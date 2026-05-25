Stara kurtka i cały blok płaci trzy razy więcej. Bezwzględny zakaz od stycznia. Codzienne kontrole, zaglądają do toreb
Minęło ponad 16 miesięcy od dnia, gdy tekstylia stały się w Polsce osobną frakcją odpadów. Prawo zmieniło się z dnia na dzień, infrastruktura – znacznie wolniej. Efekt? Setki tysięcy złotych kar w blokach, upadek sieci kontenerów PCK i podział miast na te, które rozwiązały problem fioletowym workiem, i te, które nadal każą mieszkańcom jeździć kilometry z torbą starych skarpetek. Warszawa należy do tej drugiej grupy – i zrobiła to świadomie.
Jeden sąsiad, trzy razy wyższy rachunek dla całego piętra
Mechanizm jest prosty i bezwzględny. Firma odbierająca odpady przeprowadza kontrolę wzrokową przy każdym odbiorze – pracownicy śmieciarki fotografują zawartość pojemników rutynowo. Gdy w czarnym worku znajdą kurtkę, firanę lub buty, naklejają ostrzeżenie na pojemnik i zgłaszają nieprawidłowość do gminy. Dalej działa prawo.
Zgodnie z art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.) gmina ma obowiązek naliczyć podwyższoną opłatę za odbiór odpadów, jeśli stwierdzi brak selektywnej zbiórki. Każda gmina określa jej wysokość uchwałą – mieści się ona w przedziale od 200 do 400 proc. stawki podstawowej. W blokach problem polega na tym, że odpowiedzialność jest zbiorowa: gmina nalicza podwyższoną opłatę dla całej nieruchomości, bez możliwości ustalenia, który konkretnie lokal wyrzucił tekstylia do czarnego worka. Wystarczy jedno naruszenie, by opłata dla wszystkich lokatorów wzrosła nawet czterokrotnie – i trwała przez kolejne miesiące, dopóki firma wywozowa nie potwierdzi poprawy.
Dodatkowym czynnikiem, który zaostrzył sytuację w 2026 roku, jest wzrost maksymalnej ustawowej stawki opłaty za śmieci – z 53,56 zł do 63,34 zł miesięcznie od osoby. To pułap, do którego gminy mogą zbliżać stawki podstawowe, zanim jeszcze doliczą karę. Dla czteroosobowej rodziny mieszkającej w bloku, której naliczono 400 proc. podstawy, rachunek może przekroczyć 250 zł miesięcznie – zamiast ok. 60-70 zł.
Gliwice, Kielce, Ustroń kontra Warszawa – tabela, która wszystko wyjaśnia
Różnica między miastami w podejściu do problemu tekstyliów jest uderzająca. To nie kwestia przepisów – te są dla wszystkich gmin identyczne. To kwestia decyzji: czy gmina bierze na siebie koszt logistyczny, czy przerzuca go na mieszkańca.
|Miasto / gmina
|System odbioru tekstyliów
|Gdzie wyrzucić zniszczone ubrania
|Dodatkowe rozwiązania
|Gliwice
|Fioletowe worki (domy) + fioletowe pojemniki przy altanach (bloki)
|Pod blokiem lub przed domem
|Odbiór co 2 tygodnie, system „worek za worek”
|Ustroń
|Pomarańczowe worki, odbiór raz w miesiącu
|Przed domem / blokiem
|Odbiór razem z innymi segregowanymi
|Kielce
|Fioletowe worki (kwartalne) + Odrzutowóz
|Przed domem lub w punkcie mobilnym
|Mobilny punkt zbiórki w kilkudziesięciu lokalizacjach
|Grójec, Wadowice, Częstochowa
|Bezpłatny odbiór sprzed domów
|Przed domem
|Cykliczne zbiórki bez konieczności jazdy do PSZOK
|Warszawa
|Brak kontenerów i worków przy blokach
|4 PSZOK-i + mobilne MPSZOK-i
|Od 2026 roku 9 „dzielni” (punktów wymiany rzeczy) w 6 dzielnicach
Ratusz tłumaczył swoją decyzję jeszcze w 2025 roku: dodatkowe kontenery przy altanach generowałyby koszty, które trafiłyby z powrotem na rachunki mieszkańców. Rzecznik stołecznego ratusza Monika Beuth wskazała, że warszawskie PSZOK-i od dawna mają kontenery przystosowane do odbioru tekstyliów. Problem w tym, że w mieście liczącym 1,86 mln mieszkańców działają zaledwie 4 stałe PSZOK-i – przy ulicach Kampinoskiej, Tatarskiej, Kłobuckiej i Makowskiej. Od marca 2025 roku do tej siatki dołączyły Mobilne PSZOK-i (MPSZOK), objeżdżające poszczególne dzielnice według harmonogramu dostępnego na warszawa19115.pl. Od stycznia 2026 roku w 6 dzielnicach (Bielany, Żoliborz, Praga-Północ, Praga-Południe, Śródmieście, Mokotów) uruchomiono też 9 tzw. „dzielni” – punktów bezpłatnej wymiany rzeczy, do których można oddać używane ubrania. Trzeba pamiętać, żeby były one w dobrym stanie.
Od 1 kwietnia 2026 w Warszawie nowi operatorzy – i nowe podejście do kontroli
Dla stołecznych mieszkańców bloków istotna jest zmiana, która weszła w życie 1 kwietnia 2026 roku. W kilku dzielnicach Warszawy zmienili się operatorzy odbierający odpady komunalne – nowe, zaplombowane pojemniki zaczęły pojawiać się przy altanach już od lutego. Zmiana operatora oznacza też zmianę załóg śmieciarek i – w praktyce – nowe podejście do rutynowych kontroli przy odbiorze.
To ważne, bo dotychczasowe praktyki różniły się między firmami. Czy MPO będzie bardziej czy mniej rygorystycznie sprawdzało zawartość worków? Dane za 2023 rok pokazują skalę kontroli w samej Warszawie: 6 104 kontrole segregacji w ciągu roku, czyli średnio ponad 16 dziennie. Ich efektem było 131 mandatów karnych, 9 spraw skierowanych do sądu i 197 pouczeń. W 2025 i 2026 roku, gdy doszła nowa frakcja tekstyliów, liczba zgłaszanych nieprawidłowości wyraźnie wzrosła. Straż miejska może nałożyć mandat do 500 zł; jeśli sprawa trafia do sądu – grzywna sięga 5 000 zł. Te najwyższe kary są zarezerwowane dla przypadków, gdy w pojemnikach znajdą się odpady niebezpieczne: baterie, chemikalia, elektronika.
28 000 kontenerów PCK znikło – i nikt nie wybudował w ich miejsce czegoś równorzędnego
Kulisy systemowego kryzysu z tekstyliami mają konkretną datę i konkretną przyczynę. Gdy od stycznia 2025 roku tekstylia oficjalnie stały się osobną frakcją odpadów, miliony mieszkańców zaczęły wrzucać do kontenerów PCK wszystko – nie tylko odzież w dobrym stanie, ale też podarte skarpetki, mokrą pościel i zniszczone buty. Jakość zebranego materiału gwałtownie spadła. Firma Wtórpol, odpowiedzialna za logistykę i sprzedaż odzieży pozyskanej z kontenerów, wypowiedziała umowę z Polskim Czerwonym Krzyżem latem 2025 roku. Do końca 2025 roku zlikwidowano 28 000 kontenerów PCK w całej Polsce.
Dla PCK to oznaczało utratę ponad 7 milionów złotych rocznie – tyle przynosiła sprzedaż odzieży z kontenerów przeznaczana na działalność pomocową. Dla mieszkańców – zniknięcie najbardziej dostępnej infrastruktury do oddawania odzieży, która stała przez dekady dosłownie przy każdym osiedlu. W zamian zostało 2 127 PSZOK-ów w całej Polsce, czyli statystycznie jeden punkt na ok. 17 000 mieszkańców. W miastach – lepiej. Na wsi i w małych gminach – kilkanaście kilometrów z workiem starych ubrań.
UE ujednolici kolory do 2028 roku. Teraz panuje chaos
Jednym z realnych problemów, który generuje niepotrzebne kary, jest brak ogólnopolskiego standardu kolorystycznego dla pojemników na tekstylia. W Gliwicach są fioletowe, w Ustroniu pomarańczowe, w Kielcach znów fioletowe, gdzie indziej szare lub beżowe. Mieszkaniec, który przeprowadził się z jednego miasta do drugiego, nie ma żadnej pewności, że kolor pojemnika znany mu z poprzedniego miejsca zamieszkania znaczy tu to samo.
Unia Europejska zapowiedziała wprowadzenie obowiązkowego standardu kolorystycznego do 2028 roku. Zgodnie z planowanymi przepisami: czerwony zostanie przypisany odpadom niebezpiecznym, różowy – tekstyliom. Oznacza to, że gminy, które teraz inwestują w fioletowe pojemniki, za dwa lata będą musiały je wymienić. To kolejny koszt, który prędzej czy później trafi na rachunki mieszkańców.
W tle jest jeszcze jeden wskaźnik, który napędza całą tę presję kontrolną. Na 2026 rok Polska jest zobowiązana osiągnąć poziom recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 56 proc. wagowo – zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/851. Gminy, które nie osiągną tego pułapu, płacą kary finansowe liczone w dziesiątkach lub setkach tysięcy złotych. Kary za złą segregację nakładane na mieszkańców to więc nie tylko kwestia porządku – to mechanizm, który pozwala samorządom bronić się przed jeszcze wyższymi karami europejskimi. Związek Miast Polskich ocenił projekt nowelizacji, który to reguluje, negatywnie i postulował obniżenie wymaganych progów – bez skutku.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź system w swojej gminie, zanim zrobi to śmieciarka
1. Jeśli mieszkasz w Warszawie – nie szukaj fioletowego pojemnika przy altanie. Jego tam nie ma i nie będzie w najbliższym czasie. Zniszczone tekstylia oddajesz do jednego z 4 stałych PSZOK-ów (Kampinoska 1, Tatarska 2/4, Kłobucka 10, Makowska 1) lub do Mobilnego PSZOK-u odwiedzającego twoją dzielnicę. Harmonogram MPSZOK znajdziesz na warszawa19115.pl lub w aplikacji Warszawa 19115. Odzież w dobrym stanie możesz zostawić w „dzielni” – od 2026 roku działa ich 9 w Bielanach, na Żoliborzu, Pradze-Północ, Pradze-Południe, w Śródmieściu i na Mokotowie.
2. Zbieraj tekstylia w domu i wywieź hurtowo. Nie ma sensu jechać do PSZOK z jedną koszulką. Wydziel w szafie lub piwnicy worek na zniszczone ubrania, buty, pościel i firany. Gdy uzbiera się tyle, że wizyta w PSZOK ma sens logistyczny – jedź. Albo zaczekaj na MPSZOK w swojej dzielnicy – pojawia się regularnie co kilka tygodni.
3. Jeśli Twoja gmina oferuje fioletowe worki – wystawiaj je regularnie. Nie kumuluj za długo. Worek wystawiony z tygodniowym opóźnieniem nie zostanie zabrany – odbiór jest raz na 2 tygodnie lub raz w miesiącu, w konkretnym dniu. Sprawdź harmonogram na stronie gminy lub zapytaj w urzędzie.
4. Nie zostawiaj tekstyliów przy pojemniku, jeśli jest pełny. Porzucone worki obok altany to administracyjnie „nielegalne składowanie odpadów” – grozi mandatem niezależnie od tego, że pojemnik był przepełniony. Wróć z workiem następnego dnia lub zawieź do PSZOK.
5. Jeśli Twój blok dostał podwyższoną opłatę – masz 14 dni na odwołanie. Termin biegnie od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. Odwołanie składasz do urzędu gminy. Szanse na sukces są większe, jeśli potrafisz wykazać, że Twoja wspólnota lub spółdzielnia podjęła konkretne działania po stwierdzeniu naruszenia – rozwiesiła informacje, zorganizowała zebranie, wzmocniła monitoring altany. Sam argument, że „to nie ja wyrzuciłem”, nie wystarczy – odpowiedzialność jest zbiorowa z mocy prawa.
6. Odzież w dobrym stanie to nie odpad – nie wrzucaj jej do fioletowego worka ani pojemnika na tekstylia. Trafia tam wyłącznie odzież zniszczona, podarta, brudna, nienadająca się do noszenia. Czystą, sprawną odzież oddaj do kontenera organizacji charytatywnej lub do sklepu z odbiorem odzieży używanej. Wrzucenie dobrej odzieży do PSZOK blokuje zdolność przerobową punktów i obniża jakość odzyskiwanych materiałów – to jeden z powodów kryzysu, który zniszczył system kontenerów PCK.
