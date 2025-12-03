Sprawdź, czy zrobiłeś to w 2025 roku. Właściciele domów muszą mieć jeden dokument. Inaczej grozi mandat
W całej Polsce trwają kontrole wpisów do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Straże miejskie i urzędnicy sprawdzają, czy właściciele domów zgłosili swoje źródła ogrzewania i czy dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym. To obowiązek, który dotyczy wszystkich budynków ogrzewanych indywidualnie. Podpowiadamy, co dokładnie trzeba mieć, gdzie to sprawdzić i jak uniknąć mandatu.
Dlaczego kontrole trwają i kogo obejmują Rejestr CEEB działa od 1 lipca 2021 r. i obejmuje: – piece węglowe, – kotły gazowe, – kominki, – pompy ciepła, – ogrzewanie elektryczne, – każde indywidualne źródło ciepła w budynku. Właściciel lub zarządca budynku miał obowiązek zgłosić źródło ogrzewania. W wielu miejscach urzędy prowadzą teraz weryfikację wpisów, a straże miejskie i gminne sprawdzają wyrywkowo, czy dane w CEEB zgadzają się z rzeczywistością. To nie jest nowy obowiązek, ale wiele osób o nim zapomniało — dlatego kontrole odbywają się teraz częściej.
Jak sprawdzić, czy masz wpis w CEEB Możesz to zrobić na dwa sposoby:
1. Online – przez stronę ceeb.gov.pl – logujesz się przez Profil Zaufany, – wybierasz adres budynku, – sprawdzasz, czy widnieje tam Twój piec lub inne źródło ogrzewania.
2. W urzędzie gminy Jeżeli nie masz profilu zaufanego – możesz poprosić o wydruk potwierdzenia. Jakie dokumenty musisz mieć przygotowane przy kontroli
Urzędnik lub strażnik może poprosić o: – potwierdzenie zgłoszenia źródła ciepła do CEEB, – protokół z przeglądu kominiarskiego (dla kominów dymowych i wentylacji), – protokół z przeglądu kotła (dla gazu – raz na dwa lata; dla paliwa stałego – zgodnie z instrukcją), – w przypadku paliwa stałego – dowód zakupu opału. Te dokumenty są standardowo wymagane od 2024 roku.
Jak wyglądają kontrole w praktyce To się dzieje już TERAZ w całej Polsce. Kontrola może wyglądać tak: – strażnik miejski przychodzi na posesję, – pyta o potwierdzenie wpisu do CEEB, – sprawdza zgodność urządzenia z wpisem, – prosi o protokoły przeglądów, – sporządza krótki protokół kontroli.
Najczęściej kontrole następują: – po zgłoszeniu od sąsiadów, – w trakcie sezonowych objazdów straży miejskiej, – w związku z uzupełnianiem ewidencji.
Jakie są realne kary
Mandat do 500 zł za brak zgłoszenia, – w postępowaniu sądowym kara do 5000 zł, – w skrajnych sytuacjach – nakaz wymiany urządzenia, jeśli jest niezgodne z lokalną uchwałą antysmogową. Nie ma żadnych kar 30–50 tys. zł w CEEB — te widełki dotyczą zupełnie innych ustaw.
Co możesz zrobić teraz, żeby być spokojna
1. Sprawdź wpis w CEEB – to zajmuje 3 minuty.
2. Zrób przegląd kominiarski, jeśli nie robiłaś go w tym roku.
3. Przygotuj dokumenty do ewentualnej kontroli.
4. Zachowaj potwierdzenia zakupu opału, jeśli używasz pieca na węgiel, pellet lub drewno.
5. Zaktualizuj wpis, jeśli zmieniłaś źródło ogrzewania.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli masz dom z indywidualnym ogrzewaniem dotyczy Cię obowiązek CEEB. Wiele gmin prowadzi kontrole, dlatego warto sprawdzić wpis i przygotować dokumenty. To niewielki wysiłek, który pozwala uniknąć mandatów i niepotrzebnych stresów.
Kontrole CEEB nie są nowe, ale stały się częstsze, bo gminy uzupełniają ewidencję. Właśnie dlatego warto upewnić się, że Twój dom ma poprawny wpis i aktualne dokumenty serwisowe. To szybkie działania, dzięki którym masz spokój na cały 2025 rok.
