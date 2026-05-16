Stało się. Koniec z pracą 8-16, koniec z braniem urlopu na załatwienie formalności
Przez 18 lat schemat był ten sam: chcesz złożyć dokumenty w urzędzie skarbowym albo załatwić cokolwiek w administracji rządowej – bierz wolne. Urzędnicy kończyli pracę o 16:15, kiedy większość Polaków wciąż siedziała przy własnym biurku. Od 26 kwietnia 2025 roku ten model przestał obowiązywać. Nowe rozporządzenie wymusza na setkach placówek wydłużenie godzin pracy – przynajmniej raz w tygodniu, przynajmniej do 18:00. Sprawdzamy, jak to wygląda na przykładzie Warszawy.
Co dokładnie zmieniło rozporządzenie – trzy nowe zasady
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2025 r. w sprawie zasad ustalania przez kierowników niektórych urzędów rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia (Dz.U. 2025 poz. 512) weszło w życie 26 kwietnia 2025 r, co przez ten czas zmieniło się przez ten rok od działania ustawy? Zniesiono sztywny model 8:15-16:15 obowiązujący od 2007 roku i zastąpiło go trzema nowymi zasadami.
- Po pierwsze: elastyczny start – kierownik urzędu sam decyduje, kiedy placówka otwiera drzwi, w przedziale od 7:00 do 10:00. Urząd, który zacznie o 7:00, kończy o 15:00. Ten, który otworzy o 10:00, jest czynny do 18:00. Ośmiogodzinny dzień pracy pozostaje bez zmian – zmienia się tylko jego rozmieszczenie.
- Po drugie: jeden długi dzień tygodniowo – obowiązkowo. W urzędach obsługujących interesantów kierownik musi zapewnić przynajmniej jeden dzień w tygodniu z obsługą w godzinach 8:00-18:00. To wymaga pracy zmianowej – tego samego dnia część urzędników zaczyna o 8:00, część o 10:00 i kończy o 18:00.
- Po trzecie: opcja sobotnia. W uzasadnionych przypadkach kierownik może zarządzić pracę w sobotę, rekompensowaną krótszym dniem w innym terminie. To na razie możliwość, nie obowiązek – i żaden z warszawskich urzędów skarbowych tej opcji nie wdrożył.
Które urzędy objęło rozporządzenie – a które nie
Nowe zasady obejmują konkretną listę instytucji administracji rządowej. Poza nimi pozostaje cała administracja samorządowa – i tu tkwi haczyk, który warto znać przed wizytą w okienku.
|Objęte rozporządzeniem (obowiązek długiego dnia)
|Nieobjęte rozporządzeniem (własne zasady)
|Urzędy skarbowe
|Urzędy miast i gmin
|Izby administracji skarbowej
|Urzędy dzielnic
|Urzędy wojewódzkie
|Urzędy marszałkowskie
|Ministerstwa i KPRM
|Starostwa powiatowe
|Komendy policji i straży (szczebel rządowy)
|Urzędy stanu cywilnego
|Inspektoraty i organy administracji zespolonej w województwach
|Miejskie ośrodki pomocy społecznej
Jeśli chcesz złożyć wniosek o meldunek, uzyskać odpis aktu urodzenia lub zapłacić lokalną opłatę skarbową – jesteś w strefie samorządowej. Tam godziny otwarcia wciąż wynikają z własnych regulaminów, a wydłużony dzień jest dobrowolną decyzją urzędu – nie obowiązkiem. Część warszawskich urzędów dzielnic już wcześniej miała jeden dzień z obsługą do 17:00, ale nie wynika to z omawianego rozporządzenia.
Warszawskie urzędy skarbowe – który dzień, która godzina
Weryfikacja stron BIP warszawskich urzędów skarbowych pokazuje jednolity wzorzec: długim dniem jest poniedziałek, obsługa do 18:00, od wtorku do piątku – do 16:00. Dotyczy to m.in. I US Warszawa-Śródmieście, III US Warszawa-Śródmieście i US Warszawa-Wola. Pozostałe warszawskie urzędy skarbowe stosują ten sam model – szczegóły warto potwierdzić na stronie konkretnej placówki, bo formalnie każdy kierownik wyznacza dzień samodzielnie i mógł wybrać inny termin.
Warto też wiedzieć, że podczas prac nad rozporządzeniem rozważano wydłużenie obsługi do 19:00. Szefowa Służby Cywilnej Anita Noskowska-Piątkowska wyjaśniła, że ostatecznie zdecydowano się na granicę 18:00 – co i tak stanowi zmianę o niemal 2 godziny wobec poprzedniego stanu.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź przed wyjściem z domu
Masz sprawę w urzędzie skarbowym, urzędzie wojewódzkim lub ministerstwie – sprawdź na stronie BIP konkretnej placówki, który dzień tygodnia jest „długim dniem”. W warszawskich urzędach skarbowych to poniedziałek, w innych miastach bywa inaczej (Bydgoszcz wybrała wtorek, Sosnowiec otwiera w poniedziałki od 7:30 do 18:00). Masz czas do 18:00 – możesz przyjść po pracy.
Masz sprawę w urzędzie dzielnicy, ratuszu lub urzędzie stanu cywilnego – sprawdź godziny osobno. Samorząd nie jest objęty rozporządzeniem. Część warszawskich urzędów dzielnic ma dobrowolnie wydłużone godziny w wybranych dniach, ale nie ma jednego ogólnomiejskiego standardu.
Chcesz skorzystać z e-usług – pamiętaj, że wiele spraw można załatwić bez wizyty. Urząd skarbowy: platforma e-US na podatki.gov.pl (faktury, JPK, wnioski o zaświadczenia). Dowód osobisty: wniosek online przez gov.pl, odbiór stacjonarny. Meldunek: w pełni online przez gov.pl bez wizyty w urzędzie. Długi dzień to rozwiązanie dla tych spraw, które wymagają fizycznej obecności – nie dla wszystkich.
