Sprawdź, czy masz ten dokument. Bez niego ZUS nie przyzna renty wdowiej od 2025 roku
Od lipca 2025 roku ZUS wypłaca nowe świadczenie – rentę wdowią. Żeby ją otrzymać, wdowa lub wdowiec musi najpierw udowodnić prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku. To warunek niezbędny do złożenia wniosku o nowe świadczenie.
Co się dokładnie zmienia
Renta wdowia nie zastępuje dotychczasowej renty rodzinnej, ale stanowi jej rozszerzenie. ZUS przyzna ją wyłącznie osobom, które mają potwierdzone uprawnienia do renty rodzinnej i złożą komplet wymaganych dokumentów w odpowiedniej kolejności.
Kogo to dotyczy i na jakich zasadach
• Dotyczy wdów i wdowców po osobach, które miały ustalone uprawnienia emerytalne lub rentowe.
• Warunkiem wypłaty jest najpierw potwierdzenie prawa do renty rodzinnej, a dopiero później złożenie wniosku o rentę wdowią.
• ZUS i KRUS przyjmują dokumenty na takich samych zasadach.
Jakie dokumenty są potrzebne do renty rodzinnej
• wypełniony formularz ZUS Rp-2
• odpis aktu zgonu
• dokumenty potwierdzające uprawnienia członków rodziny, np. akt urodzenia dziecka, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, orzeczenie o niezdolności do pracy
• dokumentacja ubezpieczeniowa zmarłego: okresy składkowe i nieskładkowe, decyzje o emeryturze lub rencie
• zaświadczenie o dochodach – jeśli dotyczy wnioskodawcy
Jakie dokumenty są wymagane do renty wdowiej
• akt zgonu współmałżonka
• akt małżeństwa potwierdzający długość trwania związku
• dokument potwierdzający prawo zmarłego do emerytury lub renty
• potwierdzenie prawa do renty rodzinnej – bez tego wniosek nie zostanie rozpatrzony
Terminy i sposób złożenia wniosku
• Wniosek można złożyć w placówce ZUS lub KRUS albo przez platformę PUE ZUS.
• Instytucja ma do 30 dni na wydanie decyzji.
• Renta wdowia będzie wypłacana od lipca 2025 roku osobom, które spełnią wszystkie wymogi formalne i dostarczą kompletny zestaw dokumentów.
Co trzeba zrobić teraz
• Sprawdzić, czy posiadasz dokumenty potwierdzające prawo do renty rodzinnej.
• Uporządkować akta zgonu, akt małżeństwa i dokumenty emerytalno-rentowe zmarłego.
• Jeśli brakuje któregoś dokumentu – wystąpić o jego odpis jak najszybciej, aby nie opóźnić wypłaty świadczenia.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli jesteś wdową lub wdowcem, kolejność składania dokumentów ma kluczowe znaczenie. Brak potwierdzenia prawa do renty rodzinnej sprawi, że ZUS nie przyjmie wniosku o rentę wdowią. W praktyce oznacza to opóźnienie wypłat nawet o kilka miesięcy. Warto wcześniej przygotować wszystkie zaświadczenia, zwłaszcza jeśli zamierzasz złożyć wniosek przez internet.
Podsumowanie
Renta wdowia rusza od lipca 2025 roku, ale tylko osoby z kompletem dokumentów dostaną świadczenie bez opóźnień. Najważniejszy jest dowód prawa do renty rodzinnej – bez niego ZUS nie rozpatrzy wniosku. Warto już teraz sprawdzić, czy posiadasz wymagane dokumenty i w razie potrzeby uzupełnić braki.
