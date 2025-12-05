Surowy unijny zakaz. Kto zostawi w domu, zapłaci ogromną karę. Sprawdź, czy dotyczy Ciebie

Unia Europejska przyjęła dyrektywę, która zmieni sposób ogrzewania budynków w całej Wspólnocie. Od 2025 roku zacznie się stopniowe wycofywanie pieców gazowych, a od 2040 roku urządzenia oparte na paliwach kopalnych nie będą mogły już funkcjonować w domach.

Co się dokładnie zmienia
Nowa dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków zakłada całkowite odejście od urządzeń grzewczych wykorzystujących gaz, olej i inne paliwa kopalne. Ogrzewanie będzie musiało opierać się na niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródłach energii.

Kogo to dotyczy i na jakich zasadach
• właścicieli domów z piecami gazowymi lub węglowymi
• osób, które planują modernizację systemu ogrzewania
• gospodarstw, które korzystały z programu „Czyste Powietrze”
• inwestorów budujących nowe domy po 2030 roku

Harmonogram zmian w UE

2025 – koniec dopłat do pieców gazowych. Wyjątkiem będą systemy hybrydowe, w których gaz będzie jedynie dodatkiem.
2027–2028 – wejście w życie systemu ETS2, który obejmie budynki i transport. Koszty emisji CO2 podniosą ceny gazu i paliw.
2030 – nowe budynki obowiązkowo zeroemisyjne. Bez możliwości instalacji kotłów gazowych.
2040 – zakaz używania wszystkich pieców gazowych i urządzeń na paliwa kopalne w już istniejących budynkach.

Ile mogą wynieść dodatkowe koszty?

Według analiz ekspertów:

• ogrzewanie gazem:
– dodatkowy koszt 2027–2030: ok. 6338 zł
– koszt do 2035 roku: ok. 24 018 zł

• ogrzewanie węglem:
– w latach 2027–2030: ok. 10 311 zł
– do 2035 roku: ok. 39 074 zł

Wynika to z nowego systemu ETS2, który obciąży dostawców paliw opłatami za emisję CO2. Koszty zostaną przeniesione na odbiorców.

Wpływ ETS2 na ceny paliw (prognozy do 2035):
• diesel: +1,65 zł/l
• benzyna: +1,37 zł/l
• LPG: +0,96 zł/l

Dlaczego to problem dla wielu gospodarstw?

W ostatnich latach setki tysięcy Polaków wymieniło piece węglowe na gazowe, korzystając z publicznych dotacji. Teraz ci sami właściciele domów będą musieli ponownie modernizować instalacje — tym razem na systemy zeroemisyjne.

Działania osłonowe rządu

• Polska ma otrzymać ok. 50 mld zł ze Społecznego Funduszu Klimatycznego
• planowane są programy łagodzące skutki ETS2
• rząd prowadzi negocjacje o przesunięcie wejścia ETS2 o 3 lata

Szczegółowe zasady mają zostać przedstawione później.

Co mogą zrobić właściciele domów już teraz?

Eksperci wskazują rozwiązania zgodne z przyszłymi regulacjami:

• pompy ciepła
• systemy hybrydowe z udziałem OZE
• fotowoltaika + ogrzewanie elektryczne
• instalacje na biomasę jako opcja przejściowa

Co to oznacza dla czytelnika

Zmiany w europejskiej polityce klimatycznej są przesądzone. Domy oparte na ogrzewaniu gazowym będą coraz droższe w utrzymaniu, a w przyszłości konieczna będzie wymiana systemu grzewczego. Warto już teraz śledzić programy wsparcia i planować modernizację, aby uniknąć wysokich kosztów w kolejnych latach.

Unia Europejska wprowadza harmonogram, który do 2040 roku wyeliminuje piece gazowe z polskich domów. System ETS2 podniesie koszty ogrzewania i paliw, a gospodarstwa domowe muszą przygotować się na zmiany technologiczne i finansowe. Przyszłe programy wsparcia mogą odegrać kluczową rolę w ułatwieniu transformacji.

