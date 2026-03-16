Stan alarmowy w Polsce. Służby na ulicach, kontrole, zakaz wstępu do szkół dla osób postronnych [16.03.2026]

16 marca 2026 20:50 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Większość Polaków nie zdaje sobie z tego sprawy – a tymczasem od miesięcy żyjemy w kraju objętym stanem podwyższonej gotowości antyterrorystycznej. Premier Donald Tusk 26 lutego 2026 r. przedłużył obowiązywanie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE do 31 maja 2026 r. Dlaczego, co robią służby i co to w praktyce zmienia dla obywatela?

Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Cztery poziomy, dwa systemy – jak działa polska skala alarmowa

Polska ma 2 równoległe systemy stopni alarmowych, działające niezależnie od siebie. Pierwszy dotyczy zagrożeń fizycznych – terrorystycznych, dywersyjnych, sabotażowych. Drugi – wyłącznie cyberprzestrzeni. W obu skala jest czterostopniowa: ALFA – BRAVO – CHARLIE – DELTA, gdzie ALFA to stan wyjściowej czujności, a DELTA – najwyższy poziom, oznaczający bezpośrednie zagrożenie atakiem lub jego trwanie.

Zobacz również:

Podstawą prawną całego systemu jest ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 904). Stopnie wprowadza i znosi Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra spraw wewnętrznych w porozumieniu ze służbami specjalnymi. Zarządzenia są publikowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Trzy aktywne alerty – gdzie i dlaczego

W tej chwili – i tak będzie co najmniej do końca maja – w Polsce obowiązują jednocześnie 3 stopnie alarmowe:

  • BRAVO (2. stopień) – w całym kraju. Jest to alert prewencyjny. Wprowadza się go, gdy istnieje zwiększone i przewidywalne ryzyko zdarzenia o charakterze terrorystycznym, ale służby nie zidentyfikowały jeszcze konkretnego celu. Oficjalne uzasadnienie rządu wskazuje wprost na działania hybrydowe Federacji Rosyjskiej i Białorusi wobec Polski i innych krajów UE oraz na konsekwencje zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. BRAVO obowiązuje w Polsce nieprzerwanie od początku inwazji na Ukrainę w 2022 roku – jest przedłużany kolejnymi zarządzeniami premiera co kilka miesięcy.
  • BRAVO-CRP (2. stopień w cyberprzestrzeni) – w całym kraju. Cyfrowy odpowiednik BRAVO, skierowany do instytucji publicznych i operatorów infrastruktury krytycznej. Sam w sobie nie wpływa na życie obywateli – oznacza natomiast, że administracja musi prowadzić całodobowy monitoring swoich systemów IT, dbać o dostępność e-usług i kanałów łączności.
  • CHARLIE (3. stopień) – na liniach kolejowych PKP PLK i PKP LHS. Wyższy alert, ograniczony geograficznie do infrastruktury kolejowej. Wprowadzono go w listopadzie 2025 r. po 2 aktach sabotażu na trasie między Warszawą a Lublinem. CHARLIE oznacza już poważniejszą reakcję – służby dysponują wiarygodnymi przesłankami wskazującymi na realny lub planowany atak. Od 1 marca 2026 r. obowiązuje na kolei w tej formie nieprzerwanie.

Co robią służby przy BRAVO – i co przy CHARLIE

Stopień BRAVO to przede wszystkim zmiana sposobu pracy mundurowych, niewidoczna dla przeciętnego obserwatora – ale niektóre efekty są gołym okiem dostrzegalne. Policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa prowadzą wzmożone patrole w miejscach dużych skupisk ludzi – na dworcach, lotniskach, w galeriach handlowych, na stadionach. Funkcjonariusze mają obowiązek noszenia broni długiej i kamizelek kuloodpornych – dlatego widok policjanta z karabinem nie jest dziś w Polsce niczym niezwykłym. Obiekty użyteczności publicznej – szkoły, szpitale, urzędy – podlegają wzmożonej kontroli przez ich administratorów. Szkoły i przedszkola mogą wprowadzić zakaz wstępu osób postronnych do budynku – jeśli ostatnio nie wpuszczono cię do szkoły po dziecko bez specjalnego powodu, to właśnie efekt obowiązujących przepisów.

CHARLIE na kolei oznacza ostrzejszy reżim. Na obszarach kolejowych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie obowiązują całodobowe dyżury pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i procedury kryzysowe. Wzrasta intensywność monitoringu infrastruktury – kamer, czujników, patroli. Przewoźnik i zarządca linii są zobowiązani do stałej gotowości do uruchomienia procedur alarmowych. Dla pasażera wygląda to przede wszystkim jako zwiększona widoczność umundurowanych funkcjonariuszy na dworcach i przy torach.

Dla Polaków: bez ograniczeń, ale z obowiązkiem czujności

MSWiA konsekwentnie podkreśla w komunikatach, że żaden z obowiązujących stopni alarmowych nie wiąże się z ograniczeniami praw obywatelskich. Nie ma godziny policyjnej, nie ma zakazu zgromadzeń, nie ma żadnych dodatkowych obowiązków po stronie zwykłego człowieka. Codzienne życie przebiega normalnie.

Zobacz również:

Jest jednak jeden element, który resort traktuje jako realny apel do społeczeństwa: czujność i gotowość do zgłaszania nieprawidłowości. W komunikatach rządowych wymieniane są konkretne sytuacje, które należy traktować jako potencjalne zagrożenie i niezwłocznie zgłaszać pod numer 112: pozostawione bez opieki bagaże, torby lub plecaki w miejscach publicznych, pojazdy – zwłaszcza dostawcze – zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń lub chronionych obiektów, a także osoby zachowujące się w sposób wyraźnie odbiegający od normy.

To nie jest apel o atmosferę podejrzliwości. To prosta zasada: służby nie są wszędzie jednocześnie, a wiele poważnych incydentów zostało w przeszłości udaremnionych właśnie dlatego, że ktoś zadzwonił i zgłosił coś, co wydało mu się dziwne.

Obecne zarządzenie premiera obowiązuje do 31 maja 2026 r. do godz. 23:59. Czy zostanie wtedy zniesione? Wszystko wskazuje, że nie – analogiczne zarządzenia są od 2022 roku przedłużane automatycznie co kilka miesięcy. Dopóki trwa rosyjska agresja na Ukrainę i dopóki Rosja prowadzi działania hybrydowe na terenie Europy, Polska będzie utrzymywać co najmniej stopień BRAVO. To nowe tło codziennego życia – i warto zdawać sobie z niego sprawę.

Co zapamiętać i co zrobić

Zapamiętaj układ aktualnych alertów: BRAVO i BRAVO-CRP obowiązują w całym kraju, CHARLIE – na liniach kolejowych. Żaden nie ogranicza twoich praw ani codziennych aktywności. Podwyższona obecność służb w przestrzeni publicznej – patrole z bronią długą, kontrole na dworcach – to efekt BRAVO, nie sygnał bezpośredniego zagrożenia.

Masz obowiązek zgłaszania podejrzanych sytuacji pod numer 112. Nieodebrany bagaż na peronie, podejrzany pojazd przy wejściu do urzędu, nieznajomy kręcący się przy infrastrukturze – zadzwoń. Możesz się mylić, ale lepiej jedno fałszywe zgłoszenie niż jedno zignorowane realne zagrożenie. W razie alarmu stosuj się do poleceń służb i śledź komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – najszybciej przez aplikację RCB lub na rządowych kanałach.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl