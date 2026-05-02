Stan alarmowy w całym kraju. Rząd uruchomił służby, kolej pod specjalnym nadzorem
Większość Polaków mija codziennie uzbrojonych żołnierzy na dworcach, przechodzi przez dodatkowe kontrole na lotniskach i wchodzi do urzędów, gdzie sprawdzana jest tożsamość. Traktuje to jak nową normalność – nie zastanawiając się, że jest to bezpośredni efekt obowiązujących zarządzeń premiera. Od 1 marca do 31 maja 2026 roku w Polsce jednocześnie obowiązują trzy odrębne stopnie alarmowe. Po 31 maja zostaną prawie na pewno przedłużone po raz kolejny – bo są przedłużane nieprzerwanie od ponad 4 lat.
Skąd to wszystko? Wybuch torów, dwóch agentów i decyzja z 26 lutego
Punkt zwrotny nastąpił w listopadzie 2025 roku. W miejscowości Mika na Mazowszu – na trasie kolejowej Warszawa-Dorohusk – dwóch obywateli Ukrainy podejrzewanych o współpracę z rosyjskim wywiadem wysadziło fragment toru kolejowego. Dobę później pociąg z 475 pasażerami musiał gwałtownie hamować w rejonie stacji Gołąb na Lubelszczyźnie z powodu kolejnego uszkodzenia linii. Premier Tusk skomentował w Sejmie: „Wszyscy chyba mamy świadomość, iż doszło do zdarzenia bezprecedensowego”.
W odpowiedzi premier podpisał 18 listopada 2025 roku zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CHARLIE na liniach kolejowych – najwyższy dotąd zastosowany w historii III RP wobec konkretnej infrastruktury. 26 lutego 2026 roku podpisał cztery kolejne zarządzenia (nr 15-18), przedłużające wszystkie obowiązujące stopnie alarmowe do 31 maja 2026 roku, do godz. 23:59. To właśnie te zarządzenia obowiązują dziś.
To co tak naprawdę dziś obowiązuje?
- W całej Polsce obowiązuje teraz BRAVO oraz BRAVO-CRP.
- Na kolei obowiązuje dodatkowo CHARLIE, ale tylko na wskazanej infrastrukturze kolejowej.
- Osobno obowiązuje też BRAVO dla polskiej infrastruktury energetycznej za granicą, ale to nie jest coś, co Polscy odczują przy wejściu do urzędu, sklepu czy szkoły.
Mapa aktualnych stopni alarmowych – są cztery, nie jeden
W Polsce nie obowiązuje jeden „stan alarmowy”. System jest wielowarstwowy – każde zarządzenie dotyczy innego obszaru lub innego rodzaju zagrożenia. Aktualnie działają jednocześnie:
- BRAVO (2. stopień) – w całym kraju. Obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To stopień prewencyjny, stosowany gdy służby mają informacje o zwiększonym, przewidywalnym zagrożeniu terrorystycznym lub dywersyjnym, ale nie zidentyfikowały jeszcze konkretnego celu ataku. Obowiązuje nieprzerwanie od 24 lutego 2022 roku – od dnia rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę.
- BRAVO-CRP (2. stopień w cyberprzestrzeni) – w całym kraju. Dotyczy wyłącznie systemów teleinformatycznych: administracji publicznej, infrastruktury krytycznej (energetyki, bankowości, sieci telekomunikacyjnych). Obowiązuje równolegle z BRAVO fizycznym i na tym samym obszarze.
- BRAVO – polska infrastruktura energetyczna za granicą. Osobne zarządzenie obejmuje polskie udziały i instalacje energetyczne poza granicami kraju – m.in. interkonektory gazowe, udziały w sieciach przesyłowych w krajach sąsiednich. To odpowiedź na ryzyko sabotażu na wzór wysadzenia gazociągu Nord Stream.
- CHARLIE (3. stopień) – linie kolejowe PKP. Obejmuje linie zarządzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. – łącznie ok. 93 proc. całej sieci kolejowej w Polsce. To historyczny precedens: żaden stopień wyższy niż BRAVO nie był dotąd stosowany wobec konkretnej infrastruktury w III RP.
Co oznacza każdy stopień – skala od ALFA do DELTA
Polski system stopni alarmowych działa na podstawie ustawy z 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 904). Skala jest czterostopniowa i obowiązuje równolegle w dwóch wymiarach: fizycznym (terroryzm, dywersja) i cyfrowym (CRP – zagrożenia cyberprzestrzeni).
- ALFA (1. stopień) – stan wyjściowy. Stosowany przy ogólnym, niesprecyzowanym zagrożeniu terrorystycznym. Służby prowadzą standardowy monitoring, nie ma żadnych widocznych zmian dla obywatela.
- BRAVO (2. stopień) – zagrożenie zwiększone i przewidywalne, ale bez zidentyfikowanego celu. Służby wiedzą, że coś może się wydarzyć, ale nie wiedzą gdzie i kiedy. Wzmożone patrole, kontrole, monitorowanie obiektów strategicznych. Ten poziom obowiązuje dziś w całej Polsce.
- CHARLIE (3. stopień) – potwierdzone, konkretne informacje o planowanym ataku lub zdarzeniu terrorystycznym, albo zdarzenie już potwierdziło prawdopodobny cel kolejnego. To poziom, przy którym administracja publiczna przechodzi w tryb całodobowego dyżuru, a kontrole stają się intensywne i widoczne. Obowiązuje dziś na całej sieci kolejowej PKP.
- DELTA (4. stopień) – bezpośrednie zagrożenie lub trwający atak. Najwyższy możliwy poziom, który w Polsce dotąd nie był stosowany. Oznaczałby pełną mobilizację wszystkich służb i potencjalne ograniczenia w przemieszczaniu się.
Identyczna czterostopniowa skala z dopiskiem CRP obowiązuje równolegle dla cyberprzestrzeni. W historii III RP jedynym przypadkiem zastosowania CHARLIE-CRP był krótki okres po rosyjskiej agresji w lutym 2022 roku – w całym kraju, ale wyłącznie w wymiarze cyfrowym.
Co służby robią inaczej – i co z tego widzi zwykły obywatel
Przy stopniu BRAVO obowiązującym w całym kraju służby realizują konkretny katalog działań. Policja i Żandarmeria Wojskowa prowadzą wzmożone patrole z bronią długą w miejscach publicznych o dużym natężeniu ruchu – dworcach, lotniskach, centrach handlowych, stadionach. Umundurowani funkcjonariusze w kamizelkach kuloodpornych z karabinami to nie demonstracja siły – to wymaganie wynikające wprost z zarządzenia.
Administratorzy obiektów użyteczności publicznej – urzędów, szpitali, szkół, sądów – mają obowiązek prowadzenia systematycznych kontroli bezpieczeństwa i monitorowania osób wchodzących na teren obiektów. Stąd coraz częstsze pytania o cel wizyty przy wejściu do urzędu czy bramki z detektorem metalu w szkołach i placówkach publicznych. Osoby postronne – bez wyraźnego celu wizyty – mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu obiektu.
Służby mają prawo do przeprowadzania doraźnych kontroli pojazdów, osób i bagaży w rejonach uznanych za strategicznie ważne. Okazanie dokumentu tożsamości na prośbę funkcjonariusza przy stopniu BRAVO jest standardową procedurą – odmowa może być potraktowana jako utrudnianie działania służb.
Przy stopniu CHARLIE na liniach kolejowych katalog obowiązków jest rozszerzony. Całodobowe dyżury we wszystkich wyznaczonych jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo infrastruktury, wzmocniony nadzór nad personelem mającym dostęp do infrastruktury krytycznej, kontrole obiektów dotąd nieobjętych stałym monitoringiem. Pasażerowie kolei mogą zauważyć zwiększoną obecność służb na peronach, aktywne kamery monitoringu i patrole wzdłuż torów.
W wymiarze BRAVO-CRP każdy administrator systemu teleinformatycznego w administracji publicznej ma obowiązek prowadzenia całodobowego monitoringu bezpieczeństwa sieci, weryfikowania integralności usług elektronicznych i utrzymywania personelu IT w stałej gotowości do reakcji. To jest też powód, dla którego niektóre systemy e-administracji działają wolniej lub wymagają dodatkowej weryfikacji tożsamości.
Kiedy to się skończy? Odpowiedź brzmi: nie wiadomo
Zarządzenia premiera mają datę ważności: 31 maja 2026 roku, godz. 23:59. Teoretycznie tego dnia stopnie alarmowe wygasają automatycznie, jeśli premier nie wyda nowych zarządzeń. W praktyce – BRAVO w Polsce jest przedłużane nieprzerwanie od 24 lutego 2022 roku, co kilka miesięcy, bez żadnej przerwy. Poniżej łańcuch przedłużeń: luty 2022 → sierpień 2022 → luty 2023 → sierpień 2023 → luty 2024 → sierpień 2024 → luty 2025 → sierpień 2025 → listopad 2025 → luty 2026 → maj 2026.
RCB i rząd konsekwentnie uzasadniają utrzymanie stopni alarmowych trwającą rosyjską agresją na Ukrainę, nasilającymi się działaniami hybrydowymi Rosji i Białorusi na terenie Europy oraz konkretnymi incydentami – jak dywersja na torach z listopada 2025 roku. Dopóki te czynniki nie ustąpią, nie ma politycznej ani operacyjnej przestrzeni do obniżenia stopni. Analitycy bezpieczeństwa oceniają, że BRAVO stało się de facto nowym stanem normalnym dla Polski – i że najwcześniejszym możliwym momentem jego zniesienia byłoby zakończenie konfliktu zbrojnego na Ukrainie, a nawet to nie jest pewne ze względu na permanentne zagrożenia hybrydowe.
CHARLIE na liniach kolejowych ma inną logikę. Wprowadzono go w odpowiedzi na konkretny incydent dywersyjny. Jego zniesienie możliwe jest szybciej – jeśli śledztwo dotyczące siatki szpiegowskiej zostanie zamknięte i służby uznają, że bezpośrednie zagrożenie minęło. Na razie – do 31 maja – zarządzenie obowiązuje. Jego przedłużenie po tej dacie jest prawdopodobne, ale nie przesądzone.
Warszawa: stolica pod szczególną presją kontrolną
Warszawa jako stolica i centrum administracyjno-gospodarcze kraju jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla systemu alarmowego. Węzły komunikacyjne – Dworzec Centralny, Wschodnie, lotnisko Chopina, terminal cargo Okęcie – są objęte wzmożonymi kontrolami przez cały czas obowiązywania BRAVO.
Dywersja na trasie Warszawa-Dorohusk miała bezpośrednie skutki dla Mazowsza – i to właśnie mazowiecka infrastruktura kolejowa jest obszarem o najwyższej intensywności patroli w ramach CHARLIE. Trasa do Lublina, Radomia i na wschód biegnie przez teren, gdzie doszło do sabotażu. Pasażerowie korzystający z tych tras – szczególnie na odcinkach podmiejskich, gdzie kontrola infrastruktury jest trudniejsza – mogą zauważyć wzmożoną obecność służb.
Stołeczne urzędy, szkoły i obiekty publiczne od 2022 roku stopniowo wdrażają systemy kontroli dostępu wymagane przy BRAVO. Bramki z detektorem metalu przy wejściach do urzędów dzielnicowych, kamery z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych na parkingach, obowiązkowa identyfikacja gości – to wszystko efekt zarządzeń antyterrorystycznych, nie jednostkowych decyzji zarządzających obiektami.
Prawa i obowiązki przy stopniach alarmowych
- Okazanie dokumentu tożsamości na prośbę służb to nie naruszenie twoich praw. Przy stopniu BRAVO i wyższym policja i żołnierze WOT wykonujący patrole mają prawo prosić o weryfikację tożsamości w rejonach uznanych za wrażliwe. To procedura wynikająca z zarządzenia premiera, nie z podejrzenia wobec konkretnej osoby. Odmowa nie jest skuteczna i może prowadzić do dalszych czynności wyjaśniających.
- Kontrola bagażu na dworcu lub przed wejściem do obiektu publicznego jest legalna i obligatoryjna przy CHARLIE. Służby nie potrzebują twojej zgody ani konkretnego uzasadnienia. Jeśli odmówisz – masz prawo nie wejść na teren objęty kontrolą. Dostęp do obiektów publicznych nie jest prawem absolutnym przy obowiązującym stopniu alarmowym.
- Zgłaszaj podejrzane sytuacje pod numer 112. Porzucony bagaż bez właściciela na peronie, dworcu, w galerii – zgłoś natychmiast obsłudze lub bezpośrednio pod 112. Nie podnoś, nie ruszaj, nie próbuj identyfikować. Przy CHARLIE na kolei każde takie zgłoszenie uruchamia standardową procedurę weryfikacji. To nie przesada – to dokładnie to, o co apeluje RCB.
- Śledź komunikaty RCB przed każdą podróżą koleją. Profil @RCB_RP na platformie X i strona rcb.gov.pl to oficjalne kanały informacji o zmianach stopni alarmowych. W przypadku nagłego podwyższenia stopnia – na przykład przy nowym incydencie – RCB wysyła alert SMS na wszystkie telefony w danym obszarze. Subskrybuj powiadomienia, jeśli regularnie podróżujesz trasami wschodnimi.
- Zakaz wstępu dla osób postronnych w obiektach publicznych to nie samowola zarządcy. Jeśli przy wejściu do szkoły, urzędu lub instytucji publicznej ochrona pyta o cel wizyty lub wymaga wpisania do rejestru – to realizacja procedury nałożonej zarządzeniem o BRAVO. Możesz zapytać o podstawę prawną – ochrona powinna wskazać obowiązujące zarządzenie premiera lub wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa obiektu.
- Nie rozpowszechniaj niepotwierdzonych informacji o zagrożeniach. Przy obowiązujących stopniach alarmowych dezinformacja o rzekomych zamachach, ewakuacjach czy incydentach może wywołać panikę i jest traktowana przez służby poważnie. Posty w mediach społecznościowych z fałszywymi informacjami o zagrożeniu mogą skutkować postępowaniem karnym z art. 224a Kodeksu karnego (fałszywy alarm – kara do 8 lat pozbawienia wolności).
