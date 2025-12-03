Sprawdź, czy masz ten dokument w domu. Gminy w całej Polsce zaczynają kontrolę właścicieli nieruchomości [03.12.2025]
W wielu gminach trwają kontrole, które dotyczą właścicieli domów jednorodzinnych i budynków ogrzewanych indywidualnie. Urzędnicy proszą o jeden konkretny dokument. Jego brak może zakończyć się wezwaniem lub mandatem. Wyjaśniamy, czego dotyczy obowiązek i jak szybko sprawdzić, czy masz wszystko, co potrzebne.
O co chodzi w kontrolach?
Gminy w całej Polsce prowadzą weryfikację wpisów do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. To obowiązkowy rejestr wszystkich źródeł ogrzewania: od pieców węglowych, przez kotły gazowe, po pompy ciepła i kominki.
Przegląd wpisów trwa już od kilku miesięcy i ma na celu sprawdzenie, czy dane zgłoszone przez mieszkańców są zgodne ze stanem faktycznym.
W wielu miejscach mieszkańcy otrzymują pierwsze wezwania do uzupełnienia dokumentów.
Kogo dotyczy obowiązek
Każdego właściciela domu lub budynku, w którym jest indywidualne ogrzewanie.
Dotyczy to między innymi:
- domów jednorodzinnych,
- bliźniaków i szeregowców,
- domków letniskowych,
- mieszkań z własnym piecem,
- budynków z kominkiem lub pompą ciepła.
Nie dotyczy mieszkań w blokach podłączonych do miejskiej sieci.
Jeden dokument, który musisz mieć
Najczęściej sprawdzany dokument to potwierdzenie wpisu do CEEB.
Możesz go otrzymać:
- online, logując się przez profil zaufany,
- w urzędzie gminy, prosząc o wydruk,
- z potwierdzenia, które otrzymałaś przy zgłoszeniu.
Urzędnik porównuje go z faktycznym źródłem ogrzewania w budynku.
Co jeszcze mogą sprawdzić
W zależności od gminy kontrola może objąć:
- protokół z przeglądu kominiarskiego,
- protokół z przeglądu kotła gazowego,
- instrukcję urządzenia lub tabliczkę znamionową,
- dowód zakupu opału w przypadku pieców na paliwo stałe.
Nie wszędzie wymagane są wszystkie dokumenty.
Najważniejsze jest potwierdzenie wpisu w CEEB.
Jak sprawdzić wpis w 3 minuty
- Wejdź na stronę ceeb.gov.pl
- Zaloguj się profilem zaufanym
- Wybierz adres swojej nieruchomości
- Sprawdź, czy źródło ogrzewania wpisane w systemie zgadza się z tym, co masz w domu
Jeśli nie – możesz złożyć korektę w kilka minut.
Jakie mogą być konsekwencje? Co to oznacza dla czytelnika?
Za brak wpisu w CEEB lub nieaktualne dane grożą mandat do 500 zł, a w postępowaniu sądowym kara do 5000 zł. Najczęściej jednak gminy najpierw wysyłają wezwanie z terminem poprawy.
Jeśli mieszkasz w domu i korzystasz z indywidualnego ogrzewania, najlepiej już teraz sprawdzić, czy Twoje dane w CEEB są poprawne. W wielu gminach kontrole odbywają się bez zapowiedzi, a wymagany dokument można pobrać w kilka minut. Dzięki temu unikniesz mandatu i dodatkowych wizyt urzędnika.
Kontrole wpisów CEEB trwają w całej Polsce i dotyczą właścicieli domów. Najważniejszy jest jeden dokument, który potwierdza źródło ogrzewania. Warto go sprawdzić, zanim urzędnik zapuka do drzwi.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.