Surowe prawo i podatki z UE. Od 2028 ruszą opłaty, które poniesie każdy Polak
Nie trzeba mieć pieca na węgiel ani starego kopciucha, żeby unijne przepisy klimatyczne uderzyły w domowy budżet. Wystarczy kocioł gazowy, samochód z silnikiem spalinowym albo mieszkanie ogrzewane z elektrociepłowni. Od 2028 roku dodatkowe koszty pojawią się w rachunku za gaz, za litr paliwa i w czynszu. A to dopiero początek harmonogramu zmian, który rozpisany jest aż do 2040 roku.
Opłata emisyjna, której nie ma na fakturze
ETS2 to rozszerzenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO₂ na sektor ogrzewania budynków i transportu drogowego. Pierwszy etap – ETS1 – działa w Europie od 2005 roku i obejmuje duże elektrownie, elektrociepłownie i zakłady przemysłowe. Efekty tej opłaty są już widoczne w rachunkach za prąd i ciepło systemowe od lat, choć mało kto to rozumie, patrząc na pozycję „opłata stała” na fakturze. ETS2 idzie krok dalej – przenosi podobny mechanizm na indywidualnych użytkowników paliw kopalnych.
Formalnie nowa opłata nie będzie pobierana bezpośrednio od konsumentów. Obowiązek zakupu uprawnień do emisji CO₂ spocznie na dostawcach gazu, węgla, oleju opałowego i paliw silnikowych. W praktyce oznacza to, że koszty zostaną dolezone do ceny paliwa – niewidoczne jako osobna pozycja, ale realne i rosnące z roku na rok. Właściciel kotła gazowego zapłaci więcej za każdy metr sześcienny gazu. Kierowca – więcej za każdy litr benzyny lub diesla. Mieszkaniec bloku z kotłownią gazową lub węglową – więcej w czynszowym rozliczeniu ciepła.
Poza zasięgiem ETS2 pozostają wyłącznie użytkownicy odnawialnych źródeł energii – pomp ciepła, ogrzewania elektrycznego zasilanego z OZE, biomasy i pelletu. Zwolniona jest też energia elektryczna pochodząca z odnawialnych źródeł. W Polsce to wciąż zdecydowana mniejszość gospodarstw domowych.
Polska wywalczyła rok. Z 2027 zrobiło się 2028
Pierwotnie ETS2 miał ruszyć 1 stycznia 2027 roku. Polska należała do najbardziej zdecydowanych krytyków tego terminu w całej Unii, argumentując, że polska energetyka i ogrzewnictwo są znacznie bardziej uzależnione od paliw kopalnych niż średnia europejska – a obywatele nie są gotowi na nagły wzrost kosztów. Premier Donald Tusk poinformował po szczycie Rady Europejskiej w październiku 2025 roku, że udało się uzyskać zapis o rewizji systemu. Dwa tygodnie później, 5 listopada 2025 roku, Rada UE ds. Środowiska przesunęła termin wejścia ETS2 w życie o rok – na 2028. Negocjacje nie są skończone: Komisja Europejska ma opublikować projekt znowelizowanej dyrektywy ETS w lipcu 2026 roku, a polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad stanowiskiem w tej sprawie.
Roczne odroczenie daje więcej czasu na przygotowanie, ale nie zmienia fundamentalnego kierunku. „Będziemy walczyć o utrzymanie bezpłatnych pozwoleń dla ciepłownictwa i przemysłu. Wielokrotnie mówiłem o tym na spotkaniach w Brukseli” – mówił wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta w rozmowie z portalem Energia.rp.pl. Wiceminister zaznaczył jednak, że na szczegóły trzeba poczekać do publikacji projektu. Najważniejszy mechanizm – Społeczny Fundusz Klimatyczny – ma łagodzić skutki ETS2 dla najuboższych, ale jego zakres i zasady wypłat nie są jeszcze przesądzone.
6 338 zł, 10 311 zł i 45 groszy na litrze – twarde liczby
Konkretne szacunki kosztów ETS2 dla polskich rodzin przedstawili Wanda Buk, adwokat i ekspertka sektora energetycznego, oraz Marcin Izdebski z Fundacji Republikańskiej w raporcie „Analiza wpływu ETS2 na koszty życia Polaków”. Polska jest – według ich wyliczeń – jednym z krajów UE, które odczują system najdotkliwiej: mamy wyższe niż średnia unijna zapotrzebowanie na ciepło i najwyższy w Europie udział węgla w ogrzewaniu budynków mieszkalnych.
Zgodnie z raportem, skumulowany dodatkowy koszt ETS2 dla przeciętnej polskiej rodziny ogrzewającej dom gazem wyniesie w latach 2028-2030 ok. 6 338 zł, a do 2035 roku już 24 018 zł. Przy ogrzewaniu węglem będzie to odpowiednio 10 311 zł i 39 074 zł. Rodziny mieszkające w starych, nieocieplonych budynkach zapłacą znacznie więcej – do 45 851 zł w latach 2028-2035 przy gazie i ponad 77 tys. zł przy węglu. Dla porównania: w 2027 roku dodatkowe roczne koszty ETS2 dla rodziny z kotłem gazowym miały wynieść równowartość 86 proc. miesięcznego minimalnego wynagrodzenia.
Transport to osobny rozdział. Szacunki analityków J.P. Morgan z raportu Carbon Counts 2025 wskazują, że kierowcy mogą zapłacić za paliwo o 60-70 groszy więcej na litrze. Łączny koszt zakupu uprawnień do emisji związanych z transportem miał w pierwotnym wariancie wynieść ok. 11,5 mld zł rocznie w 2027 roku i 21 mld zł w 2030 roku. Roczne przesunięcie koryguje te liczby, ale nie zmienia skali zjawiska.
Od 1 stycznia 2025 roku dotacji na nowy piec gazowy już nie ma
Część zmian już weszła w życie – bez ogłoszeń i bez politycznych bojów. Od 1 stycznia 2025 roku nie można ubiegać się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” ani z innych programów publicznych na zakup samodzielnego kotła gazowego lub węglowego. Wyjątkiem są systemy hybrydowe, w których kocioł gazowy współpracuje z pompą ciepła lub kolektorami słonecznymi – na takie instalacje wsparcie finansowe nadal jest dostępne.
Zmiana ta nałożyła się na reformę programu „Czyste Powietrze” z przełomu 2024 i 2025 roku, która spowodowała dramatyczny spadek zainteresowania. Według danych zebranych przez portal ŚwiatOZE.pl, w pół roku od ponownego uruchomienia dotacji obywatele złożyli ok. 35 tys. wniosków – wobec niemal 157 tys. w analogicznym okresie 2024 roku. Spadek o ok. 80 proc. oznacza, że transformacja ogrzewnictwa, która powinna nabierać tempa przed wejściem ETS2, wyhamowała w najgorszym możliwym momencie.
2030 – nowe domy bez pieców na gaz. 2040 – termin, który nie oznacza przymusowego demontażu
Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) wyznacza kolejne daty. W 2028 roku nowe budynki użyteczności publicznej muszą spełniać standard zeroemisyjny. Od 2030 roku standard ten obejmie wszystkie nowe budynki – również mieszkalne. Dom budowany od podstaw po tej dacie nie będzie mógł mieć samodzielnego kotła gazowego ani węglowego jako jedynego źródła ciepła. Systemy hybrydowe z elementem OZE oraz kotły zasilane biometanem lub biogazem pozostają dozwolone.
Rok 2040 pojawia się w dyrektywie EPBD jako horyzont dekarbonizacji istniejącego budownictwa. Dyrektywa nie nakłada nakazu przymusowego demontażu działających kotłów gazowych czy węglowych – tak jej zapisy tłumaczy m.in. Aleksander Śniegocki, prezes Instytutu Reform, cytowany przez SmogLab. Zobowiązuje natomiast rządy do przygotowania krajowych planów transformacji ogrzewnictwa. Istniejący kocioł można serwisować i naprawiać bez ograniczeń. Zmiana warunków następuje przy staraniu się o dofinansowanie, instalowaniu nowego urządzenia lub przeprowadzaniu gruntownej termomodernizacji budynku.
Polska musi przyjąć ustawę implementującą dyrektywę EPBD do 29 maja 2026 roku. Prace legislacyjne trwają. Według grudniowego raportu Fundacji SET „Skutki wdrożenia Dyrektywy EPBD do porządku prawnego w Polsce” pełne dostosowanie polskiego budownictwa do unijnych wymogów pochłonie ok. 2,5 biliona złotych. Sama wymiana indywidualnych źródeł ciepła – od 16 do 40 mld zł, a modernizacja ciepłownictwa – ok. 466 mld zł. To nie są liczby z kapelusza – to szacunki oparte na inwentaryzacji polskich zasobów budowlanych i kosztach technologii.
Harmonogram zmian w skrócie
2025 – koniec dotacji na samodzielne kotły gazowe i węglowe z programów publicznych. Wsparcie możliwe tylko dla instalacji hybrydowych. 2028 – wejście ETS2: wyższe ceny gazu, węgla i paliw silnikowych; nowe budynki publiczne muszą być zeroemisyjne. 2030 – zakaz instalacji samodzielnych kotłów gazowych we wszystkich nowych budynkach; hybrydy i biogazowe nadal dozwolone. 2040 – cel dekarbonizacji istniejącego budownictwa; brak nakazu demontażu sprawnych urządzeń, ale nowe przepisy krajowe mogą nałożyć dodatkowe obowiązki.
Co warto rozważyć, zanim rachunki zaczną rosnąć
Jeśli kocioł jest sprawny i stosunkowo nowy, nie ma pilnego powodu do wymiany. Można go serwisować i naprawiać bez ograniczeń – zarówno teraz, jak i po 2030 roku w istniejących budynkach. Warto jednak sprawdzić, czy urządzenie ma certyfikat H2-Ready lub możliwość pracy na mieszance z biometanem – nowsze modele kondensacyjne często to oferują, starsze zazwyczaj nie.
Planując wymianę kotła w ciągu najbliższych kilku lat, warto zbadać opcję systemu hybrydowego – kotła gazowego zintegrowanego z pompą ciepła. Takie instalacje kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze” i pozwalają ograniczyć zużycie gazu szczególnie w sezonie przejściowym (wrzesień-październik, marzec-kwiecień), gdy pompa ciepła działa najefektywniej. Dofinansowanie zmniejsza barierę wejścia, a rachunek za gaz w sezonie grzewczym spada.
Właściciele starych, nieocieplonych domów mogą odczuć ETS2 najdotkliwiej – im większe zużycie gazu lub węgla, tym większa opłata emisyjna. Termomodernizacja – docieplenie ścian i dachu, wymiana okien – bezpośrednio obniża zużycie ciepła, a tym samym przyszłe rachunki. Program „Czyste Powietrze” obejmuje też dofinansowanie na docieplenie przy okazji wymiany kotła.
Kierowcy kupujący samochód na następnych kilka lat powinni uwzględnić w budżecie wzrost kosztów paliwa od 2028 roku. Przy obecnym zużyciu ok. 7-8 litrów na 100 km dodatkowe 60-70 groszy na litrze to ok. 700-900 zł rocznie przy przebiegu 15 tys. km. To nie powód do paniki, ale argument za rozważeniem hybrydy lub samochodu elektrycznego przy kolejnym zakupie – zwłaszcza że oferta aut elektrycznych w przedziale cenowym 100-130 tys. zł wyraźnie się poszerzyła. Kalkulator kosztów ETS2 dla konkretnego gospodarstwa domowego dostępny jest na stronie ets2koszty.pl.
