Sprawdź, ile gotówki będzie można trzymać w domu od 1 stycznia 2026. W sieci krąży wiele mitów
Wraz ze zbliżającym się 2026 rokiem w internecie coraz częściej pojawiają się pytania o gotówkę. Czy od 1 stycznia 2026 roku będzie limit pieniędzy, które można trzymać w domu. Czy państwo wprowadzi nowe ograniczenia. I czy za nadmiar gotówki grożą kary. Odpowiedź może zaskoczyć wiele osób. Na ten moment w Polsce nie ma i nie będzie limitu gotówki trzymanej w domu.
Skąd wzięły się plotki o ograniczeniach
Niepokój wynika z kilku źródeł. Po pierwsze z unijnych przepisów dotyczących walki z praniem pieniędzy. Po drugie z obowiązujących już limitów płatności gotówkowych. Po trzecie z nieprecyzyjnych informacji krążących w mediach społecznościowych.
Wiele osób myli limit płatności gotówką z rzekomym limitem posiadania gotówki. To dwie zupełnie różne sprawy.
Jakie limity faktycznie obowiązują
Od kilku lat w Polsce funkcjonują ograniczenia dotyczące płatności gotówkowych:
– między firmami obowiązuje limit 8000 zł
– przedsiębiorca nie może przyjąć od konsumenta płatności gotówką powyżej 20 000 zł
Te przepisy dotyczą wyłącznie transakcji, a nie przechowywania pieniędzy.
Ile gotówki można trzymać w domu od 1 stycznia 2026
Odpowiedź jest jednoznaczna. Nie ma żadnego ustawowego limitu określającego, ile gotówki osoba prywatna może przechowywać w domu.
Od 1 stycznia 2026 roku
– nie zostanie wprowadzony limit posiadania gotówki
– nie ma obowiązku zgłaszania pieniędzy trzymanych w domu
– nie grożą kary za sam fakt posiadania gotówki
Polskie prawo nie reguluje tej kwestii i nie są planowane zmiany w tym zakresie.
Co z przepisami Unii Europejskiej
Unia Europejska przyjęła regulacje dotyczące limitów płatności gotówkowych, w tym ogólny limit 10 000 euro dla transakcji gotówkowych w krajach UE. Te przepisy również nie dotyczą trzymania pieniędzy w domu.
Chodzi wyłącznie o sposób dokonywania płatności, a nie o oszczędności obywateli.
Dlaczego państwo nie ogranicza gotówki w domach
Wprowadzenie takiego limitu byłoby:
– trudne do egzekwowania
– sprzeczne z prawem własności
– bardzo kontrowersyjne społecznie
Dlatego żadne prace legislacyjne w tym kierunku nie są prowadzone.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli trzymasz oszczędności w gotówce, nie musisz nic robić. Możesz legalnie przechowywać pieniądze w domu, niezależnie od kwoty.
Warto jednak pamiętać o kwestiach praktycznych:
– bezpieczeństwie
– ryzyku kradzieży
– braku odsetek i ochrony jak w banku
To są realne zagrożenia, a nie przepisy prawa.
Na co uważać w 2026 roku
Uwaga powinna dotyczyć nie posiadania gotówki, ale:
– płatności gotówkowych przy większych zakupach
– transakcji między firmami
– prób straszenia rzekomymi karami za gotówkę
Jeśli ktoś twierdzi, że od 2026 roku nie wolno trzymać pieniędzy w domu, rozpowszechnia nieprawdziwe informacje.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.