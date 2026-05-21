Stało się! Od soboty autobusy wjeżdżają na torowisko. Rusza trambuspas

21 maja 2026 19:16 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

23 maja na trasie do Wilanowa ruszy kolejny odcinek trambuspasa – wspólnego pasa dla tramwajów i autobusów. To ponad 1,6 km nowych rozwiązań między Spacerową a van Beethovena. Dla pasażerów oznacza to łatwiejsze przesiadki i krótszy czas jazdy.

Autobus komunikacji miejskiej w Warszawie. Fot. Warszawa w Pigułce.

Gdzie autobusy wjeżdżają na tory i gdzie zjeżdżają

Autobusy jadące z centrum Belwederską (linie 116, 166, 503 i E-2) wjadą na torowisko na skrzyżowaniu ze Spacerową. Wspólne przystanki z tramwajami to kolejno: Spacerowa 01, Dolna 01 i Kostrzewskiego 01. Za van Beethovena autobusy wracają na normalną jezdnię Sobieskiego.

Linia 172 jadąca z centrum wjeżdża na trambuspas nieco później – dopiero przy Kostrzewskiego – i zatrzymuje się tylko na przystanku Kostrzewskiego 01.

Autobusy jadące z Wilanowa w stronę centrum wjeżdżają na pas przy van Beethovena. Przystanki tramwajowo-autobusowe to Kostrzewskiego 02 i Dolna 02. Linia 172 zatrzymuje się tylko na Kostrzewskiego 02 i od razu zjeżdża z toru przed Dolną. Pozostałe linie (116, 166, 503, E-2) jadą dalej i wracają na Belwederską za Nabielaka.

Linie nocne N31 i N81 nie korzystają z trambuspasa – jadą w obu kierunkach normalną jezdnią Sobieskiego.

Trambuspas przy Belwederskiej – mapa. Fot. UM Warszawa.

Co to zmienia dla pasażera

Do tej pory autobusy i tramwaje miały wspólny pas wyłącznie na skrzyżowaniu z Aleją Wilanowską. Od soboty trambuspas obejmuje cały 1,6-kilometrowy odcinek między Spacerową a van Beethovena. Przesiadka między autobusem a tramwajem odbędzie się na tym samym przystanku – bez przechodzenia przez jezdnię.

Jednocześnie na kilku kolejnych skrzyżowaniach na trasie do Wilanowa uruchomione zostaną priorytety w sygnalizacji świetlnej dla tramwajów i autobusów. Miasto szacuje skrócenie czasu przejazdu o ok. 1-2 minuty. Rozkłady jazdy tramwajów i autobusów na tym odcinku zostaną ze sobą skoordynowane.

