPR w akcji, mężczyzna był nieprzytomny. Poważny wypadek
W sobotni wieczór, tuż przed godziną 21:00, doszło do poważnego wypadku w rejonie miejscowości Łempino w gminie Raciąż. Samochód osobowy potrącił pieszego. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Zdarzenie w nieoświetlonym miejscu
Do wypadku doszło na odcinku drogi pozbawionym oświetlenia. To właśnie tam Ford, którym kierował 41-letni mieszkaniec Płońska, potrącił pieszego.
Kierowca jechał od strony Raciąża. Pieszy poruszał się w przeciwnym kierunku. Okoliczności wskazują, że widoczność mogła być bardzo ograniczona, co często ma kluczowe znaczenie w takich zdarzeniach.
Pieszy w ciężkim stanie trafił do Warszawy
Poszkodowany doznał poważnych obrażeń. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec LPR, który przetransportował go do szpitala w Warszawie.
Mężczyzna był nieprzytomny. Do tej pory nie udało się ustalić jego tożsamości. To dodatkowo utrudnia działania służb i kontakt z rodziną.
Policja ustala szczegóły
Na miejscu cały czas pracują policjanci. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i próbują dokładnie odtworzyć przebieg zdarzenia.
Kluczowe będą ustalenia dotyczące prędkości pojazdu, zachowania pieszego oraz warunków panujących na drodze w chwili wypadku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.