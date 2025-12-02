Sprawdź, czy dotyczy cię ta zmiana: od listopada 2025 roku Polacy muszą przygotować się na nowe kontrole w domach
W całej Polsce trwają regularne kontrole dotyczące sposobu odprowadzania ścieków z domów niepodłączonych do kanalizacji. Wynikają one z nowelizacji Prawa wodnego z 2022 roku, która nałożyła na gminy obowiązek weryfikacji umów i częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych. Sprawdzamy, co dokładnie obowiązuje właścicieli nieruchomości.
Właściciele domów z szambami lub przydomowymi zbiornikami bezodpływowymi muszą posiadać ważną umowę z firmą asenizacyjną i dokumenty potwierdzające regularny wywóz. Gminy mają obowiązek prowadzić rejestry oraz przeprowadzać kontrole, a brak dokumentacji może skutkować karami.
Co się zmieniło po nowelizacji Prawa wodnego
Od 2022 roku wszystkie gminy w Polsce są zobowiązane do prowadzenia ewidencji nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Każdy właściciel domu ma obowiązek:
• podpisać umowę z firmą wywożącą nieczystości ciekłe,
• przechowywać potwierdzenia wywozu,
• udostępnić dokumenty na żądanie gminy.
Dodatkowo, gminy muszą cyklicznie sprawdzać, czy częstotliwość wywozu odpowiada pojemności zbiornika i liczbie mieszkańców.
Fakty, które warto znać
• Kontrole odbywają się na terenie całego kraju i wynikają z ustawowego obowiązku gmin.
• Urzędnik może poprosić o potwierdzenia wywozu nawet z ostatnich 12 miesięcy.
• Za brak umowy lub dowodów wywozu grozi mandat od 500 do 5000 zł zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
• Gminy porównują dane z ewidencji zbiorników z danymi z firm asenizacyjnych, aby wykryć nieprawidłowości.
• Kontrole nie są „nowością”, ale w wielu miejscach trwają intensywniej, ponieważ gminy muszą wykazać ich realizację w rocznych sprawozdaniach.
Eksperci zwracają uwagę, że wprowadzenie systemów ewidencyjnych oraz krajowych raportów spowodowało, że gminy bardziej skrupulatnie podchodzą do weryfikacji.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeżeli jesteś właścicielką domu niepodłączonego do kanalizacji, powinnaś:
• upewnić się, że Twoja umowa z firmą asenizacyjną jest aktualna,
• sprawdzić, czy masz wszystkie faktury i potwierdzenia odbioru,
• uporządkować dokumenty tak, aby w razie kontroli móc je szybko okazać,
• zweryfikować, czy dane Twojej nieruchomości znajdują się w ewidencji gminy.
Dla nowych właścicieli domów, szczególnie po zakupie nieruchomości, kluczowe jest sprawdzenie, czy poprzedni właściciel przekazał pełną dokumentację dotyczącą odprowadzania ścieków.
Jak przygotować się krok po kroku
• Zgromadź wszystkie dokumenty i potwierdzenia wywozu nieczystości.
• Sprawdź daty wywozów i upewnij się, że nie ma długich przerw.
• Skontaktuj się z gminą, jeśli nie jesteś pewna, czy Twoje dane są w rejestrze.
• Utrzymuj stałą współpracę z firmą asenizacyjną i przechowuj dokumenty również w formie elektronicznej.
Kontrole szamb i zbiorników bezodpływowych nie są nowością, ale wynikają z prawnego obowiązku, który obowiązuje w całym kraju. Odpowiednia dokumentacja to najlepszy sposób, aby uniknąć problemów podczas weryfikacji. Sprawdź umowę, uporządkuj potwierdzenia i upewnij się, że Twoja nieruchomość widnieje w gminnej ewidencji.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.