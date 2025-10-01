Sprawdzają czy zapłaciłeś. Chodzą po mieszkaniach, domach i firmach. Za brak dokumentów dotkliwa kara finansowa
Kontrolerzy Poczty Polskiej wznowili polowania na niepłacących abonamentu RTV. W całym kraju prowadzone są intensywne działania mające odzyskać miliardy złotych zaległości. Jeśli masz w domu telewizor lub radio i nie płacisz składki, możesz spodziewać się niespodziewanej wizyty. Kara może wynieść nawet 819 złotych.
Gigantyczna skala uchylania się od opłat
Problem z niepłaceniem abonamentu RTV osiągnął gigantyczne rozmiary. Z około 4,5 miliona gospodarstw domowych posiadających zarejestrowane odbiorniki, regularnie opłaty uiszcza zaledwie 700 tysięcy. To oznacza, że ponad 80% zobowiązanych nie wywiązuje się z obowiązku płacenia.
Dla budżetu państwa oznacza to ogromne straty. Przy stawce 27,30 złotych miesięcznie za telewizor, każde niepłacące gospodarstwo domowe oznacza utratę ponad 300 złotych rocznie. W skali całego kraju mowa o miliardach złotych utraconych wpływów.
Co to oznacza dla ciebie? Im więcej osób unika płacenia abonamentu, tym większa presja na kontrole tych, którzy mają zarejestrowane odbiorniki. Poczta Polska nasila działania ściągania zaległości, jakby wiedziała, że to ostatnia szansa na odzyskanie pieniędzy przed planowanymi zmianami systemu.
Jak donosi „Fakt”, tylko w 2024 roku Poczta Polska wysłała ponad 118 tysięcy wezwań do zapłaty. Z tego 32 tysiące osób uregulowało zaległości, a wystawiono 21 tysięcy tytułów wykonawczych. To pokazuje skalę determinacji w ściąganiu należności.
Kontrole od świtu do południa
Poczta Polska prowadzi kontrole w szerokim przedziale czasowym – od godziny 7:00 do 15:00. Kontrolerzy sprawdzają nie tylko firmy i instytucje, ale także prywatne domy i mieszkania. Do pracy na stanowisku kontrolera wymagane jest wykształcenie co najmniej średnie, prawo jazdy oraz odporność na stres.
Choć większość działań koncentruje się na zakładach pracy, mieszkania prywatne również mogą zostać skontrolowane. Poczta Polska nie wyklucza takich wizyt, zwłaszcza gdy istnieje podejrzenie systematycznego unikania obowiązku.
Co to oznacza dla ciebie? Kontroler ma prawo sprawdzić, czy w domu znajdują się niezarejestrowane odbiorniki RTV, ale może to zrobić tylko za twoją zgodą. Nie musisz wpuszczać go do domu – kontrola odbywa się wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody.
Historia pani Kingi z Wrocławia pokazuje konsekwencje unikania płatności. Nie opłacała abonamentu przez cztery lata, licząc na szybką likwidację systemu. W styczniu 2025 roku otrzymała wezwanie na kwotę 1400 złotych z odsetkami. „Myślałam, że skoro wszyscy mówią o zniesieniu abonamentu, to nie ma sensu płacić. Teraz żałuję swojej decyzji” – przyznaje.
Kary sięgają 819 złotych
Konsekwencje niepłacenia abonamentu RTV są dotkliwe. Za brak rejestracji odbiornika w ciągu 14 dni od jego nabycia grozi kara w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty. Dla telewizora oznacza to karę 819 złotych, a dla radia – 261 złotych.
Do kary doliczane są również zaległe składki za cały okres korzystania z urządzenia. Poczta Polska ma prawo egzekwować należności nawet do pięciu lat wstecz, co może oznaczać bardzo wysokie kwoty do zapłaty.
Co to oznacza dla ciebie? Przy miesięcznej stawce 27,30 złotych za telewizor, pięć lat zaległości to ponad 1600 złotych samych składek. Dodając karę 819 złotych, łączna kwota może przekroczyć 2400 złotych za jeden niezarejestrowany odbiornik.
Ryzyko dotyczy również kierowców. Posiadanie radia w samochodzie wiąże się z obowiązkiem opłacania abonamentu. Miesięczna stawka za radioodbiornik w pojeździe wynosi 8,70 złotych, ale kara za brak rejestracji to 261 złotych plus zaległe składki za okres ostatnich pięciu lat.
Zwolnienia dla wybranych grup
Nie wszyscy muszą płacić abonament RTV, ale kluczowe jest złożenie odpowiedniego oświadczenia w Poczcie Polskiej. Bez tego formalnego kroku, nawet osoba uprawniona do zwolnienia będzie zobowiązana do płacenia.
Ze zwolnienia mogą skorzystać emeryci po 75. roku życia, osoby niewidome, niesłyszące, bezrobotni oraz inwalidzi wojenni. Lista zwolnień obejmuje także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej czy spełniające kryteria dochodowe.
Co to oznacza dla ciebie? Wiele osób uprawnionych do zwolnienia nie wie o swoich prawach lub nie załatwiło formalności. Pan Edward z Poznania odkrył swoje prawo do zwolnienia dopiero po otrzymaniu wezwania do zapłaty. „Miałem 77 lat i prawo do zwolnienia, ale nikt mi nie powiedział, że muszę to zgłosić. Niepotrzebnie płaciłem przez trzy lata” – opowiada.
Zwolnienie z opłat przysługuje również osobom spełniającym określone kryteria dochodowe. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, dotyczy to osób, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 złotych.
Rewolucja w finansowaniu mediów na horyzoncie
Intensywne kontrole abonamentu RTV odbywają się w momencie, gdy przyszłość całego systemu stoi pod znakiem zapytania. Rząd przygotowuje reformę, która może całkowicie zmienić sposób finansowania mediów publicznych w Polsce.
W miejsce dotychczasowego abonamentu planowana jest opłata audiowizualna w wysokości 9 złotych miesięcznie, czyli 108 złotych rocznie. Będzie ona pobierana automatycznie przez Urząd Skarbowy wraz z podatkiem dochodowym i objąć ma wszystkich dorosłych obywateli w wieku od 26 do 75 lat.
Co to oznacza dla ciebie? Nowy system będzie oznaczał rewolucję – opłata ma być przypisana do osoby fizycznej, a nie do odbiornika. Dla wielu gospodarstw domowych będzie to nowy, stały wydatek niezależny od posiadania telewizora czy radia.
Ostateczna decyzja należy jednak do prezydenta, który ma prawo weta wobec ustawy. Ta niepewność może tłumaczyć, dlaczego Poczta Polska tak intensywnie prowadzi kontrole – być może to ostatnia szansa na odzyskanie zaległych należności przed całkowitą zmianą systemu.
Jak wygląda wizyta kontrolera
Kontrolerzy Poczty Polskiej mają określone uprawnienia i obowiązki podczas wizyt. Pracownik przeprowadzający kontrolę musi okazać legitymację służbową oraz stosowne upoważnienie. Ma prawo sprawdzić, czy w pomieszczeniach znajdują się odbiorniki RTV.
Nie musisz wpuszczać kontrolera do domu – może on działać wyłącznie na podstawie twojej zgody. Możesz poprosić o przedstawienie celu wizyty i sprawdzenie dokumentów. Jeśli zdecydujesz się na wpuszczenie, kontroler może sprawdzić wszystkie pomieszczenia.
Co to oznacza dla ciebie? W przypadku stwierdzenia niezarejestrowanego odbiornika, kontroler spisze protokół i nałoży karę. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni, ale lepiej wcześniej uregulować formalności niż ryzykować wysoką karę.
Historia pana Krzysztofa z Gdańska pokazuje, jak ważne jest szybkie działanie. „Dostałem wezwanie na 1200 złotych. Okazało się, że mam prawo do zwolnienia jako osoba niewidoma. Gdybym nie zareagował szybko, sprawa trafiłaby do komornika” – relacjonuje.
Praktyczne kroki do podjęcia już dziś
Jeśli chcesz uregulować swój status abonamentowy lub przygotować się na ewentualną kontrolę, możesz podjąć kilka konkretnych działań. Przede wszystkim sprawdź swój obecny status, dzwoniąc pod numer infolinii 43 842 06 06.
Jeśli masz prawo do zwolnienia, złóż odpowiednie oświadczenie w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub wyślij korespondencję na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.
Co to oznacza dla ciebie? Rozważ opłacenie abonamentu za cały rok z góry – daje to 10% zniżki i pozwala uniknąć comiesięcznych formalności. Użytkownicy, którzy do 25 stycznia 2025 roku uiszczą opłatę za cały rok, otrzymują zniżkę i płacą 294,90 złotych zamiast 327,60 złotych za telewizor.
Przygotuj również dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia, jeśli ci przysługuje. W razie problemów z ustaleniem statusu możesz złożyć odwołanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Kontrole abonamentu RTV w 2025 roku mogą być ostatnimi w historii tego systemu, ale ich intensywność pokazuje determinację w odzyskiwaniu należności. Niezależnie od przyszłych zmian, obecne zobowiązania pozostają w mocy. Lepiej uregulować formalności już dziś, niż ryzykować wizytę kontrolera i wysoką karę.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.