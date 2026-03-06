Stan alarmowy w całym kraju. Służby postawione na nogi. Uzbrojeni żołnierze, policja, zakaz wstępu do szkół, monitoring kolei i sieci
Od 1 marca 2026 r. w całej Polsce obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO i jego odpowiednik w cyberprzestrzeni BRAVO-CRP. Na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP obowiązuje wyższy, trzeci stopień CHARLIE. Oba zostały przedłużone do 31 maja 2026 r. Dla przeciętnego Polaka to komunikaty, które pojawiają się regularnie od lat – ale mało kto wie, co faktycznie oznaczają i skąd wynikają.
Czym są stopnie alarmowe i kto je wprowadza
Polski system stopni alarmowych wynika z ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie wprowadza Prezes Rady Ministrów w formie zarządzenia, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji lub szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, po zasięgnięciu opinii zespołu ds. zagrożeń terrorystycznych. Zarządzenia są publikowane i mają konkretne daty ważności – kończą się automatycznie, chyba że premier wyda kolejne zarządzenie je przedłużające lub zaostrzające.
Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej, że mają działać w trybie podwyższonej gotowości. Nie oznaczają, że atak jest pewny lub nieuchronny – oznaczają, że ryzyko zostało ocenione jako wyższe niż normalnie i że państwo reaguje prewencyjnie.
Czterostopniowa skala: od ALFA do DELTA
Skala jest czterostopniowa i rosnąca. ALFA (1. stopień) to poziom wyjściowy – wprowadzany przy ogólnym zagrożeniu terrorystycznym, gdy brak jest konkretnych sygnałów o planowanym ataku. BRAVO (2. stopień) oznacza zagrożenie zwiększone i przewidywalne, ale bez zidentyfikowanego celu ataku. Służby mają informacje o potencjalnym zagrożeniu, ale nie wiedzą jeszcze, gdzie i kiedy może uderzyć. CHARLIE (3. stopień) jest wprowadzany wtedy, gdy potwierdzono wiarygodne i konkretne informacje o planowanym zdarzeniu terrorystycznym lub gdy miało już miejsce zdarzenie potwierdzające prawdopodobny cel ataku. DELTA (4. stopień) – najwyższy – oznacza bezpośrednie zagrożenie lub trwający atak.
Równolegle działa identyczna skala CRP (ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP, DELTA-CRP) dotycząca wyłącznie zagrożeń w cyberprzestrzeni – systemów teleinformatycznych i infrastruktury krytycznej, na przykład sieci energetycznych, bankowych czy rządowych.
Obecny stan: co obowiązuje od 1 marca 2026 r.
Premier Donald Tusk podpisał 26 lutego 2026 r. 4 zarządzenia (nr 15–18), które od 1 marca do 31 maja 2026 r. przedłużają obowiązywanie następujących stopni: BRAVO na całym terytorium RP, BRAVO-CRP na całym terytorium RP, BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami RP (obejmuje m.in. polskie udziały w infrastrukturze przesyłowej), oraz CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. – co obejmuje ok. 93% całej sieci kolejowej w Polsce.
CHARLIE na kolei jest historycznym ewenementem. To najwyższy stopień alarmowy wprowadzony dotychczas w historii III RP wobec konkretnej infrastruktury. Wcześniej, tuż po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r., na krótko wprowadzono CHARLIE-CRP na całym terytorium kraju, ale w odniesieniu wyłącznie do cyberprzestrzeni.
Dlaczego CHARLIE na kolei: sabotaż z listopada 2025 r.
Trzeci stopień alarmowy na liniach kolejowych premier Tusk wprowadził 19 listopada 2025 r. – bezpośrednio po 2 aktach dywersji na strategicznej trasie Warszawa–Dorohusk. W nocy z 15 na 16 listopada 2025 r. w miejscowości Mika (pow. garwoliński, Mazowsze) eksplozja ładunku C4 odpalona za pomocą 300-metrowego kabla zniszczyła fragment torowiska. Ładunek odpalono dokładnie w momencie przejazdu pociągu towarowego. Równolegle niedaleko stacji Gołąb na Lubelszczyźnie uszkodzono sieć trakcyjną – pociąg pasażerski z 475 osobami na pokładzie musiał gwałtownie hamować.
ABW i Prokuratura Krajowa ustaliły sprawców: są to 2 obywatele Ukrainy działający na zlecenie rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Jeden z nich był wcześniej skazany przez sąd we Lwowie za akty dywersji. Obaj wjechali do Polski jesienią 2025 r. i natychmiast po ataku opuścili kraj przez przejście graniczne w Terespolu. Premier Tusk ocenił te zdarzenia jako „być może najpoważniejszą sytuację z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie”, wskazując, że werbowanie obywateli Ukrainy do aktów sabotażu na terytorium Polski jest celową metodą Rosji mającą skłócić oba narody.
Co BRAVO i CHARLIE zmieniają w praktyce
Stopień BRAVO nakłada konkretne obowiązki na administrację publiczną: wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa, zwiększoną gotowość służb, kontrolę dostępu do obiektów użyteczności publicznej. Dla obywateli oznacza to m.in. zakaz wstępu osób postronnych na teren szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez administrację rządową lub samorządową – ten przepis wynika wprost z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych. Obowiązują też wzmożone kontrole bezpieczeństwa w miejscach publicznych i większa widoczność służb.
Stopień CHARLIE na kolei idzie znacznie dalej. Zarządcy infrastruktury i podmioty funkcjonujące w obszarze infrastruktury krytycznej mają obowiązek wprowadzenia całodobowych dyżurów, w tym dyżurów osób odpowiedzialnych za procedury antyterrorystyczne. Każdy pojazd wjeżdżający na teren infrastruktury musi być kontrolowany przed uruchomieniem – to zabezpieczenie przed podłożeniem ładunków. Część stref przy obiektach kolejowych jest zamknięta dla osób postronnych, a parkowanie w pobliżu chronionych obiektów jest ograniczone. Uprawnione osoby pełniące zadania ochronne mogą otrzymać broń i amunicję. Na dworcach i przy torach obecnych jest więcej służb, a monitoring działa w trybie 24/7. PKP Intercity zawiesiło m.in. usługę przesyłek konduktorskich jako potencjalny kanał niezidentyfikowanego ładunku.
BRAVO-CRP nakłada na administrację publiczną obowiązek prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, kontroli dostępności e-usług i kanałów łączności oraz zwiększonej gotowości personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo cyfrowe. Dla przeciętnego obywatela jest niemal niewidoczny – działa za kulisami.
Stopnie są tak długo utrzymywane i będą najprawdopodobniej dalej
Stopień BRAVO na całym terytorium Polski obowiązuje – z przedłużeniami – od marca 2022 r., a więc od wybuchu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Przez ponad 4 lata był regularnie przedłużany co 3 miesiące. Rząd wskazuje jako uzasadnienie: dynamiczną sytuację geopolityczną, działania hybrydowe Federacji Rosyjskiej i Białorusi wobec Polski i innych krajów UE, wzmożony ruch na granicy wschodniej oraz konsekwencje trwającej wojny w Ukrainie. Stopień CHARLIE na kolei jest konsekwencją potwierdzonych aktów dywersji i wiarygodnej oceny, że ryzyko kolejnych ataków na infrastrukturę kolejową pozostaje realne.
Co to oznacza dla Polaków?
Jeśli jeździsz pociągiem, jesteś rodzicem dziecka chodzącego do szkoły lub po prostu korzystasz z przestrzeni publicznej – stopnie alarmowe dotykają cię bezpośrednio, choć często niepostrzeżenie. Zakaz wstępu obcych osób na teren szkoły to nie fanaberia dyrektora – to obowiązek wynikający ze stopnia BRAVO. Wzmożona obecność ochrony i służb na dworcach i przy torach to efekt CHARLIE. Stopnie alarmowe nie oznaczają, że powinieneś zmieniać swoje plany podróżowania pociągiem ani wstrzymywać normalną aktywność. Są sygnałem dla systemu, nie dla obywatela. Jeśli zauważysz coś niepokojącego – porzucony bagaż, podejrzane zachowanie przy infrastrukturze kolejowej, uszkodzenie torów lub infrastruktury – powinieneś niezwłocznie poinformować służby, dzwoniąc na numer 112.
