Surowy zakaz z UE. Takiego produktu już nie kupisz. Część produktów była podrobiona
Dyrektywa śniadaniowa wchodzi do Polski 14 czerwca. Ochroni obywateli Unii Europejskiej przed zagrożeniem o którym nie mieli pojęcia.
Skala problemu: niemal połowa importowanego miodu to nie miód
46 proc. próbek miodu importowanego do UE zawierało cukry, które w naturalnym produkcie pszczelim nie powinny się pojawić. To nie dane sprzed dekady – takie wyniki przyniosła unijna skoordynowana akcja kontrolna „From the Hives”. Odpowiedzią jest dyrektywa śniadaniowa, której zapisy zaczynają obowiązywać w Polsce od 14 czerwca 2026 roku. Miód przefiltrowany przestaje być miodem. I nie jest to tylko kwestia etykiety.
Zanim zrozumieć, co zmienia dyrektywa, warto zobaczyć, przed czym miała chronić. W ramach unijnej akcji „From the Hives” pobrano łącznie 320 próbek miodu z punktów rozlewu, mieszania i pakowania na terenie UE. Próbki pochodziły z Chin, Ukrainy, Argentyny, Meksyku, Brazylii i Turcji. Wyniki były wstrząsające: 147 z 320 próbek – czyli 46 proc. – nie spełniało unijnych norm, bo zawierały co najmniej jeden cukier niepasujący do naturalnego miodu. Najczęściej wykrywano syropy: ryżowy, buraczany, kukurydziany.
Mechanizm fałszowania jest prosty i opłacalny. W 2022 roku kilogram miodu importowanego do UE kosztował średnio 2,17 euro. Kilogram syropu ryżowego – 0,40-0,60 euro. Wystarczy zmieszać oba, przefiltrować tak intensywnie, by usunąć pyłek umożliwiający identyfikację, i sprzedać jako miód wielokwiatowy. Klient płaci za prawdziwy produkt, dostaje zamiennik. Producent zarabia kilkakrotnie ponad realną wartość surowca.
Polska nie jest od tego wolna. Z danych GUS wynika, że Chiny i Ukraina to dwa główne kierunki importu miodu do naszego kraju. W samym tylko 2023 roku import z Chin wzrósł o ok. 60 proc. względem 2020 roku. Polska jest jednocześnie krajem z deficytem handlowym w miodzie – eksportujemy mniej niż importujemy, a krajowa produkcja nie pokrywa krajowego spożycia. To oznacza, że na polskich półkach ląduje znaczna ilość produktów o nieweryfikowalnym lub wątpliwym pochodzeniu.
Co to jest miód przefiltrowany i dlaczego był problemem
Filtrowanie miodu to normalny element produkcji – usuwa się nim fragmenty wosku, resztki pszczół i inne zanieczyszczenia mechaniczne. Problem pojawia się, gdy filtracja jest intensywna i usuwa składniki, które nie są zanieczyszczeniami, lecz naturalnymi komponentami decydującymi o tożsamości produktu.
Kluczowy jest pyłek kwiatowy. To on zawiera informację o botanicznym i geograficznym pochodzeniu miodu. Analiza pyłku pozwala stwierdzić, z jakich roślin pochodzi nektar i z jakiego regionu pochodzi produkt – to właśnie ta analiza jest podstawową metodą wykrywania zafałszowań. Gdy pyłek zostaje usunięty, miód staje się anonimowy. Nie można ustalić, czy to naprawdę miód akacjowy z Polski czy tania mieszanka z Azji przeetykietowana po zawinięciu z portu.
Intensywna filtracja usuwa też enzymy i inne naturalne frakcje odpowiadające za właściwości odżywcze i smakowe produktu. W jej wyniku powstaje klarowny, estetyczny płyn, który wygląda korzystnie na półce, ale chemicznie coraz bardziej przypomina przetworzony syrop cukrowy niż naturalny miód.
Do końca 2025 roku taki produkt mógł trafiać na rynek jako „miód przefiltrowany” – i formalnie mieścił się w kategorii miodów. To właśnie ta furtka teraz się zamyka.
Co zmienia dyrektywa śniadaniowa od 14 czerwca 2026
Dyrektywa śniadaniowa (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady aktualizująca cztery tzw. dyrektywy śniadaniowe) obejmuje nie tylko miód, ale też soki owocowe, dżemy, marmolady i mleko konserwowane. W polskim prawie jej zapisy zostały wdrożone rozporządzeniem ministra rolnictwa z 10 grudnia 2025 r., zmieniającym przepisy dotyczące jakości handlowej miodu obowiązujące od 2003 roku.
Kluczowa zmiana: miód przefiltrowany zostaje usunięty z kategorii „głównych rodzajów miodu”. Od 14 czerwca 2026 roku produkt poddany intensywnej filtracji, w której usuwany jest pyłek kwiatowy, nie może być sprzedawany jako standardowy miód – ani wielokwiatowy, ani akacjowy, ani lipowy, ani jakikolwiek inny rodzaj. Jednocześnie wyeliminowano możliwość stosowania określenia „filtrowany” jako dopuszczalnego wariantu nazwy produktu miodowego.
Podstawowa klasyfikacja miodów nie ulega zmianie. Nadal obowiązuje podział na:
Ze względu na źródło nektaru: miody nektarowe (kwiatowe) – w tym odmianowe jak akacjowy, lipowy, gryczany, rzepakowy, wielokwiatowy; miody spadziowe (ze spadzi iglastej lub liściastej); miody nektarowo-spadziowe.
Ze względu na sposób pozyskania: miody odwirowane, odsączane, wytłaczane, sekcyjne, z plastrami.
Zmieniają się też zasady etykietowania. Od 14 czerwca mieszanki miodów z różnych krajów muszą być opisane w bardziej jednoznaczny sposób – ze wskazaniem krajów w kolejności malejącego udziału. W przypadku małych opakowań do 30 g dopuszczono stosowanie dwuliterowych kodów krajów zgodnych z normą ISO 3166-1 alfa-2 (np. PL, DE, UA).
Jak działa przepis przejściowy i jak długo będzie trwał „chaos na półce”
Nowe przepisy nie działają wstecz. Miód przefiltrowany, który został wyprodukowany i wprowadzony do obrotu przed 14 czerwca 2026 roku, może być sprzedawany do wyczerpania zapasów – bez żadnych limitów czasowych. Oznacza to, że przez pewien czas na sklepowych półkach będą równolegle dostępne produkty sprzed i po nowelizacji. Dopiero gdy zapasy sprzed cezury się wyczerpią, rynek przestawi się na nowe standardy w pełnym zakresie.
W praktyce dla konsumenta to ważna informacja: przez co najmniej kilka miesięcy po 14 czerwca różne słoiki na tej samej półce mogą działać według różnych reguł. Jedynym sposobem odróżnienia produktu „starego” od „nowego” jest weryfikacja etykiety pod kątem zawartości pyłku i sposobu opisania pochodzenia.
Komisja Europejska równolegle rozwija metody kontroli laboratoryjnej miodu – w tym analizy DNA, które mają pozwolić na precyzyjne ustalanie botanicznego i geograficznego pochodzenia produktu. Te metody mają wejść w pełne zastosowanie do 2028 roku, co oznacza, że nowe przepisy dotyczące etykietowania są pierwszym etapem szerszego systemu weryfikacji.
Co to oznacza dla polskiego rynku i polskich pszczelarzy
Polska jest jednym z większych producentów miodu w Europie – krajowe pasieki produkują kilkanaście tysięcy ton rocznie – ale jednocześnie importujemy więcej, niż eksportujemy. Intensywna filtracja była dotychczas jednym z głównych narzędzi ukrywania faktycznego pochodzenia tanich miodów importowanych jako droższe odmiany krajowe lub unijne.
Polscy pszczelarze od lat alarmowali, że na rynku funkcjonuje „miód techniczny” – produkt o niejasnym składzie i nieweryfikowalnym pochodzeniu, konkurujący cenowo z naturalnym miodem z krajowych pasiek. Nowe przepisy tworzą prawną barierę przed tym procederem – choć nie eliminują go całkowicie, bo problem zafałszowań syropami cukrowymi wykracza poza samą filtrację i wymaga zaawansowanych metod laboratoryjnych, które dopiero są wdrażane.
Dla producentów i importerów sprzedających miód przefiltrowany zmiana oznacza konieczność dostosowania procesów technologicznych lub przeetykietowania produktów i wyłączenia ich z kategorii standardowego miodu. Część asortymentu zniknie z półek w dotychczasowej formie – lub pojawi się z zupełnie innym opisem.
Warszawa i duże miasta – co się zmienia przy zakupach
Dla warszawskich konsumentów zmiany są widoczne przede wszystkim w supermarketach i dyskontach – to właśnie tam trafia największa część produktów przefiltrowanych, bo klienci sieci handlowych rzadko weryfikują etykiety tak dokładnie jak klienci lokalnych bazarów czy pszczelarzy bezpośrednich. Dyskonty i duże sieci są też głównymi odbiorcami tanich importowanych miodów pakowanych luzem.
Warszawskie bazary – w tym Hale Banacha, Bazar Różyckiego czy Targ Śniadaniowy – działają w zdecydowanej większości z produktami od lokalnych pszczelarzy, dla których nowe przepisy nie stanowią zagrożenia. Wręcz przeciwnie: wyraźniejsze odróżnienie naturalnego miodu od przetworzonego zamiennika może przełożyć się na większe zainteresowanie zakupem bezpośrednio u producenta.
Warto pamiętać, że warszawski rynek miodu regionalnego jest bogaty – Mazowsze otaczają tereny z aktywnymi pasiekami produkującymi miody gryczane, wielokwiatowe, lipowe i rzepakowe. Zakup bezpośrednio od mazowieckiego pszczelarza eliminuje ryzyko związane z zafałszowaniami – i jest możliwością dostępną dla stołecznych konsumentów niezależnie od zmian legislacyjnych.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak czytać etykietę miodu po 14 czerwca
1. Sprawdź, czy na etykiecie jest informacja o pyłku. Naturalny miód zawiera pyłek kwiatowy – to składnik, który od 14 czerwca musi być w produkcie oznaczanym jako standardowy miód. Jeśli etykieta chwali się „intensywną filtracją”, „krystaliczną klarownością” lub podobnymi określeniami sugerującymi mechaniczną obróbkę – warto zastanowić się, co producent chciał przez to osiągnąć.
2. Sprawdź kraj lub kraje pochodzenia. Nowe przepisy wymagają, by przy mieszankach kraje były wymienione w kolejności od największego udziału. Jeśli pierwszym na liście jest Polska, a drugim Chiny – to sygnał, że polska frakcja dominuje. Odwrotna kolejność oznacza odwrotne proporcje. Przy małych opakowaniach poniżej 30 g dopuszczone są kody dwuliterowe (PL, CN, UA).
3. Miód „akacjowy” z taniego importu – bądź podejrzliwy. Miód akacjowy to jedna z najczęściej fałszowanych odmian – jest drogi, a jego pyłek trudny do ustalenia metodami klasycznymi. Jeśli cena jest znacznie niższa niż w przypadku produktu od lokalnego pszczelarza, warto sprawdzić dokładnie etykietę.
4. Produkty sprzed 14 czerwca mogą być na półce jeszcze długo. Przepis przejściowy nie określa daty granicznej wyprzedaży zapasów. Słoiki z datą produkcji sprzed 14 czerwca 2026 mogą spełniać stare normy – nawet jeśli nie zawierają pyłku. Jeśli zależy Ci na produkcie spełniającym nowe wymagania, sprawdź datę produkcji lub zapytaj sprzedawcę.
5. Naturalne krystalizowanie to znak jakości, nie wada. Dobry miód – szczególnie rzepakowy, gryczany czy lipowy – krystalizuje w temperaturze pokojowej. To oznaka braku intensywnej filtracji i naturalnego składu. Miód, który przez rok pozostaje całkowicie klarowny i płynny, mógł przejść obróbkę ograniczającą tę naturalną właściwość.
6. Kupujesz miód leczniczo? Wybierz producenta z certyfikatem lub od lokalnego pszczelarza. Zafałszowania wpływają nie tylko na smak, ale i na właściwości produktu. Miody o potwierdzonym składzie – np. z analizą laboratoryjną od pszczelarza lub z certyfikatem jakości – dają pewność, której produkty ze sklepowej półki nie zawsze mogą zapewnić nawet po zmianach legislacyjnych.
