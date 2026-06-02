Stało się. Koniec z pracą 8-16. Polacy nie wiedzą, że to już działa. Tyle że na połowę spraw nadal musisz wziąć urlop
Miało być tak, że już nikt nie weźmie wolnego na wizytę w okienku. Rozporządzenie, które to obiecywało, działa już ponad rok. A mimo to po odpis aktu urodzenia czy meldunek wciąż idziesz w godzinach pracy. Powód kryje się w jednym słowie, którego w hucznych zapowiedziach zabrakło.
To już nie plan, to obowiązujące prawo. Mało kto wie, że już działa
Zacznijmy od sprostowania, bo wokół tej zmiany narosło sporo nieporozumień. Wydłużone godziny urzędów to nie zapowiedź ani projekt, lecz obowiązujący stan prawny. Wprowadziło je rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 kwietnia 2025 r. w sprawie zasad ustalania przez kierowników niektórych urzędów rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia (Dz.U. 2025 poz. 512), podpisane przez premiera Donalda Tuska. Weszło w życie 26 kwietnia 2025 r. i zastąpiło stare przepisy z 2007 r.
Mechanizm jest prosty. Urząd zachowuje ośmiogodzinny dzień, ale kierownik ustala start pracy w przedziale od 7:00 do 10:00, co przesuwa zamknięcie na okno między 15:00 a 18:00. Do tego dochodzi twardy obowiązek: co najmniej w jednym dniu tygodnia urząd musi obsługiwać interesantów od 8:00 do 18:00. Wiceszef resortu odpowiedzialnego za reformę wskazywał poniedziałek jako sugerowany dzień wydłużonej obsługi w urzędach ze służbą cywilną, choć lokalne warunki mogą wskazać inny.
Haczyk, o którym nie mówiono głośno: samorząd jest poza grą
I tu jest sedno, które tłumaczy, dlaczego ułatwienie odczuła tylko część obywateli. Rozporządzenie obejmuje administrację rządową i wskazane instytucje państwowe: urzędy wojewódzkie, urzędy skarbowe, ministerstwa, część korpusu służby cywilnej. Poza jego zasięgiem pozostaje natomiast cała administracja samorządowa. A to właśnie do niej trafia większość codziennych spraw zwykłego człowieka.
Innymi słowy, jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód osobisty, zameldować się, odebrać odpis aktu urodzenia z urzędu stanu cywilnego, załatwić sprawę w wydziale komunikacji czy zapłacić lokalną opłatę, jesteś w strefie samorządowej, której rozporządzenie nie dotyczy. Gmina może wydłużyć godziny dobrowolnie, ale nie ma takiego obowiązku. Stąd rozdźwięk między nagłówkiem o końcu pracy 8-16 a rzeczywistością przy okienku meldunkowym.
|Sprawa
|Gdzie ją załatwiasz
|Czy obejmuje ją rozporządzenie
|Rozliczenie, zaległość podatkowa
|urząd skarbowy (administracja rządowa)
|tak, wydłużone godziny obowiązkowe
|Sprawa w urzędzie wojewódzkim, np. cudzoziemcy
|urząd wojewódzki
|tak
|Dowód osobisty, meldunek
|urząd gminy lub dzielnicy
|nie, zależy od dobrej woli samorządu
|Odpis aktu urodzenia, ślubu
|urząd stanu cywilnego (samorząd)
|nie
|Rejestracja pojazdu, prawo jazdy
|wydział komunikacji starostwa lub miasta
|nie
Rok praktyki pokazał, że jednego standardu nie ma
Po roku od wejścia przepisów widać, że reforma działa nierówno. Rozporządzenie daje kierownikom urzędów dużą swobodę, więc każdy układa grafik po swojemu. Jeden urząd skarbowy startuje o 7:00 i kończy o 15:00, inny pracuje dłużej po południu, a dzień wydłużonej obsługi do 18:00 bywa wyznaczany na różne dni tygodnia. Dla obywatela oznacza to jedno: nie zakładaj z góry, sprawdź godziny konkretnej placówki przed wizytą, bo sąsiednie urzędy tego samego typu mogą działać inaczej.
W planach są dalsze zmiany. Pojawiła się propozycja dopuszczenia w urzędach pracy zmianowej, a nawet nocnej na wybranych stanowiskach, gdzie uzasadnia to charakter zadań. To pokazuje kierunek: administracja ma się odkleić od sztywnego schematu jednej zmiany, choć dla przeciętnego petenta najważniejsze pozostaje to popołudniowe okno do 18:00.
Prawdziwą rewolucją nie są godziny, lecz to, czego w ogóle nie musisz załatwiać w okienku
Sama reforma godzin jest pomyślana jako rozwiązanie przejściowe w drodze do czegoś większego, czyli cyfryzacji. Coraz więcej spraw da się dziś domknąć bez wizyty w budynku urzędu, o dowolnej porze. Profil zaufany i aplikacja mObywatel pozwalają złożyć część wniosków, sprawdzić punkty karne, okazać dokumenty czy zameldować się online. To właśnie ta ścieżka, a nie godzina zamknięcia urzędu, najmocniej zmienia sytuację pracującego człowieka.
Reforma godzin ma więc sens pomostowy. Wydłużone popołudnia ratują w sprawach, które wymagają fizycznej obecności lub kontaktu z konkretnym urzędnikiem, podczas gdy rosnąca część formalności przenosi się do sieci. Im więcej spraw da się załatwić zdalnie, tym mniej znaczy to, czy okienko zamykają o 16:00 czy o 18:00.
Warszawa: urzędy dzielnic robią to po swojemu, bez jednego standardu
Stolica jest podręcznikowym przykładem tej dwoistości. Mieszkaniec Warszawy w sprawach rządowych, takich jak rozliczenie w urzędzie skarbowym czy procedury w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, korzysta z gwarantowanego rozporządzeniem dnia wydłużonej obsługi do 18:00. Ale gdy idzie po dowód, zameldowanie albo odpis aktu z urzędu stanu cywilnego, trafia do urzędu dzielnicy, czyli do administracji samorządowej, której rozporządzenie nie obejmuje.
W praktyce część warszawskich urzędów dzielnic z własnej inicjatywy wydłużyła obsługę w wybrane dni, ale nie ma jednego, ogólnomiejskiego standardu, który gwarantowałby to wszędzie tak samo. Wydział obsługujący mieszkańców na Mokotowie może mieć inny dzień dłuższej pracy niż ten na Pradze czy w Wawrze. Dlatego dla warszawiaka praktyczna rada brzmi identycznie jak dla reszty kraju: zanim wybierzesz się do dzielnicy, sprawdź godziny tej konkretnej placówki, bo to loteria zależna od decyzji lokalnego ratusza, a nie od ogólnopolskiego przepisu.
Co to oznacza dla Ciebie? Najpierw ustal, czy Twój urząd to rząd, czy samorząd
Cała różnica między wygodą a kolejnym dniem urlopu sprowadza się do tego, kto prowadzi dany urząd. Zanim zaplanujesz wizytę, przejdź te kroki:
- Ustal, czy sprawa jest rządowa, czy samorządowa. Skarbówka, urząd wojewódzki, ministerstwo to administracja rządowa z gwarantowanym dniem do 18:00. Dowód, meldunek, akt USC, rejestracja auta to samorząd, bez takiej gwarancji.
- Sprawdź godziny konkretnej placówki na jej stronie. Rozporządzenie daje kierownikom swobodę, więc dzień wydłużonej obsługi i godzina otwarcia różnią się między urzędami tego samego typu.
- Najpierw sprawdź, czy sprawę da się załatwić online. Profil zaufany i mObywatel pozwalają domknąć część formalności bez wizyty i bez patrzenia na zegar, co jest wygodniejsze niż jakakolwiek godzina otwarcia.
- W sprawach samorządowych zadzwoń lub sprawdź BIP urzędu. Jeśli Twoja gmina lub dzielnica wydłużyła godziny dobrowolnie, informacja będzie w Biuletynie Informacji Publicznej albo na stronie urzędu.
- Planuj sprawy wymagające okienka na dzień wydłużonej obsługi. W urzędach rządowych to zwykle jeden ustalony dzień w tygodniu, często poniedziałek, w którym pracują do 18:00.
Hasło o końcu pracy 8-16 jest prawdziwe, ale tylko w połowie. Rok funkcjonowania przepisów pokazał, że najwięcej zyskali ci, którzy mają sprawy w administracji rządowej, a najmniej ci, którzy najczęściej odwiedzają urząd dzielnicy. Reszta jest w rękach cyfryzacji, która powoli sprawia, że pytanie o godziny otwarcia traci znaczenie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.