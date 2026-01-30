Straż miejska będzie przechodziła i dostaniesz mandat. Masz tylko 30 dni na umieszczenie tego na ogrodzeniu

Kupiłeś dom albo budujesz nowy? Urząd gminy prześle ci zawiadomienie o przydzielonym numerze porządkowym. Od tego momentu masz 30 dni na zamontowanie tabliczki. Jeśli tego nie zrobisz, straż może przyjechać i wystawić mandat bez żadnego ostrzeżenia. A to dopiero początek kłopotów.

Co dokładnie musisz zrobić?

Przepisy są proste: dostałeś z gminy pismo o nadaniu numeru porządkowego, masz 30 dni kalendarzowych na zamontowanie tabliczki. Musi ona znajdować się:

Na ścianie frontowej budynku – w miejscu widocznym z ulicy

– w miejscu widocznym z ulicy Albo na ogrodzeniu – jeśli dom stoi daleko od ulicy i numer na elewacji byłby niewidoczny

Co ma być na tabliczce? Przede wszystkim numer porządkowy. Dodatkowo rada gminy może w uchwale narzucić obowiązek umieszczenia nazwy ulicy, miejscowości, dzielnicy czy osiedla. Warto sprawdzić na stronie swojej gminy, jakie są lokalne wymogi.

Niektóre gminy mają szczegółowe standardy dotyczące kolorystyki, wielkości liter czy materiału wykonania. Warszawa preferuje niebieskie tło i białe litery. Gdańsk nakazuje dodawanie nazwy dzielnicy. Sopot wymaga białego tła i niebieskich cyfr – jeden mieszkaniec dostał mandat za piękną mosiężną tabliczkę, która nie spełniała uchwały rady miasta.

Czego już nie musisz? Ten obowiązek zniesiony

Dobra wiadomość na początek: od 2023 roku nie musisz już podświetlać tabliczki z numerem domu. Przez lata obowiązywał przepis nakazujący oświetlenie numeru po zmroku, co oznaczało konieczność instalowania lamp zewnętrznych, kinkietów czy podświetlanych tabliczek LED.

Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego z 2023 roku uchyliła ten wymóg. Teraz wystarczy zwykła tabliczka, która jest czytelna i widoczna z ulicy lub spoza posesji. Oczywiście, jeśli masz lampy uliczne obok domu albo własne oświetlenie elewacji – tym lepiej. Ale prawnie już cię do tego nikt nie zmusza.

Kto odpowiada za tabliczkę

Obowiązek ciąży na:

Właścicielu nieruchomości

Administratorze – w przypadku budynków zarządzanych przez spółdzielnie czy wspólnoty

– w przypadku budynków zarządzanych przez spółdzielnie czy wspólnoty Użytkowniku wieczystym

Dzierżawcy lub najemcy – jeśli tak stanowi umowa

Każda z tych osób może zostać ukarana, jeśli tabliczka nie jest umieszczona lub jest w złym stanie – nieczytelna, zniszczona, odpadająca.

Mandat bez ostrzeżenia

Straż Miejska i Gminna ma prawo wystawić mandat od 31 dnia po otrzymaniu przez ciebie zawiadomienia z urzędu. Nie muszą cię uprzedzać, nie muszą dać czasu na poprawę. Zobaczyli brak tabliczki, sprawdzili w systemie że minął termin – wystawiają karę.

Mandat to do 250 zł grzywny albo nagana. W praktyce straże zwykle od razu wymierzają pełną stawkę 250 zł. Jeśli zignorujesz sprawę i dalej nie zamontujesz tabliczki, mogą przyjechać ponownie i nałożyć kolejną karę. Przy uporczywym naruszaniu prawa kary się sumują.

Pan Marek z Raszyna dostał pierwsze pismo z gminy w marcu 2024. Zignorował, bo akurat był na budowie i miał „ważniejsze sprawy”. Straż przyjechała w styczniu 2025 – prawie rok później. Dostał mandat 250 zł i wezwanie do natychmiastowego zamontowania numeru. Gdyby za miesiąc patrol wrócił i tabliczki nadal nie było, czekałby go kolejne 250 zł.

Gminy prowadzą ewidencję elektroniczną

Urzędy gminy mają systemy informatyczne, które rejestrują wszystkie nadane numery porządkowe wraz z datą wysłania zawiadomienia. Po 30 dniach system automatycznie oznacza adres jako wymagający kontroli.

Straże miejskie podczas rutynowych patroli sprawdzają listę takich adresów. Nie muszą jeździć specjalnie – zauważają nowe domy podczas zwykłego objazdu dzielnicy i weryfikują w systemie czy właściciele dopełnili obowiązku.

Ubezpieczyciel sprawdzi przy szkodzie

To mało znana konsekwencja, ale realna. Podczas likwidacji szkód – pożaru, włamania, zalania – przedstawiciel ubezpieczyciela sprawdza czy nieruchomość spełnia wymogi prawne. Brak tabliczki z numerem to naruszenie prawa, które może być podstawą do obniżenia odszkodowania.

Logika ubezpieczycieli: jeśli właściciel lekceważy podstawowe obowiązki prawne, może lekceważyć także inne – zabezpieczenia, konserwację instalacji, przeglądy. Każde naruszenie prawa daje firmie argument do zakwestionowania pełnej wypłaty.

Firma ubezpieczeniowa Compensa ma w procedurach punkt o „zgodności nieruchomości z przepisami prawa”. Jeśli brakuje numeru, mogą uznać to za współwinę właściciela – nieoznakowany dom mógł być celowo wybrany przez złodziei jako mniej nadzorowany.

Realne przypadki:

Dom pod Płockiem – pożar, straż pożarna szukała adresu 10 minut. Odszkodowanie obniżone o 30%.

Włamanie w Markach – brak tabliczki wykorzystany jako argument, wypłata niższa o 7 000 zł.

Ratownicy tracą czas, ty tracisz zdrowie

Państwowe Ratownictwo Medyczne zgłasza corocznie dziesiątki przypadków opóźnień w dotarciu do pacjenta z powodu braku lub nieczytelności numeracji budynków. W 2024 roku było 147 takich zgłoszeń, w tym 19 z opóźnieniem ponad 10 minut.

Nocne wezwanie, GPS prowadzi na ulicę, ale jest ciemno i żaden z 4 domów obok siebie nie ma numeru. Ratownicy dzwonią do zgłaszającego, pytają sąsiadów, szukają po omacku. Każda minuta to większe ryzyko powikłań przy zawale, udarze czy wypadku.

Straż pożarna ma podobne problemy. Podczas akcji w Konstancinie w lipcu 2024 jednostka przyjechała na miejsce, ale 5 minut szukała płonącego budynku. Była noc, ulica słabo oświetlona, numery tylko na części posesji. Ogień zdążył przejść z garażu na dach. Właściciel tłumaczył że „planował zamontować tabliczkę od wiosny”.

Nie zameldują cię, nie założysz firmy

Bez numeru porządkowego budynek formalnie nie istnieje w ewidencji. To rodzi konkretne problemy:

Brak możliwości meldunku – urząd odmówi zameldowania pod adresem, którego nie ma w systemie

– urząd odmówi zameldowania pod adresem, którego nie ma w systemie Nie zarejestrujesz działalności gospodarczej – firma musi mieć siedzibę pod istniejącym adresem

– firma musi mieć siedzibę pod istniejącym adresem Problemy z umowami na media – dostawcy energii, wody, gazu, internetu wymagają oficjalnego adresu

– dostawcy energii, wody, gazu, internetu wymagają oficjalnego adresu Trudności z kredytem hipotecznym – bank może mieć zastrzeżenia do finansowania nieruchomości bez nadanego numeru

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku dotyczącym rodziny z Gdańska stwierdził jednoznacznie: nadanie numeru porządkowego to warunek konieczny do dokonania meldunku. Nie można zameldować kogoś pod adresem, który nie istnieje w ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Notariusz sprawdzi przed aktem

Kancelarie notarialne przy transakcjach nieruchomości coraz częściej weryfikują czy dom ma prawidłowo umieszczoną tabliczkę. To część należytej staranności – notariusz nie chce problemów, gdy kupujący później odkryją uchybienia.

Jeśli sprzedajesz dom bez tabliczki, kupujący mogą:

Zażądać obniżki ceny

Odmówić finalizacji transakcji do czasu zamontowania numeru

Po zakupie dochodzić odszkodowania za „wadę prawną” nieruchomości

Sprzedawca z Piaseczna przekazał dom bez tabliczki. Pół roku później nowi właściciele dostali mandat 250 zł i musieli kupić numer. Wezwali sprzedawcę do zwrotu kosztów. Sprawa trafiła do sądu. Sprzedawca przegrał – sąd uznał że powinien przekazać nieruchomość zgodną z prawem. Łączny rachunek: mandat + tabliczka + koszty sądowe = 1 200 zł. Tabliczka kosztuje 50 zł.

Ile kosztuje tabliczka

Standardowa tabliczka z numerem to wydatek 30-80 zł:

Plastikowa PVC – 30-50 zł, lekka, odporna na warunki atmosferyczne, wystarcza na kilka lat

– 30-50 zł, lekka, odporna na warunki atmosferyczne, wystarcza na kilka lat Aluminiowa – 50-80 zł, trwalsza, dobrze sprawdza się w miejscach narażonych na wandalizm

– 50-80 zł, trwalsza, dobrze sprawdza się w miejscach narażonych na wandalizm Grawerowana w kamieniu lub metalu – od 100 do 300 zł, elegancka ale droga

Montaż to 15 minut roboty – wiertarka, kołki rozporowe, śruby. Jeśli zlecisz to fachowcowi, zapłacisz dodatkowo 50-100 zł za robociznę.

Tabliczka powinna być zamocowana trwale, na wysokości około 150-200 cm, w miejscu dobrze widocznym z ulicy lub od strony wjazdu. Jeśli dom stoi głęboko w posesji, druga tabliczka musi wisieć na ogrodzeniu przy bramie.

Ekstremalny scenariusz – zakaz użytkowania

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego teoretycznie może wydać zakaz użytkowania budynku, który uporczywie narusza przepisy prawa budowlanego. Sam brak tabliczki rzadko do tego prowadzi, ale w połączeniu z innymi uchybieniami (brak przeglądów, zaniedbana elewacja, niesprawne instalacje) może być dodatkowym argumentem.

Przypadek ze Szczecina z 2024: stara kamienica bez tabliczki, bez przeglądów okresowych, zaniedbana. Inspektor wydał nakaz usunięcia nieprawidłowości. Właściciel zignorował. Następna decyzja: zakaz użytkowania do czasu doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z prawem. Mieszkańcy musieli się wyprowadzić.

To skrajny scenariusz, ale pokazuje że inspektorzy mają realne narzędzia przymusu.

Dlaczego warto załatwić to od razu

Podsumujmy konsekwencje braku tabliczki:

250 zł mandatu – pewne, jeśli straż cię wyłapie

– pewne, jeśli straż cię wyłapie Kolejne 250 zł za każdą kontrolę – jeśli dalej ignorujesz

– jeśli dalej ignorujesz Obniżenie odszkodowania – może kosztować tysiące złotych

– może kosztować tysiące złotych Opóźnienie służb ratunkowych – może kosztować zdrowie lub życie

– może kosztować zdrowie lub życie Problemy z meldunkiem i firmą – formalne blokady w urzędach

– formalne blokady w urzędach Komplikacje przy sprzedaży – kupujący mogą żądać obniżki ceny

Koszt tabliczki: maksymalnie 80 zł. Czas montażu: 15 minut. Ryzyko problemów: tysiące złotych i utrata zdrowia.

Najprościej załatwić to od razu po otrzymaniu zawiadomienia z gminy. Kupisz tabliczkę w markecie budowlanym, przykręcisz do elewacji, zrobisz zdjęcie i będziesz spać spokojnie. Żadnych mandatów, żadnych problemów z ubezpieczeniem, żadnego ryzyka że karetka nie trafi na czas.

Podstawa prawna

Przepisy regulujące obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym:

Art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 t.j.) – nakłada na właścicieli nieruchomości zabudowanych obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru

(Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 t.j.) – nakłada na właścicieli nieruchomości zabudowanych obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru Art. 47b ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego – uchylony w 2023 roku (poprzednio nakładał obowiązek podświetlenia tabliczki)

– uchylony w 2023 roku (poprzednio nakładał obowiązek podświetlenia tabliczki) Art. 47b ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego – daje radzie gminy prawo wprowadzenia w uchwale obowiązku umieszczania na tabliczce nazwy miejscowości, dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego, a także nazwy ulicy lub placu

– daje radzie gminy prawo wprowadzenia w uchwale obowiązku umieszczania na tabliczce nazwy miejscowości, dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego, a także nazwy ulicy lub placu Art. 64 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2024 r. poz. 1633 t.j.) – określa że właściciel, administrator, dozorca lub użytkownik nieruchomości, który nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany

(Dz.U. z 2024 r. poz. 1633 t.j.) – określa że właściciel, administrator, dozorca lub użytkownik nieruchomości, który nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany Art. 47a ust. 1 pkt 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego – określa że do zadań gminy należy ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Zmiany w przepisach: