Spółdzielnia i wspólnota wejdą do Twojego mieszkania bez zgody, nawet pod Twoją nieobecność. Przepisy i kary, których nie znasz
Przez dekady obowiązywała niepisana zasada: mój dom, moja twierdza. Spółdzielnia mogła prosić, dzwonić, pisać pisma – ale wejść do mieszkania bez wyraźnego zaproszenia właściciela praktycznie nie mogła. Nowy projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy z tym stanem. Za odmowę wpuszczenia kontrolerów grozi grzywna do 5000 zł, a w skrajnych przypadkach do lokalu wejdą z policją – nawet jeśli Cię nie ma w domu.
Skąd się wziął ten projekt i co go napędza
Problem nie jest nowy. Zarządcy budynków od lat zmagają się z sytuacją, w której część właścicieli lokali blokuje dostęp do obowiązkowych kontroli instalacji gazowych, elektrycznych, kominowych i wentylacyjnych. Prawo budowlane nakłada na zarządcę obowiązek przeprowadzenia corocznych przeglądów tych instalacji – ale nie daje mu żadnego realnego narzędzia, gdy właściciel po prostu nie otwiera drzwi. Dotychczas zarządca mógł co najwyżej pisać pisma, negocjować terminy i – w skrajnych przypadkach – kierować sprawę do sądu cywilnego. Postępowanie sądowe trwało miesiącami, a instalacja gazowa z nieszczelną rurką tykała przez cały ten czas.
Efekt był łatwy do przewidzenia: w każdym większym bloku zawsze jest kilka mieszkań, których właściciele od lat nie wpuścili żadnego kontrolera. Nikt nie wie, w jakim stanie jest ich instalacja. Sąsiedzi po obu stronach ściany nie mają żadnego wpływu na ryzyko, które taki lokal stwarza.
Projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacyjne we wrześniu 2025 roku (numer UD312), ma ten stan zmienić. Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje przyjęcie projektu przez Radę Ministrów w II kwartale 2026 roku. Po przejściu przez Sejm, Senat i podpisaniu przez prezydenta – z uwzględnieniem 30-dniowego vacatio legis – realistyczny termin wejścia przepisów w życie to koniec 2026 lub początek 2027 roku.
Co dokładnie zmienia projekt – 3 kluczowe mechanizmy
Projekt wprowadza do ustawy o własności lokali nowy art. 13 ust. 4 oraz uzupełnia analogicznie art. 6(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W praktyce chodzi o 3 odrębne mechanizmy, które działają w różnych sytuacjach.
Mechanizm 1: Obowiązek wpuszczenia kontrolera na żądanie. Brzmienie projektu jest jednoznaczne: „Na żądanie zarządu lub zarządcy, właściciel lokalu obowiązany jest udostępnić lokal celem przeprowadzenia w nim okresowej bądź doraźnej kontroli stanu technicznego instalacji oraz obowiązany jest wykonywać zalecenia pokontrolne.” Dotyczy to wszystkich instalacji objętych przepisami prawa budowlanego: gazowej, elektrycznej, kominowej (przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne), centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej. Kontroler nie przychodzi z własnej inicjatywy – musi działać na żądanie zarządu lub zarządcy. Ale gdy żądanie zostanie skierowane i właściciel bez uzasadnienia odmówi – zaczyna biec procedura sankcyjna.
Mechanizm 2: Grzywna za „uporczywe uchylanie się”. Jednorazowa odmowa wpuszczenia kontrolera nie uruchamia automatycznie kary. Projekt mówi o uporczywym uchylaniu się od obowiązku udostępnienia lokalu – co oznacza powtarzającą się, nieuzasadnioną odmowę mimo wielokrotnych wezwań. Gdy ten próg zostanie przekroczony, zarząd lub zarządca może wystąpić do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o nałożenie grzywny na właściciela. Grzywna nakładana jest w trybie przepisów prawa budowlanego i wynosi od 20 zł do 5000 zł. To nie jest stała kwota – inspektor ma swobodę w ustaleniu wysokości sankcji adekwatnej do okoliczności. Kara finansowa nie zwalnia jednocześnie z obowiązku udostępnienia lokalu: po jej nałożeniu właściciel nadal musi wpuścić kontrolera.
Mechanizm 3: Wejście z policją – nawet pod nieobecność właściciela. To najbardziej medialna część projektu i jednocześnie ta, która dotyczy wyłącznie sytuacji nadzwyczajnych. Projekt wskazuje dosłownie 2 scenariusze, w których zarząd lub zarządca ma prawo wejść do lokalu bez zgody właściciela i bez jego obecności: gdy sposób użytkowania lokalu zagraża bezpieczeństwu sanitarnemu lub przeciwpożarowemu budynku, oraz gdy wystąpiła awaria wywołująca szkodę lub zagrażająca bezpośrednio powstaniem szkody w całym budynku. W obu przypadkach wejście możliwe jest wyłącznie w obecności funkcjonariusza Policji, a jeśli wymaga to pomocy sprzętu – także przy udziale Straży Pożarnej. Każda taka czynność musi być udokumentowana protokołem. Administracja bloku nie może wejść do Twojego mieszkania samowolnie i bez świadków – przepis tego absolutnie nie dopuszcza.
Co już istnieje, a czego dotychczas brakowało
Warto rozumieć ten projekt w prawidłowym kontekście. Obowiązek udostępniania lokalu do kontroli technicznej istnieje w polskim prawie od dawna – wynika z Prawa budowlanego i z art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali, który stanowi, że właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia inspekcji stanu technicznego, robót lub usuwania awarii. Problem nie leżał w braku normy prawnej, lecz w braku skutecznego mechanizmu jej egzekwowania. Zarządca wiedział, że ma rację, ale nie miał szybkiego narzędzia przymuszenia opornego właściciela.
Co istotne: analogiczne przepisy – obowiązek udostępnienia lokalu i możliwość wnioskowania o grzywnę – już funkcjonują w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt uzupełnia lukę, która do tej pory istniała wyłącznie po stronie wspólnot mieszkaniowych. Dla lokatorów spółdzielni projekt zmienia więc mniej niż dla właścicieli mieszkań we wspólnotach – ci drudzy będą bardziej odczuwać zmianę praktyki.
Jakich kontroli dotyczy obowiązek – lista instalacji
Obowiązek corocznego przeglądu wynikający z Prawa budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 1) obejmuje instalacje: gazową – sprawdzenie szczelności przewodów i złączy, stanu technicznego kurków gazowych i połączeń z urządzeniami; przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych – przegląd wykonywany przez uprawnionego kominiarza posiadającego dostęp do bazy CEEB; elektrycznej w zakresie stanu technicznego i sprawności ochrony przeciwpożarowej; instalacji odgromowej. Co 5 lat wymagany jest rozszerzony przegląd obejmujący m.in. instalację gazową w pełnym zakresie i stan techniczny elewacji. Właściciel lokalu nie ma prawa żądać, by kontroler przedstawił konkretny dzień i godzinę z miesięcznym wyprzedzeniem – terminy są uzgadniane, ale prawo nie daje właścicielowi nieograniczonego czasu na „znalezienie odpowiedniego terminu”.
Kiedy wejście z policją jest możliwe – i kiedy nie
To rozróżnienie jest absolutnie kluczowe, bo w publicznym obiegu narosło wiele nieporozumień. Standardowa kontrola instalacji – coroczna, obowiązkowa – nie daje zarządcy prawa do wejścia z policją. Wejście przymusowe jest zarezerwowane wyłącznie dla sytuacji realnego, bezpośredniego zagrożenia: pożaru, wybuchu gazu, zalania budynku, zagrożenia sanitarnego (np. problem z insektami lub gryzoniami przenikającymi do sąsiednich mieszkań) lub awarii, która już powoduje szkodę. W takiej sytuacji czas jest krytyczny i prawo słusznie przyznaje pierwszeństwo bezpieczeństwu zbiorowemu nad prywatnością jednostki. Zarządca nadal nie może wejść sam – zawsze musi to robić w asyście Policji lub Straży Pożarnej, z obowiązkiem sporządzenia protokołu z każdej czynności.
Projekt jednoznacznie rozstrzyga też kwestię nieobecności właściciela. Dotychczas zarządca nie miał żadnego narzędzia prawnego do działania, gdy właściciel wyjeżdżał na miesiąc i fizycznie nie było możliwości przeprowadzenia przeglądu. Po wejściu przepisów w życie – nieobecność właściciela przy zagrożeniu nie blokuje interwencji. Zarząd z funkcjonariuszem policji wchodzi do lokalu, dokumentuje działania i informuje właściciela o podjętych czynnościach.
Warszawa: setki budynków z zaległymi kontrolami – skala problemu w stolicy
Problem zaległych kontroli instalacji jest w Warszawie szczególnie dotkliwy ze względu na strukturę zasobu mieszkaniowego. Miasto ma ponad 800 000 mieszkań, z czego znaczna część zlokalizowana jest w kamienicach i blokach z wielkiej płyty z lat 60.-80. Właśnie w tych budynkach stare instalacje gazowe i kominowe są najbardziej zawodne i wymagają regularnych przeglądów. Jednocześnie w tej samej grupie budynków – zwłaszcza w kamienicach ze zdecentralizowaną strukturą własnościową – problem „nieuchwytnych właścicieli” jest najpoważniejszy. Mieszkania w rękach spadkobierców, wynajmowane przez pośredników, pozostawione na lata pustkami – to właśnie w takich lokalach kontrole latami się nie odbywają.
Stołeczne przepisy dotyczące instalacji gazowych są jednoznaczne. Warszawa jest objęta uchwałą antysmogową zakazującą spalania paliw stałych – co sprawia, że instalacje gazowe i kominowe nabierają dodatkowego znaczenia jako jedyne dopuszczalne źródło ciepła w wielu lokalach. Nieszczelna instalacja gazowa w jednym mieszkaniu to zagrożenie dla całej klatki. Straż Pożarna m.st. Warszawy szacuje, że do kilkudziesięciu interwencji rocznie dochodzi w stolicy w związku z podejrzeniem wycieku gazu – część z nich dotyczy lokali, w których od lat nie przeprowadzono przeglądu.
Po wejściu nowych przepisów w życie zarządcy stołecznych wspólnot i spółdzielni zyskają realne narzędzie do egzekwowania przeglądów. Eksperci rynku nieruchomości zwracają uwagę, że zmiany przyspieszą też aktualizację wpisów w CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kontrolerzy wchodzący do mieszkań będą przy okazji mogli weryfikować, czy urządzenia grzewcze zainstalowane w lokalu są zgodne z danymi w rejestrze.
Konsekwencje poza grzywną: ubezpieczenie i odpowiedzialność cywilna
Grzywna do 5000 zł jest najbardziej medialnym aspektem projektu – ale eksperci zwracają uwagę, że finansowe konsekwencje odmowy kontroli mogą być znacznie poważniejsze. Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz powszechniej weryfikują przy wypłacie odszkodowania, czy w uszkodzonym lub spalonym mieszkaniu były przeprowadzane obowiązkowe przeglądy. Brak dokumentacji przeglądowej lub jej niekompletność może skutkować odmową wypłaty odszkodowania – nawet jeśli przyczyna zdarzenia nie ma bezpośredniego związku z konkretną instalacją, której kontrolę zaniedbano. W orzecznictwie sądów pojawiają się już wyroki oddalające roszczenia właścicieli, którzy nie dopełnili obowiązku udostępnienia lokalu do kontroli.
Dodatkowo, właściciel lokalu, który przez lata uniemożliwiał przeglądy, a następnie doszło w jego mieszkaniu do awarii powodującej szkodę u sąsiadów (zalanie, pożar, wybuch gazu), może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec poszkodowanych. Odmowa wpuszczenia kontrolerów może zostać uznana przez sąd za zawinione zaniechanie, które przyczyniło się do powstania szkody. To ryzyko, które istnieje już dziś – nowe przepisy jedynie wzmocnią tę linię argumentacji procesowej.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź kontrole i nie czekaj na grzywnę
1. Sprawdź, kiedy ostatnio odbyła się kontrola instalacji w Twoim lokalu. Zarządca powinien dysponować dokumentacją przeglądów za każdy rok. Jeśli kontrola nie była przeprowadzana od ponad roku – i jeśli to wynikało z Twojej odmowy – zacznij ustalać termin z administracją zanim nowe przepisy wejdą w życie. Wejście w życie ustawy prawdopodobnie uruchomi serię zaległych kontroli we wszystkich budynkach jednocześnie.
2. Pamiętaj: obowiązek wpuszczenia kontrolera istnieje już dziś. Nowe przepisy nie tworzą go od zera – wzmacniają jedynie mechanizm egzekwowania. Niezależnie od terminu wejścia ustawy w życie, odmowa przeprowadzenia kontroli może już teraz skutkować odmową odszkodowania przez ubezpieczyciela lub odpowiedzialnością cywilną wobec sąsiadów.
3. Jeśli jesteś właścicielem kilku lokali, sprawdź stan kontroli w każdym z nich osobno. Projekt obejmuje wszystkich właścicieli – nie tylko tych zamieszkałych na stałe, ale też tych, którzy wynajmują lub trzymają lokal pusty. Za udostępnienie lokalu do kontroli odpowiada właściciel, nie najemca. Nawet jeśli Twój najemca uniemożliwia kontrolerowi wejście – to na Tobie, jako właścicielu, spoczywa odpowiedzialność wobec zarządcy.
4. Nie ma obowiązku wpuszczenia „zarządcy” bez identyfikacji i bez uprzedzenia. Projekt nie legalizuje wchodzenia do mieszkań przez osoby trzecie bez zapowiedzi. Kontroler musi działać na pisemne żądanie zarządu lub zarządcy, musi się wylegitymować i musi mieć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli konkretnej instalacji. Jeśli ktoś puka do drzwi bez tych elementów – masz pełne prawo nie otworzyć.
5. Wejście z policją dotyczy wyłącznie sytuacji zagrożenia, nie standardowej kontroli. Jeśli w Twoim budynku czuć gaz, dochodzi do zalania lub zarządca zgłasza zagrożenie sanitarne – Policja może towarzyszyć przy wejściu do Twojego mieszkania nawet pod Twoją nieobecność. Każda taka czynność musi być jednak udokumentowana protokołem, a Ty musisz zostać niezwłocznie poinformowany o podjętych działaniach i ich zakresie.
6. Śledź postęp legislacyjny projektu UD312. Na dziś to wciąż projekt – Rada Ministrów nie przyjęła go jeszcze uchwałą. Planowany termin to Q2 2026. Po uchwaleniu przez Sejm i Senat oraz podpisaniu przez prezydenta przepisy wejdą w życie po 30 dniach. Aktualny status projektu jest widoczny na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pod numerem UD312.
