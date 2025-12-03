Sprawdź to przed końcem grudnia. Miliony Polaków muszą zaktualizować jeden dokument. Rząd zapowiada zmiany

Od kilku miesięcy trwa proces aktualizacji danych w rejestrach państwowych. Rząd zapowiedział, że w 2025 i 2026 roku część usług cyfrowych będzie działała wyłącznie w oparciu o nowe standardy danych. Dlatego ministerstwo apeluje: sprawdźcie swoje dokumenty jeszcze w grudniu. Zmiana dotyczy zarówno właścicieli domów, kierowców, jak i osób korzystających z aplikacji mObywatel.

Co się zmienia od 2026 roku
Państwo kończy porządkowanie rejestrów, które obejmuje:

• dane adresowe,
• dane pojazdów,
• dokumenty cyfrowe w mObywatel,
• zgłoszenia dotyczące nieruchomości w urzędach.

To zmiany, które mają ułatwić korzystanie z usług elektronicznych, ale wymagają aktualnych danych. Gminy i urzędy wojewódzkie sygnalizują, że coraz częściej wykrywają niezgodności między rejestrami, dlatego proszą mieszkańców o samodzielne sprawdzenie dokumentów.

Kogo dotyczy obowiązek aktualizacji

W praktyce — prawie każdego. Najważniejsze grupy:

  1. Osoby, które zmieniły adres po 2019 roku.
    Wielu Polaków nie zgłosiło przeprowadzki w ciągu 30 dni.

  2. Właściciele domów lub mieszkań, którzy zmieniali dane w księdze wieczystej.
    Część zmian nie trafiła automatycznie do rejestrów gmin.

  3. Kierowcy korzystający z aplikacji mObywatel.
    Od 2026 część usług będzie wymagała aktualizacji danych w CEPiK.

  4. Osoby, które wymieniały dokumenty po 2020 roku, ale nie potwierdziły danych w urzędzie.

Ministerstwo podkreśla: im wcześniej sprawdzimy swoje dane, tym mniejsze ryzyko problemów z usługami publicznymi w nowym roku.

Co dokładnie trzeba zrobić w grudniu

1. Sprawdź dane w mObywatel
Aplikacja umożliwia weryfikację:

• danych adresowych,
• numeru dowodu osobistego,
• ważności dokumentów,
• danych pojazdu.

Od 2026 część usług online będzie korzystała wyłącznie z tych danych.

2. Zaktualizuj adres, jeśli się przeprowadziłaś
Zgłoszenia można dokonać:

• przez gov.pl,
• w urzędzie gminy,
• za pomocą e-dowodu.

Aktualizacja jest obowiązkowa i wpływa m.in. na kwestie podatkowe, głosowanie oraz odbiór korespondencji urzędowej.

3. Upewnij się, że dane Twojej nieruchomości są aktualne
Urząd może poprosić o:

• potwierdzenie własności,
• numer księgi wieczystej,
• dane kontaktowe właściciela.

Rosnąca liczba niezgodności między rejestrami powoduje, że gminy wysyłają więcej wezwań do uzupełnienia informacji.

Dlaczego państwo naciska na aktualizację danych

Powody są dwa:

1. Rozszerzenie usług cyfrowych.
W 2026 część procedur (np. zgłoszenia budowlane, świadczenia, komunikacja z urzędem) przejdzie wyłącznie do systemów online.

2. Automatyzacja decyzji administracyjnych.
Decyzje będą generowane na podstawie danych w rejestrach.
Nieaktualne dane = błędne decyzje, opóźnienia albo wezwania do urzędu.

A co grozi za brak aktualizacji?

Nie ma surowych kar finansowych, ale są realne konsekwencje:

• brak możliwości załatwienia niektórych spraw online,
• problemy z potwierdzeniem tożsamości,
• błędne naliczenia podatkowe,
• wezwania do uzupełnienia danych,
• opóźnienia w wypłacie świadczeń.

Największy problem dotyczy osób, które nie zgłosiły zmiany adresu — urzędy uznają korespondencję za doręczoną, nawet jeśli trafiła pod stary adres.

Co to oznacza dla czytelnika

Aktualizacja danych nie zajmuje więcej niż kilka minut, a pozwala uniknąć kłopotów w nowym roku. Rząd zapowiedział kolejne zmiany cyfrowe, dlatego grudzień to najlepszy moment, aby upewnić się, że wszystkie dokumenty są zgodne z rejestrami.

