Stało się. To już koniec pracy 8-16, koniec z braniem urlopu na załatwienie formalności
Od ponad roku Polacy mogą po raz pierwszy od 2007 roku załatwić sprawę w urzędzie skarbowym po pracy. Ale zmiana, która brzmi prosto, ma w praktyce kilka haczyków – i nie każdy urząd, o którym myślisz, jest nią objęty.
18 lat jednego schematu – i koniec
Przez blisko 2 dekady rytm polskiej administracji rządowej wyznaczało jedno rozporządzenie: praca od 8:15 do 16:15, bez wyjątków, bez elastyczności. Kto miał sprawę w urzędzie skarbowym czy urzędzie wojewódzkim, musiał planować urlop albo liczyć na wyrozumiałego pracodawcę.
26 kwietnia 2025 r. ten model przestał obowiązywać. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2025 r. w sprawie zasad ustalania przez kierowników niektórych urzędów rozkładu czasu pracy (Dz.U. 2025 poz. 512), podpisane przez premiera Donalda Tuska, uchyliło przepisy obowiązujące od 25 kwietnia 2007 r. i zastąpiło je nowym modelem opartym na 3 zasadach.
Pierwsza: elastyczny start. Kierownik urzędu sam wyznacza, od której godziny otwiera placówkę – może to być dowolny moment między 7:00 a 10:00. Ośmiogodzinny dzień pracy pozostaje bez zmian – przesuwa się tylko jego okno czasowe.
Druga – i kluczowa dla petentów: obowiązkowy długi dzień raz w tygodniu. Każdy urząd obsługujący interesantów musi zapewnić co najmniej jeden dzień z obsługą w godzinach 8:00-18:00. W praktyce oznacza to pracę zmianową: część urzędników zaczyna o 8:00, część o 10:00 i zostaje do zamknięcia.
Trzecia: możliwość pracy w sobotę, rekompensowana krótszym dniem w innym terminie. To opcja dla kierownika, nie obowiązek – i żaden warszawski urząd skarbowy tej furtki jak dotąd nie otworzył.
Warszawa: poniedziałek do 18:00 we wszystkich urzędach skarbowych
W stolicy wzorzec jest jednolity. Wszystkie warszawskie urzędy skarbowe – Śródmieście, Wola, Praga, Mokotów, Ursynów, Targówek, Bielany, Bemowo, Wawer i pozostałe – wybrały poniedziałek jako dzień z wydłużoną obsługą do 18:00. Od wtorku do piątku okienka zamykają się o 15:00 lub 16:00, w zależności od placówki.
Podczas prac nad rozporządzeniem pod uwagę brano wydłużenie obsługi nawet do 19:00. Szefowa Służby Cywilnej Anita Noskowska-Piątkowska wyjaśniła, że ostatecznie zdecydowano się na granicę 18:00 – co i tak przesuwa koniec obsługi o prawie 2 godziny względem starego modelu.
Samorząd rządzi się własnymi zasadami – i tu tkwi pułapka
Rozporządzenie dotyczy wyłącznie administracji rządowej. Objęte są nim urzędy skarbowe, izby administracji skarbowej, urzędy wojewódzkie, ministerstwa i KPRM, a także komendy policji i straży na szczeblu rządowym oraz inspektoraty administracji zespolonej w województwach.
Poza zakresem rozporządzenia pozostaje cała administracja samorządowa – i tu wielu Warszawiaków może się zaskoczyć. Urzędy dzielnic, ratusz, urzędy stanu cywilnego, miejskie ośrodki pomocy społecznej i starostwa powiatowe nie mają żadnego obowiązku wydłużania godzin obsługi. Każda z tych instytucji ustala godziny samodzielnie, na podstawie własnych regulaminów. Część warszawskich urzędów dzielnicowych miała już wcześniej jeden dzień z obsługą do 17:00 – ale wynikało to z własnej decyzji, nie z omawianego rozporządzenia.
Oznacza to, że zanim pojedziesz „do urzędu”, warto sprawdzić, do którego konkretnie – i czy obowiązują tam nowe zasady, czy własny harmonogram sprzed 2025 roku.
|Objęte rozporządzeniem
|Nieobjęte rozporządzeniem
|Urzędy skarbowe
|Urzędy miast, gmin i dzielnic
|Izby administracji skarbowej
|Urzędy marszałkowskie
|Urzędy wojewódzkie
|Starostwa powiatowe
|Ministerstwa i KPRM
|Urzędy stanu cywilnego
|Komendy policji i straży (szczebel rządowy)
|Miejskie ośrodki pomocy społecznej
Rok po zmianach – co się naprawdę zmieniło?
Wprowadzone przepisy dają kierownikom elastyczność, ale nie gwarantują ujednolicenia. Rozporządzenie mówi: musi być przynajmniej jeden dzień do 18:00 – nie precyzuje, który. W Warszawie wszystkie urzędy skarbowe wybrały poniedziałek. W Bydgoszczy długim dniem jest wtorek. W Sosnowcu placówka otwiera w poniedziałki już od 7:30 i pracuje do 18:00. Przed wizytą w innym mieście warto sprawdzić BIP konkretnej placówki.
Wciąż bez zmian pozostaje jedna rzecz: fizyczna obecność. Długi dzień to rozwiązanie dla spraw, których nie da się załatwić zdalnie – odbioru decyzji, złożenia wniosku wymagającego podpisu, rozmowy z urzędnikiem. Wiele czynności można jednak wykonać bez wychodzenia z domu: wnioski o zaświadczenia, JPK, faktury i pisma ogólne do urzędu skarbowego obsługuje platforma e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl, meldunek można zgłosić w pełni online przez gov.pl, a wniosek o dowód osobisty złożyć elektronicznie z odbiorem stacjonarnym.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź zanim wyjdziesz z domu
Masz sprawę w urzędzie skarbowym, urzędzie wojewódzkim lub ministerstwie: długi dzień jest obowiązkowy – w Warszawie to poniedziałek, obsługa do 18:00. Możesz przyjść po pracy. Przed wizytą sprawdź, czy Twój urząd działa na rezerwację wizyt (np. Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów ma taki obowiązek) – bez wcześniejszego terminu możesz zostać odprawiony mimo otwartych drzwi.
Masz sprawę w urzędzie dzielnicy, USC lub ratuszu: sprawdź godziny osobno na stronie tej konkretnej placówki. Samorząd nie jest objęty rozporządzeniem i nie ma obowiązku stosować nowych zasad. Godziny otwarcia mogą się różnić między dzielnicami, a nawet między wydziałami tego samego urzędu.
Chcesz uniknąć kolejki w długi dzień: poniedziałkowe popołudnie w urzędach skarbowych przyciąga osoby pracujące – godziny 16:00-18:00 są oblegane bardziej niż rano. Jeśli możesz, wybierz wizytę między 8:00 a 10:00 lub zarezerwuj konkretny termin przez system e-wizyt.
Chcesz uniknąć wizyty w ogóle: sprawdź katalog e-usług na podatki.gov.pl i gov.pl. Wiele spraw, dla których do 2025 roku trzeba było brać wolne, można dziś zamknąć w 10 minut przed komputerem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.