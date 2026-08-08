Stan alarmowy na Mazowszu przynajmniej do końca wakacji. Służby w gotowości
Mieszkańcy Mazowsza, podobnie jak reszty kraju, żyją od czerwca pod obowiązującymi stopniami alarmowymi, choć dla wielu osób ich praktyczne znaczenie pozostaje niejasne – inne przepisy dotyczą całego terytorium Polski, inne wyłącznie wybranych linii kolejowych, a jeszcze inne systemów teleinformatycznych. Warto rozłożyć to na czynniki pierwsze, zamiast poprzestawać na samej nazwie stopnia widzianej w komunikacie.
Cztery różne stopnie działają jednocześnie, każdy w innym zakresie
Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie stopni alarmowych od 1 czerwca 2026 roku, a Mazowsze – jako część całego kraju – podlega tym samym zasadom, co pozostałe województwa. Podstawą prawną wprowadzania stopni jest ustawa z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, na mocy której Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, może wprowadzić jeden z czterech stopni: ALFA, BRAVO, CHARLIE lub DELTA, a niezależnie od nich – odpowiadające im stopnie CRP, dotyczące zagrożeń w cyberprzestrzeni.
|Stopień
|Gdzie obowiązuje
|Czego dotyczy
|BRAVO (II stopień)
|Cały kraj, w tym Mazowsze
|Ogólne zagrożenie terrorystyczne o charakterze przewidywalnym, bez zidentyfikowanego konkretnego celu ataku
|BRAVO-CRP (II stopień)
|Cały kraj, w tym Mazowsze
|Zagrożenia w cyberprzestrzeni wobec systemów teleinformatycznych administracji publicznej i infrastruktury krytycznej
|BRAVO (II stopień)
|Polska infrastruktura energetyczna poza granicami kraju
|Ochrona obiektów energetycznych zlokalizowanych za granicą
|CHARLIE (III stopień)
|Wybrane linie kolejowe zarządzane przez PKP PLK S.A. i PKP LHS Sp. z o.o., w tym odcinki na Mazowszu
|Podwyższone, potwierdzone ryzyko zdarzenia o charakterze terrorystycznym godzącego w infrastrukturę kolejową
Powód: hybrydowe działania wobec Polski i sąsiadów
Stopień BRAVO ma charakter prewencyjny i – jak wskazuje rządowe uzasadnienie – wiąże się z bieżącą sytuacją geopolityczną w regionie, w tym z różnego rodzaju działaniami o charakterze hybrydowym wobec Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej. To właśnie dlatego obostrzenia nie ograniczają się do jednego, wąskiego obszaru kraju, tylko obejmują całe terytorium Polski – zagrożenie hybrydowe z definicji nie jest przypisane do jednego regionu czy jednej infrastruktury. Podwyższony, trzeci stopień CHARLIE na liniach kolejowych wynika z osobnej, bardziej sprecyzowanej oceny ryzyka wobec transportu szynowego, który w wielu krajach Europy był już celem sabotażu lub prób sabotażu w ostatnich latach.
Obowiązują do końca wakacji, ale to już kolejne z rzędu przedłużenie
Wszystkie cztery stopnie – BRAVO, BRAVO-CRP oraz CHARLIE na liniach kolejowych – obowiązują do 31 sierpnia 2026 roku do godziny 23:59, a więc dokładnie do końca wakacji. Nie jest to jednak pierwsze wprowadzenie tych obostrzeń, tylko kolejne w serii przedłużeń, które rząd stosuje nieprzerwanie od dłuższego czasu, każdorazowo na kolejne miesiące. Biorąc pod uwagę, że uzasadnienie stojące za utrzymaniem stopni – czyli trwająca hybrydowa presja – nie wygasło i nic nie wskazuje na jego rychłą zmianę, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje kolejne przedłużenie na wrzesień i kolejne miesiące, a nie powrót do stanu sprzed wprowadzenia stopni. Ostateczną decyzję w tej sprawie premier podejmuje jednak zawsze na nowo, tuż przed wygaśnięciem poprzedniego zarządzenia, więc formalnego potwierdzenia przedłużenia na Mazowszu i w całym kraju należy się spodziewać dopiero pod koniec sierpnia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.