Stan alarmowy w Polsce. Służby na ulicach, kontrole, zakaz wstępu do szkół dla osób postronnych [16.03.2026]
Większość Polaków nie zdaje sobie z tego sprawy – a tymczasem od miesięcy żyjemy w kraju objętym stanem podwyższonej gotowości antyterrorystycznej. Premier Donald Tusk 26 lutego 2026 r. przedłużył obowiązywanie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE do 31 maja 2026 r. Dlaczego, co robią służby i co to w praktyce zmienia dla obywatela?
Cztery poziomy, dwa systemy – jak działa polska skala alarmowa
Polska ma 2 równoległe systemy stopni alarmowych, działające niezależnie od siebie. Pierwszy dotyczy zagrożeń fizycznych – terrorystycznych, dywersyjnych, sabotażowych. Drugi – wyłącznie cyberprzestrzeni. W obu skala jest czterostopniowa: ALFA – BRAVO – CHARLIE – DELTA, gdzie ALFA to stan wyjściowej czujności, a DELTA – najwyższy poziom, oznaczający bezpośrednie zagrożenie atakiem lub jego trwanie.
Podstawą prawną całego systemu jest ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 904). Stopnie wprowadza i znosi Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra spraw wewnętrznych w porozumieniu ze służbami specjalnymi. Zarządzenia są publikowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Trzy aktywne alerty – gdzie i dlaczego
W tej chwili – i tak będzie co najmniej do końca maja – w Polsce obowiązują jednocześnie 3 stopnie alarmowe:
- BRAVO (2. stopień) – w całym kraju. Jest to alert prewencyjny. Wprowadza się go, gdy istnieje zwiększone i przewidywalne ryzyko zdarzenia o charakterze terrorystycznym, ale służby nie zidentyfikowały jeszcze konkretnego celu. Oficjalne uzasadnienie rządu wskazuje wprost na działania hybrydowe Federacji Rosyjskiej i Białorusi wobec Polski i innych krajów UE oraz na konsekwencje zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. BRAVO obowiązuje w Polsce nieprzerwanie od początku inwazji na Ukrainę w 2022 roku – jest przedłużany kolejnymi zarządzeniami premiera co kilka miesięcy.
- BRAVO-CRP (2. stopień w cyberprzestrzeni) – w całym kraju. Cyfrowy odpowiednik BRAVO, skierowany do instytucji publicznych i operatorów infrastruktury krytycznej. Sam w sobie nie wpływa na życie obywateli – oznacza natomiast, że administracja musi prowadzić całodobowy monitoring swoich systemów IT, dbać o dostępność e-usług i kanałów łączności.
- CHARLIE (3. stopień) – na liniach kolejowych PKP PLK i PKP LHS. Wyższy alert, ograniczony geograficznie do infrastruktury kolejowej. Wprowadzono go w listopadzie 2025 r. po 2 aktach sabotażu na trasie między Warszawą a Lublinem. CHARLIE oznacza już poważniejszą reakcję – służby dysponują wiarygodnymi przesłankami wskazującymi na realny lub planowany atak. Od 1 marca 2026 r. obowiązuje na kolei w tej formie nieprzerwanie.
Co robią służby przy BRAVO – i co przy CHARLIE
Stopień BRAVO to przede wszystkim zmiana sposobu pracy mundurowych, niewidoczna dla przeciętnego obserwatora – ale niektóre efekty są gołym okiem dostrzegalne. Policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa prowadzą wzmożone patrole w miejscach dużych skupisk ludzi – na dworcach, lotniskach, w galeriach handlowych, na stadionach. Funkcjonariusze mają obowiązek noszenia broni długiej i kamizelek kuloodpornych – dlatego widok policjanta z karabinem nie jest dziś w Polsce niczym niezwykłym. Obiekty użyteczności publicznej – szkoły, szpitale, urzędy – podlegają wzmożonej kontroli przez ich administratorów. Szkoły i przedszkola mogą wprowadzić zakaz wstępu osób postronnych do budynku – jeśli ostatnio nie wpuszczono cię do szkoły po dziecko bez specjalnego powodu, to właśnie efekt obowiązujących przepisów.
CHARLIE na kolei oznacza ostrzejszy reżim. Na obszarach kolejowych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie obowiązują całodobowe dyżury pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i procedury kryzysowe. Wzrasta intensywność monitoringu infrastruktury – kamer, czujników, patroli. Przewoźnik i zarządca linii są zobowiązani do stałej gotowości do uruchomienia procedur alarmowych. Dla pasażera wygląda to przede wszystkim jako zwiększona widoczność umundurowanych funkcjonariuszy na dworcach i przy torach.
Dla Polaków: bez ograniczeń, ale z obowiązkiem czujności
MSWiA konsekwentnie podkreśla w komunikatach, że żaden z obowiązujących stopni alarmowych nie wiąże się z ograniczeniami praw obywatelskich. Nie ma godziny policyjnej, nie ma zakazu zgromadzeń, nie ma żadnych dodatkowych obowiązków po stronie zwykłego człowieka. Codzienne życie przebiega normalnie.
Jest jednak jeden element, który resort traktuje jako realny apel do społeczeństwa: czujność i gotowość do zgłaszania nieprawidłowości. W komunikatach rządowych wymieniane są konkretne sytuacje, które należy traktować jako potencjalne zagrożenie i niezwłocznie zgłaszać pod numer 112: pozostawione bez opieki bagaże, torby lub plecaki w miejscach publicznych, pojazdy – zwłaszcza dostawcze – zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń lub chronionych obiektów, a także osoby zachowujące się w sposób wyraźnie odbiegający od normy.
To nie jest apel o atmosferę podejrzliwości. To prosta zasada: służby nie są wszędzie jednocześnie, a wiele poważnych incydentów zostało w przeszłości udaremnionych właśnie dlatego, że ktoś zadzwonił i zgłosił coś, co wydało mu się dziwne.
Obecne zarządzenie premiera obowiązuje do 31 maja 2026 r. do godz. 23:59. Czy zostanie wtedy zniesione? Wszystko wskazuje, że nie – analogiczne zarządzenia są od 2022 roku przedłużane automatycznie co kilka miesięcy. Dopóki trwa rosyjska agresja na Ukrainę i dopóki Rosja prowadzi działania hybrydowe na terenie Europy, Polska będzie utrzymywać co najmniej stopień BRAVO. To nowe tło codziennego życia – i warto zdawać sobie z niego sprawę.
Co zapamiętać i co zrobić
Zapamiętaj układ aktualnych alertów: BRAVO i BRAVO-CRP obowiązują w całym kraju, CHARLIE – na liniach kolejowych. Żaden nie ogranicza twoich praw ani codziennych aktywności. Podwyższona obecność służb w przestrzeni publicznej – patrole z bronią długą, kontrole na dworcach – to efekt BRAVO, nie sygnał bezpośredniego zagrożenia.
Masz obowiązek zgłaszania podejrzanych sytuacji pod numer 112. Nieodebrany bagaż na peronie, podejrzany pojazd przy wejściu do urzędu, nieznajomy kręcący się przy infrastrukturze – zadzwoń. Możesz się mylić, ale lepiej jedno fałszywe zgłoszenie niż jedno zignorowane realne zagrożenie. W razie alarmu stosuj się do poleceń służb i śledź komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – najszybciej przez aplikację RCB lub na rządowych kanałach.
