Śnieżyce, zamiecie, brak prądu, powrót mrozu. Zima sunie nad Polskę i prędko nas nie opuści
Nad Polskę weszła masa arktycznego powietrza, która przynosi śnieg, przymrozki i opady marznące. Najgorzej jest na południu – IMGW wydało alerty dla województwa dolnośląskiego i małopolskiego. Kierowcy jadący w góry powinni mieć łańcuchy. Prognozowane są też przerwy w dostawie prądu.
Niezależnie od tego czy spedzasz najbliższy czas i święta w domu w Warszawie czy też wyjeżdżasz np. w góry, musisz być swiadomym i świadoma, że do Polski idzie zima, a na drogach i chodnikach będzie biało. Warunki do podróży będą trudne, szczególnie na południu kraju.
Podhale i Tatry – tam będzie najgorzej
Zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wtorek 17 marca w Tatrach pokrywa śnieżna może zwiększyć się o nawet 15 cm. Na Podhalu przyrost wyniesie około 5 cm. W Sudetach i na najwyższych szczytach Karpat prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu – tam pokrywa może urosnąć o około 5 cm.
IMGW objęło alertami pogodowymi województwo dolnośląskie i małopolskie – ostrzeżenia dotyczą zarówno opadów śniegu, jak i oblodzenia. W nocy z poniedziałku na wtorek śnieg pojawił się już w wyższych partiach gór i lokalnie w rejonach podgórskich. Teraz warunki pogorszyły się dalej.
Wiatr, zawieje i widoczność 200 metrów
W Tatrach i Sudetach do trudnych warunków dochodzi silny wiatr. W Tatrach porywy mogą osiągać 70 km/h, w Sudetach – do 60 km/h. Przy świeżym, mokrym śniegu oznacza to zawieje i zamiecie. Synoptycy ostrzegają też przed mgłami marznącymi, które lokalnie ograniczają widoczność do około 200 metrów – szczególnie w nocy z wtorku na środę na południu i wschodzie kraju.
Mokry i ciężki śnieg, jaki spada w tej porze roku, stwarza też ryzyko uszkodzeń drzew i linii energetycznych. IMGW nie wyklucza lokalnych przerw w dostawie prądu, a przy ich wystąpieniu mogą pojawić się również problemy z ogrzewaniem.
Reszta kraju: deszcz ze śniegiem, śnieg i powrót mrozu
O ile we wtorek bedzie jeszcze ciepło, nawet do 11 st. na północy kraju, o tyle z wtorku na środę będzie już dużo zimniej. Temperatura minimalna ma spaść do -3 st. C w centrum kraju, od -2 do 0 st. C na północy. Na zachodzie w poniedziałkowy wieczór termometry wskazywały już około -1 st. C. W połączeniu z mokrą nawierzchnią to niemal pewne oblodzenie dróg i chodników w godzinach porannych.
Co to oznacza dla Ciebie?
Kierowcy w górach – łańcuchy obowiązkowe
IMGW i służby drogowe zalecają kierowcom planującym przejazd przez przełęcze górskie wyposażenie się w łańcuchy na koła. Mokry, ciężki śnieg w połączeniu z porywistym wiatrem tworzy na drogach warunki, które nawet opony zimowe mogą nie przełamać na stromych odcinkach. Kierowcy ciężarówek jadący przez Tatry, Sudety i Karpaty powinni liczyć się z możliwymi zamknięciami wybranych dróg.
Nawet w niżej położonych trasach dojazdowych do miejscowości podgórskich można spodziewać się oblodzenia i błota pośniegowego – szczególnie w godzinach porannych, zanim ruszy akcja odśnieżania.
To jeszcze nie koniec – od 25 marca kolejna fala
Obecne ochłodzenie to według modeli meteorologicznych dopiero wstęp do większej zmiany pogody. Synoptycy sygnalizują, że od około 25 marca zima może zagościć w Polsce na dłużej – z opadami śniegu i przymrozkami na znacznie większym obszarze kraju. Pogoda ma wtedy bardziej przypominać późny luty niż wiosnę.
Trwały powrót ciepła prognozowany jest dopiero w pierwszych dniach kwietnia.
Dla planujących wyjazdy na Wielkanoc, która w 2026 r. wypada 5 kwietnia, to ważna informacja – w tym roku trzeba realnie liczyć się ze świętami w zimowych warunkach, przynajmniej w górach i na wschodzie kraju.
Co zrobić, zanim wyjdziesz z domu?
Sprawdź stan dróg przed wyjazdem – aktualne zamknięcia i ostrzeżenia publikuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na stronie gddkia.gov.pl. Alerty IMGW dostępne są na imgw.pl i w aplikacji Meteo. Jeśli jedziesz w góry dziś lub jutro – zapnij łańcuchy, sprawdź stan opon i naładuj telefon przed wyjazdem. W razie problemów na drodze nie opuszczaj pojazdu bez zabezpieczenia trójkątem ostrzegawczym i nie zatrzymuj się w miejscach narażonych na lawinę lub zwalone drzewa. W przypadku mgły marznącej jedź ze zmniejszoną prędkością i zwiększonym odstępem od poprzedzającego pojazdu – hamowanie na oblodzonej nawierzchni przy widoczności 200 metrów to minimalna rezerwa bezpieczeństwa.
