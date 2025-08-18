Stało się coś dziwnego. Polacy rzucili się, by to kupować. Wydali 8,2 mld zł w jeden miesiąc
Lipcowe wakacje stały się czasem masowych zakupów. Ministerstwo Finansów sprzedało papiery wartościowe za 8,2 miliarda złotych – to największa miesięczna sprzedaż w całym 2025 roku. Sprawdź, dlaczego Polacy tak masowo wybierają teraz obligacje i czy to dobry moment na rozpoczęcie oszczędzania.
Rekordy biją obligacje krótkoterminowe
Portal Filary Biznesu informuje, że niemal 80 procent lipcowej sprzedaży stanowiły obligacje jednoroczne i trzyletnie. Polacy przeznaczyli na zakup obligacji rocznych aż 3,284 miliarda złotych, co dało im 40-procentowy udział w całej sprzedaży. Papiery trzyletnie znalazły nabywców za 3,086 miliarda złotych, osiągając 38-procentowy udział.
Portal Analizy.pl wyjaśnia, że pozostałe instrumenty cieszyły się znacznie mniejszym zainteresowaniem. Obligacje czteroletnie sprzedano za 675,4 miliona złotych, dziesięcioletnie za 465,3 miliona złotych, a dwuletnie za 426,9 miliona złotych. Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 800+ klienci przeznaczyli około 92 miliony złotych.
Wiceminister finansów Jurand Drop, cytowany przez portal WNP, podkreśla że rekordowy lipcowy poziom sprzedaży potwierdza wysokie zainteresowanie obligacjami. W lipcu w drodze zamiany klienci kupili co piątą obligację o łącznej wartości ponad 1,6 miliarda złotych.
Co to oznacza dla twoich oszczędności?
Jeśli masz wolne środki i szukasz bezpiecznej inwestycji, lipcowa popularność obligacji pokazuje, że nie jesteś sam. Masowe zainteresowanie może oznaczać, że to ostatni moment na skorzystanie z atrakcyjnych warunków przed potencjalnymi zmianami w ofercie.
Portal Infor przypomina, że obecne oprocentowanie obligacji wynosi 5,25 procent dla rocznych i 5,40 procent dla dwuletnich w pierwszym okresie odsetkowym. Trzyletnie papiery dają 5,65 procent, czteroletnie 6,00 procent, a dziesięcioletnie 6,25 procent rocznie. To znacznie więcej niż oferują obecnie lokaty bankowe.
Ważne jest jednak to, że od sierpnia oprocentowanie zostało obcięte w związku z obniżką stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski. Jeśli rozważasz zakup obligacji, warto porównać obecne warunki z tym, co będzie dostępne w kolejnych miesiącach.
Dlaczego Polacy wybierają akurat teraz obligacje?
Portal Analizy.pl wskazuje na kilka kluczowych czynników stojących za lipcowym boomem. Po pierwsze, w lipcu zapadały obligacje kupione rok wcześniej, a ich właściciele musieli zdecydować, co zrobić z odzyskanymi środkami. Wielu wybrało reinwestycję w nowe papiery.
Po drugie, Narodowy Bank Polski obciął w maju stopy procentowe z 5,75 do 5,25 procent, co mogło zachęcić do przyspieszenia zakupów przed dalszymi obniżkami. Po trzecie, zapowiedzi cięć oprocentowania obligacji od sierpnia sprawiły, że lipcowa oferta stała się ostatnią szansą na skorzystanie z wyższych stóp.
Ministerstwo Finansów na portalu Gov.pl podkreśla, że detaliczne obligacje skarbowe wspierają regularne oszczędzanie – im dłuższy okres zapadalności, tym wyższe oprocentowanie. Dodatkowo przez cały okres życia obligacji oszczędzający mają elastyczny dostęp do ulokowanych środków.
Porównanie z poprzednimi miesiącami
Portal Analizy.pl podaje, że w pierwszym półroczu 2025 roku miesięczna sprzedaż wahała się od 5,5 miliarda złotych w marcu do 7,4 miliarda w kwietniu. Lipcowy wynik 8,2 miliarda złotych był więc znacząco wyższy od poprzednich miesięcy.
Dla porównania, rok temu w lipcu Polacy kupili obligacje za rekordowe 11,8 miliarda złotych. Mimo że obecny wynik jest niższy, stanowi najlepszy miesięczny rezultat w 2025 roku. Narastająco po siedmiu miesiącach tego roku sprzedaż wyniosła około 45,58 miliarda złotych wobec 50,4 miliarda złotych w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Praktyczne wskazówki dla początkujących
Jeśli nigdy nie kupowałeś obligacji, rozpoczęcie oszczędzania jest bardzo proste. Portal Obligacjeskarbowe.pl informuje, że papiery można nabyć przez internet, w oddziałach PKO Banku Polskiego lub w sieci punktów sprzedaży Banku Pekao. Minimalna kwota zakupu to zaledwie 100 złotych.
Szczególnie atrakcyjna jest opcja zamiany dla obecnych posiadaczy obligacji. Portal Strefa Inwestorów wyjaśnia, że osoby zamieniające zapadające obligacje na nowe otrzymują je po niższej cenie 99,90 złotych za sztukę o wartości 100 złotych. To dodatkowy zysk, który może się przełożyć na wyższą stopę zwrotu.
Warto też rozważyć stopniowe wydłużanie okresu oszczędzania. Zaczynając od obligacji rocznych można z czasem przechodzić na papiery długoterminowe, które oferują wyższe oprocentowanie. Taka strategia pozwala na bardziej efektywne pomnażanie kapitału.
Ryzyko dalszych obniżek stóp procentowych
Lipcowy boom na obligacje może być ostatnim akcentem przed okresem niższych stóp procentowych. Portal Strefa Inwestorów przypomina, że w maju Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy z 5,75 do 5,25 procent, a analitycy nie wykluczają dalszych cięć.
Jeśli NBP będzie kontynuował obniżki, oprocentowanie nowych emisji obligacji zmiennoprocentowych będzie spadać. Dotyczy to szczególnie papierów jednorocznych i dwuletnich, których odsetki są bezpośrednio powiązane ze stopą referencyjną banku centralnego.
Z drugiej strony, obligacje o stałym oprocentowaniu kupione teraz mogą okazać się bardzo atrakcyjne, jeśli stopy będą dalej spadać. Trzyletnie papiery z oprocentowaniem 5,65 procent mogą być dobrą okazją na zabezpieczenie wysokich dochodów na kilka lat.
Alternatywy dla obligacji skarbowych
Rekordowa sprzedaż obligacji skarbowych może wskazywać na ograniczone możliwości alternatywnych inwestycji. Lokaty bankowe oferują obecnie znacznie niższe oprocentowanie, często poniżej 4 procent rocznie. Fundusze inwestycyjne niosą większe ryzyko, a rynek akcji charakteryzuje się wysoką zmiennością.
Dla osób szukających kompromisu między bezpieczeństwem a rentownością obligacje skarbowe mogą być optymalnym rozwiązaniem. Gwarancja Skarbu Państwa eliminuje ryzyko utraty kapitału, a oprocentowanie pozostaje konkurencyjne wobec innych bezpiecznych form oszczędzania.
Warto jednak pamiętać o inflacji, która może zmniejszać realną wartość oszczędności. Portal Obligacjeskarbowe.pl oferuje też obligacje indeksowane inflacją, które mogą być alternatywą dla osób obawiających się wzrostu cen w gospodarce.
Perspektywy na kolejne miesiące
Sierpniowe dane sprzedaży obligacji pokażą, czy lipcowy boom był jednorazowy związany z terminami zapadalności, czy też świadczy o trwałej zmianie preferencji oszczędnościowych Polaków. Portal Analizy.pl zwraca uwagę, że sierpniowa oferta charakteryzuje się niższym oprocentowaniem, co może wpłynąć na zainteresowanie.
Ministerstwo Finansów będzie prawdopodobnie obserwować reakcję rynku na nowe warunki i dostosowywać ofertę do sytuacji makroekonomicznej. Dalsze obniżki stóp procentowych przez NBP mogą wymusić kolejne korekty oprocentowania obligacji.
Dla oszczędzających kluczowe będzie śledzenie komunikatów Rady Polityki Pieniężnej i planowanie inwestycji z uwzględnieniem prawdopodobnych zmian w polityce monetarnej. Obecna sytuacja może być ostatnią okazją na skorzystanie z relatywnie wysokich stóp procentowych.
