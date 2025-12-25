Sprawdź, czy dotyczy Ciebie. Abonament RTV w 2026 roku może wcale nie być obowiązkowy
Każdego roku setki tysięcy osób w Polsce regularnie opłacają abonament radiowo telewizyjny, mimo że prawo daje im możliwość całkowitego zwolnienia z tej opłaty. Roczny koszt przekraczający 320 złotych bywa dużym obciążeniem, zwłaszcza dla seniorów, osób bez pracy lub gospodarstw domowych żyjących z niskich świadczeń. Problem polega na tym, że zwolnienie w większości przypadków nie uruchamia się samo. Brak wiedzy i brak formalnego zgłoszenia kończy się często wezwaniem do zapłaty, a nawet postępowaniem egzekucyjnym.
Jeżeli posiadasz telewizor lub radio i zastanawiasz się, czy w 2026 roku musisz płacić abonament RTV, poniżej znajdziesz jasne i aktualne wyjaśnienie. Dowiesz się, kto ma prawo do zwolnienia, jakie dokumenty są wymagane oraz dlaczego brak reakcji może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi.
Kto w Polsce nie musi płacić abonamentu RTV
Zwolnienia z abonamentu RTV wynikają wprost z ustawy o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 roku. Przepisy przewidują dziewięć grup osób, które są ustawowo zwolnione z obowiązku opłacania odbiorników. Poborem zajmuje się Poczta Polska działająca w imieniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Najszerszą grupę stanowią osoby, które ukończyły 75 lat. Zwolnienie przysługuje z mocy prawa, jednak w praktyce systemy Poczty Polskiej nie zawsze aktualizują dane automatycznie. Z tego powodu seniorzy często nadal otrzymują wezwania do zapłaty i opłacają abonament bez potrzeby.
Zwolnione są również osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz zaliczone do pierwszej grupy inwalidzkiej. W tym przypadku konieczne jest aktualne orzeczenie wydane przez ZUS, KRUS lub powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Sama renta lub emerytura nie wystarcza bez formalnego orzeczenia.
Kolejną grupą są osoby niewidome oraz osoby niesłyszące. Ustawa precyzuje, że w przypadku niewidomych ostrość wzroku nie może przekraczać 15 procent. W przypadku osób niesłyszących wymagane jest orzeczenie potwierdzające całkowitą głuchotę. Lżejsze wady wzroku lub słuchu nie dają prawa do zwolnienia.
Z obowiązku opłacania abonamentu zwolnieni są także bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy. Zwolnienie obowiązuje tylko w okresie posiadania statusu bezrobotnego. Po jego utracie obowiązek płacenia wraca i trzeba to zgłosić samodzielnie.
Prawo do zwolnienia mają również osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, takie jak zasiłek stały, okresowy czy świadczenie pielęgnacyjne. Tu również zwolnienie obowiązuje wyłącznie przez czas pobierania świadczenia.
Osobną grupę stanowią emeryci i renciści, których świadczenie nie przekracza 50 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Ten próg zmienia się wraz ze wzrostem wynagrodzeń, dlatego wymaga regularnej weryfikacji.
Z abonamentu zwolnieni są także inwalidzi wojenni, wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, a także niektórzy członkowie ich rodzin. Warunkiem jest posiadanie stosownych decyzji i legitymacji potwierdzających status.
Ostatnia grupa to osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które jednocześnie pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. Spełnienie tylko jednego z tych warunków nie wystarcza.
Dlaczego zwolnienie nie działa samo i co trzeba zrobić
Najczęstszy błąd polega na przekonaniu, że instytucje państwowe same wymieniają się informacjami. W rzeczywistości Poczta Polska nie monitoruje automatycznie wieku, statusu bezrobotnego ani przyznanych świadczeń. To właściciel odbiornika musi zgłosić fakt spełnienia warunków zwolnienia.
Zgłoszenia można dokonać w placówce pocztowej obsługującej abonament RTV lub listownie. Należy złożyć oświadczenie zawierające dane osobowe, adres zamieszkania, informację o posiadanym odbiorniku oraz podstawę prawną zwolnienia. Do oświadczenia dołącza się kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie.
Może to być dowód osobisty, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z urzędu pracy, decyzja z ośrodka pomocy społecznej lub dokument potwierdzający wysokość emerytury. Warto zachować kopie wszystkich pism oraz potwierdzenia ich złożenia.
Co grozi za brak zgłoszenia zwolnienia
Brak formalnego zgłoszenia skutkuje naliczaniem opłat niezależnie od faktycznego prawa do zwolnienia. Poczta Polska może domagać się zapłaty zaległości nawet za kilka lat wstecz. Do kwoty głównej doliczane są odsetki ustawowe oraz koszty postępowania windykacyjnego.
W skrajnych przypadkach sprawa trafia do egzekucji komorniczej, co oznacza możliwość zajęcia rachunku bankowego, emerytury lub wynagrodzenia. Co istotne, wiele takich postępowań dotyczy osób, które obiektywnie spełniają warunki zwolnienia, ale nigdy nie złożyły dokumentów.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeżeli należysz do którejkolwiek z grup uprawnionych, możesz legalnie przestać płacić abonament RTV w 2026 roku. Wystarczy jeden wniosek i komplet dokumentów. To realna oszczędność ponad 320 złotych rocznie.
Jeżeli masz 75 lat lub więcej, sprawdź czy Poczta Polska nie nalicza Ci opłat bezpodstawnie. Jeżeli jesteś bezrobotny, nie odkładaj zgłoszenia na później. Każdy miesiąc zwłoki to kolejne pieniądze oddane bez potrzeby.
Jeżeli otrzymałeś wezwanie do zapłaty, a masz prawo do zwolnienia, reaguj natychmiast. Złóż odwołanie i dołącz dokumenty. W wielu przypadkach należności mogą zostać umorzone.
Zmiana sytuacji życiowej zawsze wymaga aktualizacji danych. Utrata statusu bezrobotnego, zakończenie pobierania świadczeń lub wzrost emerytury ponad próg dochodowy oznaczają powrót obowiązku płacenia. Brak zgłoszenia działa zawsze na niekorzyść abonenta.
Świadomość przepisów i szybka reakcja mogą uchronić Cię przed niepotrzebnymi kosztami, stresem i postępowaniem egzekucyjnym. Warto to sprawdzić, zanim przyjdzie pierwsze wezwanie do zapłaty.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.