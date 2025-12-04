Sprawdź, czy dotyczy Twojego domu. Od 1 stycznia 2026 to będzie nielegalne w wielu częściach Polski
Od 1 stycznia 2026 w kilku województwach zacznie obowiązywać całkowity zakaz używania starych pieców na węgiel i kotłów pozaklasowych. Uchwały antysmogowe zostały przyjęte lata temu, ale to właśnie 2026 jest datą graniczną. Kto nie wymieni źródła ciepła – naraża się na kontrolę i mandat do 5 tys. zł.
To jedna z najważniejszych zmian dla właścicieli domów od lat.
Co się zmienia od 2026 roku
• województwa śląskie i małopolskie wprowadzają pełny zakaz użytkowania kotłów pozaklasowych,
• w kolejnych regionach kończą się okresy przejściowe i obowiązek dotyczy pieców klasy 3 i 4,
• gminy mają obowiązek prowadzić kontrole,
• mandaty mogą sięgać nawet 5 tys. zł.
To nie jest zapowiedź – to wynik uchwał, które już obowiązują. Terminy są wpisane w prawo.
Fakty, które potwierdzają skalę zmian
• uchwały antysmogowe obejmują miliony gospodarstw domowych,
• program Czyste Powietrze nadal finansuje wymianę pieców,
• samorządy zapowiadają wzmożone kontrole w sezonie 2025/2026.
Władze lokalne podkreślają, że „taryfy ulgowej” już nie będzie. 2026 to rok, w którym przepisy staną się realnym obowiązkiem.
Co to oznacza dla czytelnika
• jeśli w domu jest kopciuch, trzeba go wymienić przed zimą 2025/2026,
• kontrole będą rutynowe i mogą odbywać się bez wcześniejszego uprzedzenia,
• wymiana źródła ciepła może być tańsza z dotacją, ale czas na złożenie wniosku się kurczy.
Podsumowanie i działanie
Jeśli mieszkasz w regionie objętym uchwałami, sprawdź datę wejścia zakazu. To ostatnia prosta, by uniknąć mandatu i problemów w sezonie zimowym.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.