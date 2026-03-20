Startują masowe kontrole w całym kraju. Polacy muszą udowodnić, że zapłacili. Drakońskie kary, spłata zaległości nawet za 5 lat wstecz
Dziesiątki gmin w Polsce ruszyły z kontrolami, które mają wykryć właścicieli nieruchomości podających nieprawdziwe dane w deklaracjach. Urzędnicy porównują złożone dokumenty z danymi z ZUS, urzędów skarbowych i szkół, a w niektórych miejscowościach dosłownie pytają sąsiadów. Kto zostanie przyłapany, zapłaci zaległą opłatę nawet za 5 lat wstecz – z odsetkami. A to nie jedyna konsekwencja. Co ciekawe, Warszawa jako nieliczne miasto nie zostanie objęte kontrolami.
10-20 proc. mieszkańców nie płaci uczciwie – i wszyscy to finansujemy
Problem jest znany od lat, ale skala zaskoczyła nawet samorządowców. Dane z wielu gmin wskazują, że od 10 do nawet 20 proc. mieszkańców unika płacenia pełnej opłaty za wywóz śmieci – albo przez niezłożenie deklaracji w ogóle, albo przez świadome zaniżenie liczby domowników. Mechanizm jest prosty: koszty odbioru odpadów od niezgłoszonych osób nie znikają – system je pochłania, a wyrównanie trafia do rachunków tych, którzy płacą uczciwie. To jeden z powodów, dla których stawki opłat w Polsce systematycznie rosną. W Braniewie od kwietnia obowiązuje już 63 zł od osoby, podczas gdy wcześniej było to 36 zł. W Bielsku-Białej stawka wzrosła o ok. 25 proc. do 35 zł, w Opolu – z 28 zł do 38 zł. „Prognozuję, że do końca roku w wielu gminach będzie – jak to się mówi – piątka z przodu” – powiedziała Małgorzata Izdebska ze Związku Miast Polskich w rozmowie z Portalem Samorządowym, wskazując, że gminy realnie dopłacają do systemu, bo koszty przekraczają wpływy z opłat. Obecna średnia krajowa oscyluje już wokół 45 zł miesięcznie od osoby.
Problem nie dotyczy wyłącznie osób, które celowo fałszują deklaracje. Znaczna część rozbieżności między danymi a stanem faktycznym wynika ze zwykłego zaniedbania: narodziny dziecka, wprowadzenie się partnera, powrót dorosłego syna z zagranicy – każde z tych zdarzeń wymaga złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany. Większość mieszkańców po prostu o tym nie pamięta, a urzędy dotychczas przymykały na to oko. Teraz zaczyna się to zmieniać.
Co ciekawe, Warszawa nie zostanie objęta kontrolami. Powód jest prosty: jako nieliczne miasto w Polsce Warszawa nalicza śmieci od lokalu, a nie od osób, które się w nim znajdują. W lokalu może więc zamieszkiwać nawet 20 osób, ale opłata będzie zawsze będzie wynosiła 61 zł od mieszkania i 91 zł od domu. Po kwietniowej podwyżce będzie to odpowiednio 85 zł i 107 zł. Skoro średnia krajowa wynosi 45 zł, łatwo zgadnąć, że w przypadku, gdyby Warszawa naliczała stawkę za osobę, dla czteroosobowej rodziny koszt wynosiłby 180 zł, zamiast 85. Oznacza to oszczędność roczną w wysokości 1020 zł w przypadku mieszkania i 875 zł w przypadku domu. Nawet w przypadku pary i mieszkania w mieszkaniu bilans wychodzi dodatni. Naliczanie od osoby opłacałoby się w Warszawie tylko singlom.
Jaworzno, Świdnik, Radków – fala kontroli przetacza się przez Polskę
W Jaworznie, gdzie stawka opłaty wzrosła z 41 zł do 51 zł, urząd miejski zaangażował do weryfikacji wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Urzędnicy sprawdzają dane w ZUS i urzędach skarbowych, a – jak podaje Biznes.interia.pl – zbierają też informacje od sąsiadów. Spółdzielnia „Zawiszów” ze Świdnika poinformowała lokatorów wprost, że prowadzi kontrole i że obejmują one okres od 2021 roku. Weryfikacja opiera się na danych z urzędu skarbowego, ZUS, straży miejskiej, szkół i zeznań sąsiadów. Osoby, u których zostanie wykryta rozbieżność, będą musiały dopłacić zaległą kwotę z odsetkami – informuje spółdzielnia. Gmina Radków ze swojej strony poinformowała mieszkańców, że wstępna wyrywkowa weryfikacja już wykazała błędy – i że dotyczą one przede wszystkim zaniżonej liczby osób. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego otwarcie przyznał, że weryfikacja deklaracji odbywa się na podstawie danych podatkowych z gmin oraz informacji zgromadzonych przez biuro związku.
To nie są odosobnione przypadki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w lutym 2025 roku zaprezentowało projekt nowelizacji art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który miałby dać samorządom szerszy dostęp do rejestrów państwowych w celu weryfikacji deklaracji. Wiceministra Anita Sowińska zadeklarowała wsparcie resortu dla działań uszczelniających system. Samorządy czekają jednak na realne narzędzia, bo na razie działają metodami, które – jak wskazuje Urząd Ochrony Danych Osobowych – balansują na granicy RODO. Prezes UODO zwrócił uwagę, że zaproponowane przepisy są ogólne i nieprecyzyjne, co stwarza ryzyko nadużyć. Dostęp do danych z ZUS, szkół czy ośrodków pomocy społecznej bez wszczętego postępowania administracyjnego jest co do zasady niedopuszczalny – i gminy, które po takie dane sięgają bez formalnej podstawy, narażają się na zarzuty.
Mandat do 500 zł za aktualizację, którą każdy powinien złożyć sam
Od września 2020 roku straż miejska ma uprawnienia do nakładania mandatów karnych za przewinienia związane z deklaracją śmieciową. Maksymalna wysokość mandatu wynosi 500 zł i może być nałożony za trzy sytuacje: niezłożenie deklaracji w ogóle, niezłożenie nowej deklaracji po zmianie liczby mieszkańców oraz podanie nieprawdziwych informacji o kompostowaniu bioodpadów – co jest istotne dla tych, którzy korzystają z ulgi za kompostownik. Straż nie musi udowadniać złej woli – wystarczy sama okoliczność niezłożenia aktualizacji. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 ze zm.) właściciel nieruchomości ma na złożenie nowej deklaracji 14 dni od momentu, kiedy nastąpiła zmiana – czyli np. od narodzin dziecka, od dnia wprowadzenia się lokatora, od powrotu z emigracji.
Jeśli deklaracja nie zostanie złożona w ogóle, gmina ma prawo samodzielnie ustalić wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej. Urzędnicy mogą oprzeć się na średniej liczbie mieszkańców dla podobnych nieruchomości – i taka stawka będzie z reguły wyższa niż faktyczna. Warto też wiedzieć, że obowiązek opłaty śmieciowej dotyczy osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość, a nie zameldowanych. Brak meldunku w żaden sposób nie zwalnia z obowiązku uwzględnienia danej osoby w deklaracji.
Pięć lat wstecz i odsetki – ile może wynieść rachunek za zaniżanie danych
Zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej zobowiązanie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. W praktyce oznacza to, że gmina może sięgnąć nawet 5 lat wstecz i naliczyć pełną zaległość za każdą osobę, która przez ten czas nie była uwzględniona w deklaracji. Przy średniej stawce krajowej wynoszącej ok. 45 zł miesięcznie od osoby, 2 osoby ukryte przez 3 lata to ponad 3 200 zł samej należności głównej. Do tego dochodzą odsetki ustawowe za zwłokę, naliczane od dnia, w którym opłata powinna była zostać uiszczona. Przy obecnych stopach procentowych mogą sięgnąć kilkuset złotych dodatkowych kosztów.
Świadome i wieloletnie zaniżanie liczby domowników może mieć też konsekwencje wykraczające poza zaległość finansową. Według art. 56 Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który składając deklarację podaje nieprawdę lub zataja prawdę, przez co naraża należną opłatę na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności lub obu tym karom łącznie. W praktyce gminy rzadko kierują sprawy do prokuratury, jeśli mieszkaniec dobrowolnie złoży korektę i wpłaci zaległość. Możliwość wszczęcia postępowania karno-skarbowego jest jednak realna i nie powinna być traktowana wyłącznie jako groźba na papierze.
Wynajmujący mieszkanie „na czarno” – w największym niebezpieczeństwie
Szczególnie narażoną grupą są właściciele lokali wynajmowanych bez formalnej umowy lub z umowami, w których nie ma mowy o meldunku ani o obowiązkach administracyjnych. Scenariusz jest typowy: właściciel sam nie mieszka w lokalu, w deklaracji wpisuje zero osób albo nie składa jej w ogóle, podczas gdy w mieszkaniu faktycznie żyją 3-4 osoby. Korzystają z PSZOK, produkują odpady, a system finansuje ich obsługę z kieszeni sąsiadów. Odpowiedzialność za złożenie deklaracji spoczywa wyłącznie na właścicielu nieruchomości – to do niego trafi wezwanie z urzędu, decyzja administracyjna i ewentualny tytuł wykonawczy. Fakt, że najemcy nie byli zameldowani, nie ma żadnego znaczenia prawnego.
W umowie najmu można zapisać, że koszt opłaty śmieciowej obciąża najemcę – i w relacji prywatnej między stronami taki zapis jest skuteczny. Wobec gminy właściciel odpowiada jednak bez względu na treść umowy. Jeśli najemca nie zapłaci, to właściciel rozliczy się z urzędem. Regresu do najemcy może szukać tylko na drodze cywilnej – co bywa skomplikowane, szczególnie gdy najem był nieformalny.
Kompostownik pod lupą i PSZOK z kodem QR – gminy elektronizują kontrolę
Część samorządów idzie o krok dalej i weryfikuje nie tylko liczbę osób, ale też rzetelność innych danych zawartych w deklaracjach. Ulga za kompostowanie bioodpadów – pozwalająca obniżyć miesięczną opłatę – jest dostępna wyłącznie dla tych, którzy rzeczywiście posiadają i używają kompostownika. Gmina Sędziejowice wprost informuje: właściciel, który uniemożliwia weryfikację przez upoważnione osoby, nie posiada zadeklarowanego kompostownika lub go nie używa, traci prawo do ulgi na 6 miesięcy. Prawo do ponownego skorzystania z ulgi przysługuje dopiero po tym czasie. Gminy muszą wykazać określone poziomy recyklingu bioodpadów – w 2025 roku to co najmniej 55 proc. – a wiarygodność danych o kompostowaniu bezpośrednio przekłada się na to, czy samorząd uniknie kar finansowych sięgających milionów złotych.
Gmina Mosina od 2026 roku wdrożyła system kodów QR przy wejściu do PSZOK. Każda nieruchomość objęta systemem ma przypisany unikalny kod – bez jego zeskanowania nie można oddać odpadów. System automatycznie przypisuje dostarczone odpady do konkretnego adresu i pozwala zidentyfikować nieruchomości, których mieszkańcy regularnie korzystają z punktu, mimo że nie figurują w deklaracjach lub figurują z zaniżoną liczbą osób. To prosta i skuteczna metoda weryfikacji bez konieczności angażowania RODO-wrażliwych rejestrów zewnętrznych.
Jak nie dać się zaskoczyć – co zrobić przed kontrolą
Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem uniknięcia kłopotów jest wyprzedzenie urzędnika. Jeśli deklaracja nie odzwierciedla aktualnej liczby domowników – bo urodziło się dziecko, wprowadził się partner, wrócił dorosły syn – korektę warto złożyć jak najszybciej, bez czekania na wezwanie. Złożona przed wszczęciem postępowania przez gminę skutkuje wyłącznie obowiązkiem dopłaty zaległości z odsetkami, bez ryzyka mandatu od straży miejskiej. Właściciele wynajmowanych mieszkań powinni sprawdzić umowy i upewnić się, że liczba osób w deklaracji odpowiada stanowi faktycznemu – a jeśli nie ma umowy, rozważyć jej zawarcie z jasnym zapisem o opłatach śmieciowych. Termin na złożenie deklaracji po każdej zmianie to 10 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Przegapienie tego terminu to jedyne, czego naprawdę nie warto ryzykować – zwłaszcza teraz, gdy gminy przestały patrzeć przez palce.
