Sprawdź, czy masz ten dokument w domu. Gminy w całej Polsce zaczynają kontrolę właścicieli nieruchomości [03.12.2025]

3 grudnia 2025 09:05 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności, Kontrole | Brak komentarzy

W wielu gminach trwają kontrole, które dotyczą właścicieli domów jednorodzinnych i budynków ogrzewanych indywidualnie. Urzędnicy proszą o jeden konkretny dokument. Jego brak może zakończyć się wezwaniem lub mandatem. Wyjaśniamy, czego dotyczy obowiązek i jak szybko sprawdzić, czy masz wszystko, co potrzebne.

Fot. Warszawa w Pigułce

O co chodzi w kontrolach?

Gminy w całej Polsce prowadzą weryfikację wpisów do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. To obowiązkowy rejestr wszystkich źródeł ogrzewania: od pieców węglowych, przez kotły gazowe, po pompy ciepła i kominki.
Przegląd wpisów trwa już od kilku miesięcy i ma na celu sprawdzenie, czy dane zgłoszone przez mieszkańców są zgodne ze stanem faktycznym.

W wielu miejscach mieszkańcy otrzymują pierwsze wezwania do uzupełnienia dokumentów.

Kogo dotyczy obowiązek

Każdego właściciela domu lub budynku, w którym jest indywidualne ogrzewanie.
Dotyczy to między innymi:

  • domów jednorodzinnych,
  • bliźniaków i szeregowców,
  • domków letniskowych,
  • mieszkań z własnym piecem,
  • budynków z kominkiem lub pompą ciepła.

Nie dotyczy mieszkań w blokach podłączonych do miejskiej sieci.

Jeden dokument, który musisz mieć

Najczęściej sprawdzany dokument to potwierdzenie wpisu do CEEB.
Możesz go otrzymać:

  • online, logując się przez profil zaufany,
  • w urzędzie gminy, prosząc o wydruk,
  • z potwierdzenia, które otrzymałaś przy zgłoszeniu.

Urzędnik porównuje go z faktycznym źródłem ogrzewania w budynku.

Co jeszcze mogą sprawdzić

W zależności od gminy kontrola może objąć:

  • protokół z przeglądu kominiarskiego,
  • protokół z przeglądu kotła gazowego,
  • instrukcję urządzenia lub tabliczkę znamionową,
  • dowód zakupu opału w przypadku pieców na paliwo stałe.

Nie wszędzie wymagane są wszystkie dokumenty.
Najważniejsze jest potwierdzenie wpisu w CEEB.

Jak sprawdzić wpis w 3 minuty

  1. Wejdź na stronę ceeb.gov.pl
  2. Zaloguj się profilem zaufanym
  3. Wybierz adres swojej nieruchomości
  4. Sprawdź, czy źródło ogrzewania wpisane w systemie zgadza się z tym, co masz w domu

Jeśli nie – możesz złożyć korektę w kilka minut.

Jakie mogą być konsekwencje? Co to oznacza dla czytelnika?

Za brak wpisu w CEEB lub nieaktualne dane grożą mandat do 500 zł, a w postępowaniu sądowym kara do 5000 zł. Najczęściej jednak gminy najpierw wysyłają wezwanie z terminem poprawy.

Jeśli mieszkasz w domu i korzystasz z indywidualnego ogrzewania, najlepiej już teraz sprawdzić, czy Twoje dane w CEEB są poprawne. W wielu gminach kontrole odbywają się bez zapowiedzi, a wymagany dokument można pobrać w kilka minut. Dzięki temu unikniesz mandatu i dodatkowych wizyt urzędnika.

Kontrole wpisów CEEB trwają w całej Polsce i dotyczą właścicieli domów. Najważniejszy jest jeden dokument, który potwierdza źródło ogrzewania. Warto go sprawdzić, zanim urzędnik zapuka do drzwi.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl