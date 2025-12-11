Stało się. To już dziś – bank ograniczył dostęp do konta i wysyła pilne powiadomienia do klientów
PKO Bank Polski wysyła pilne powiadomienia do wybranej grupy klientów. Od 11 grudnia 2025 roku część osób może stracić dostęp do bankowości elektronicznej, aplikacji mobilnej IKO i płatności kartą. Bank musi to zrobić – wynika to z nowych rozporządzeń Unii Europejskiej, które weszły w życie 24 października 2025 roku. Środki na kontach pozostają bezpieczne, ale bez dostarczenia odpowiednich dokumentów obsługa konta będzie możliwa tylko w oddziale.
Dlaczego bank to robi – podstawa prawna
PKO BP wdraża dwa rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z 23 października 2025 roku:
Rozporządzenie 2025/2033 – dotyczy dodatkowych środków ograniczających wobec Rosji w związku z destabilizacją sytuacji na Ukrainie.
Rozporządzenie 2025/2041 – rozszerza sankcje wobec Białorusi za udział w agresji Rosji.
Te przepisy nakładają na wszystkie banki w Unii Europejskiej obowiązek weryfikacji, czy klienci z państw objętych sankcjami mają prawo do legalnego pobytu w krajach członkowskich. To część systemu mającego zapobiegać obchodzeniu sankcji międzynarodowych i zwiększyć transparentność przepływów kapitału.
Bank nie ma wyboru – musi wdrożyć te regulacje. Brak wdrożenia naraziłby PKO BP na kary ze strony organów nadzorczych. Podobne procedury wprowadzają obecnie wszystkie banki działające w UE. To nie jest decyzja pojedynczej instytucji, to wymóg unijny dla całego sektora finansowego.
Co stanie się 11 grudnia bez dokumentów
Data jest kluczowa: 11 grudnia 2025 roku. To ostateczny termin na dostarczenie dokumentów do oddziału banku.
Po tej dacie, jeśli nie dotrzymasz terminu, PKO BP automatycznie zablokuje:
- Dostęp do aplikacji mobilnej IKO
- Dostęp do bankowości internetowej iPKO
- Wszystkie płatności kartą (w sklepach, internecie, bankomatach)
- Płatności BLIK
- Przelewy przez infolinię bankową
- Dyspozycje telefoniczne
Czego blokada NIE dotyczy:
Twoje pieniądze pozostają na koncie. Nikt ich nie zabiera, nikt ich nie blokuje. Rachunek bankowy nie zostanie zamknięty. Możesz nadal obsługiwać konto w każdym oddziale PKO BP na terenie Polski – wypłacać gotówkę, zlecać przelewy przy okienku, wpłacać środki.
To blokada dostępu elektronicznego, nie blokada środków.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli jesteś obywatelem Polski lub innego kraju UE, możesz spać spokojnie. Twoje konto działa normalnie i nic się nie zmieni. Nowe wymogi dotyczą wyłącznie obywateli Rosji i Białorusi, którzy otworzyli konto w PKO BP po 24 października 2025 roku i nie przedstawili dokumentu potwierdzającego legalny pobyt w Polsce.
Kogo dokładnie dotyczą ograniczenia
Sprawdź dwie daty:
Najpierw: kiedy otworzyłeś konto w PKO BP? Jeśli było to przed 24 października 2025 roku – nie musisz nic robić. Nowe przepisy dotyczą tylko kont otwartych 24 października lub później.
Po drugie: czy podczas otwierania konta pokazałeś kartę pobytu? Jeśli tak – również jesteś bezpieczny. Bank ma już twoje dokumenty w systemie.
Musisz działać, jeśli spełniasz OBA te warunki:
Jesteś obywatelem Rosji lub Białorusi ORAZ otworzyłeś konto w PKO BP 24 października 2025 roku lub później ORAZ nie przedstawiłeś wtedy karty pobytu lub innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt w Polsce.
Według PKO BP to bardzo niewielka grupa klientów – osoby, które otworzyły konto w ciągu kilku tygodni między 24 października a początkiem grudnia 2025 roku bez dokumentów pobytowych. Większość obywateli Rosji i Białorusi mieszkających legalnie w Polsce ma karty pobytu i przedstawiła je podczas zakładania rachunku.
Co musisz zrobić – konkretne kroki
Jeśli należysz do grupy objętej nowymi wymogami, rozwiązanie jest proste. Wymaga wizyty w oddziale, ale cała procedura trwa kilka minut.
Krok 1: Przygotuj dokument
Potrzebujesz jeden z następujących dokumentów potwierdzających legalny pobyt w Polsce:
- Karta pobytu czasowego
- Karta pobytu stałego
- Decyzja administracyjna o zezwoleniu na pobyt
- Inne urzędowe zaświadczenie wydane przez polskie organy
Dokument musi być ważny – bank nie przyjmie przeterminowanej karty pobytu.
Krok 2: Udaj się do oddziału
Możesz wybrać dowolny oddział PKO BP w Polsce – nie musisz iść do tego samego, w którym otwierałeś konto. Znajdź najbliższą placówkę na stronie pkobp.pl w zakładce „Oddziały i bankomaty”.
Nie możesz załatwić tego online. Bank wymaga osobistej wizyty i okazania oryginalnego dokumentu. Przesłanie skanu przez email czy aplikację nie wystarczy.
Krok 3: Pokaż dokument pracownikowi
W oddziale powiedz, że przychodzisz zaktualizować dane zgodnie z nowymi przepisami UE. Pracownik sprawdzi twój dokument i wprowadzi informacje do systemu. To zajmuje dosłownie kilka minut.
Krok 4: Gotowe
Po weryfikacji dokumentu konto pozostaje w pełni aktywne. Zachowujesz dostęp do aplikacji IKO, bankowości internetowej, płatności kartą i wszystkich innych usług. Nie musisz niczego więcej robić.
Co jeśli nie zdążysz do 11 grudnia
Jeśli 11 grudnia minie, a ty nie dostarczysz dokumentów, twoje konto zostanie automatycznie ograniczone. System bankowy zablokuje dostęp elektroniczny zgodnie z wymogami unijnymi.
Ale to nie koniec świata. Możesz w każdej chwili – nawet po 11 grudnia – udać się do oddziału z dokumentem. Bank natychmiast przywróci pełną funkcjonalność konta.
W czasie blokady:
Nadal możesz wypłacać gotówkę w kasie oddziału. Możesz zlecać przelewy „przy okienku” – pracownik wykona przelew na twoje zlecenie. Możesz wpłacać środki na konto. Możesz sprawdzić saldo i historię operacji – w oddziale, na wydruku.
Nie możesz korzystać z aplikacji mobilnej, bankowości internetowej, płacić kartą ani używać BLIK-a.
Jak szybko nastąpi odblokowanie:
Bank twierdzi, że po weryfikacji dokumentu w oddziale przywrócenie dostępu następuje natychmiast. System automatycznie odblokowuje wszystkie funkcje. Niektórzy klienci zgłaszają, że pełne przywrócenie może potrwać do kilku godzin – ale nie dni czy tygodni.
Ważne informacje praktyczne
Nie ignoruj powiadomień od banku
Jeśli PKO BP wysłał ci SMS, email lub wiadomość w aplikacji z prośbą o aktualizację danych – to znaczy, że należysz do grupy objętej nowymi wymogami. Nie odkładaj tego na później. Im bliżej 11 grudnia, tym większe kolejki w oddziałach.
Sprawdź, czy bank ma twój dokument
Nie jesteś pewien, czy pokazałeś kartę pobytu podczas otwierania konta? Zadzwoń na infolinię PKO BP (800 302 302) lub wejdź do oddziału i zapytaj. Pracownik sprawdzi w systemie, czy twoje dane są kompletne. Lepiej poświęcić 10 minut na sprawdzenie, niż ryzykować blokadę.
To nie dotyczy Ukraińców
Obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce nie są objęci tymi regulacjami. Nowe przepisy dotyczą wyłącznie Rosji i Białorusi jako państw objętych sankcjami UE. Jeśli jesteś z Ukrainy, twoje konto działa normalnie, niezależnie od tego, kiedy je otworzyłeś.
Inne banki też to robią
PKO BP nie jest wyjątkiem. Wszystkie banki w Polsce i w całej Unii Europejskiej muszą wdrożyć te same wymogi. Jeśli masz konta w innych bankach, sprawdź, czy one również nie wysłały ci powiadomień o konieczności aktualizacji danych.
Twoje środki są bezpieczne
To najważniejsze. Niezależnie od tego, co się stanie 11 grudnia, twoje pieniądze pozostają na koncie. Bank nie może ich zabrać, zamrozić ani przekazać komuś innemu. Blokada dotyczy tylko sposobu dostępu do pieniędzy, nie samych środków.
Co jeśli masz wątpliwości
Jeśli nie jesteś pewien, czy te zmiany dotyczą twojego konta, masz trzy opcje:
- Zadzwoń na infolinię: 800 302 302 (bezpłatnie z telefonu stacjonarnego) lub 801 302 302 (z komórki). Konsultant sprawdzi w systemie status twojego konta i powie, czy musisz coś zrobić.
- Wejdź do oddziału: Zapytaj pracownika przy okienku. Sprawdzenie zajmuje minutę.
- Sprawdź aplikację lub email: Jeśli bank wysłał ci powiadomienie o konieczności aktualizacji danych – to znaczy, że musisz działać. Jeśli nie dostałeś żadnej wiadomości – prawdopodobnie wszystko jest w porządku, ale dla pewności zadzwoń lub wejdź do oddziału.
Pamiętaj o najważniejszym
- Data: 11 grudnia 2025 roku – to ostateczny termin na dostarczenie dokumentów do oddziału.
- Dotyczy tylko: obywateli Rosji i Białorusi, którzy otworzyli konto po 24 października 2025 roku bez karty pobytu.
- Rozwiązanie: wizyta w dowolnym oddziale PKO BP z ważną kartą pobytu lub innym dokumentem potwierdzającym legalny pobyt.
- Czas trwania: kilka minut w oddziale.
- Po weryfikacji: pełny dostęp do wszystkich usług bankowych bez ograniczeń.
Jeśli należysz do grupy objętej nowymi wymogami, nie czekaj do ostatniej chwili. Udaj się do oddziału z dokumentem – to zajmie ci mniej czasu niż przeczytanie tego artykułu.
