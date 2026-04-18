Śmigłowiec LPR w akcji, mężczyzna był nieprzytomny. Poważny wypadek

19 kwietnia 2026 00:11 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W sobotni wieczór, tuż przed godziną 21:00, doszło do poważnego wypadku w rejonie miejscowości Łempino w gminie Raciąż. Samochód osobowy potrącił pieszego. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Samochód stoi po wypadku. Fot. Policja Płońsk.
Zdarzenie w nieoświetlonym miejscu

Do wypadku doszło na odcinku drogi pozbawionym oświetlenia. To właśnie tam Ford, którym kierował 41-letni mieszkaniec Płońska, potrącił pieszego.

Kierowca jechał od strony Raciąża. Pieszy poruszał się w przeciwnym kierunku. Okoliczności wskazują, że widoczność mogła być bardzo ograniczona, co często ma kluczowe znaczenie w takich zdarzeniach.

Pieszy w ciężkim stanie trafił do Warszawy

Poszkodowany doznał poważnych obrażeń. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec LPR, który przetransportował go do szpitala w Warszawie.

Mężczyzna był nieprzytomny. Do tej pory nie udało się ustalić jego tożsamości. To dodatkowo utrudnia działania służb i kontakt z rodziną.

Policja ustala szczegóły

Na miejscu cały czas pracują policjanci. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i próbują dokładnie odtworzyć przebieg zdarzenia.

Kluczowe będą ustalenia dotyczące prędkości pojazdu, zachowania pieszego oraz warunków panujących na drodze w chwili wypadku.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna