Światowe mocarstwa ślą pancerne kolumny do Polski. Takiej potęgi militarnej nie widzieliśmy od 1945 roku
Coś bezprecedensowego dzieje się na naszych oczach. W ciągu ostatnich miesięcy polska armia odebrała więcej nowego sprzętu niż przez ostatnie dekady. Czołgi z USA i Korei Południowej płyną do nas szerokim strumieniem. Skala dostaw w 2025 roku jest porażająca. Polska staje się pancerną pięścią NATO w tej części Europy, a wszystko wskazuje na to, że komuś bardzo zależy na czasie.
Rok 2025 zapisze się w historii jako moment przełomowy dla Wojska Polskiego. Gigantyczny budżet obronny, sięgający rekordowych 186 miliardów złotych (4,7 proc. PKB), zamienił się w realną siłę. Tylko w tym jednym roku do jednostek trafiło 134 nowych czołgów i 52 armatohaubice. To nie jest powolna modernizacja – to rewolucja wymuszona przez rosnące zagrożenie ze Wschodu.
Amerykańska stal nad Wisłą. Abramsy jadą falami
Stany Zjednoczone pozostają kluczowym sojusznikiem, a dostawy ciężkiego sprzętu zza Atlantyku przyspieszyły w niespotykanym tempie. Dzięki gigantycznemu wsparciu finansowemu (ponad 11 mld dolarów), tylko w 2025 roku odebraliśmy trzy duże partie supernowoczesnych czołgów M1A2 SEPv3 Abrams. Łącznie nasza flota tych maszyn wzrosła o 89 sztuk.
Ale same czołgi to nie wszystko. Polska armia pozyskała też 25 specjalistycznych pojazdów inżynieryjnych M1150 ABV. To prawdziwe bestie, wyposażone w lemiesze, pługi i wyrzutnie ładunków do zdalnego detonowania pól minowych, które otwierają drogę dla sił pancernych.
Koreański smok rośnie w siłę. Setki „Czarnych Panter”
Równie imponująco wygląda współpraca z Seulem. Korea Południowa dotrzymała słowa, dostarczając w 2025 roku kolejne czołgi K2 Black Panther. Mamy ich już blisko setkę, a plany zakładają, że wkrótce ich liczba może się podwoić. W sierpniu podpisano kolejną umowę na 180 maszyn, które zaczną docierać nad Wisłę od 2026 roku.
Koreańczycy wzmacniają też naszą artylerię. W lutym i listopadzie do Polski dotarły kolejne haubice samobieżne K9A1, zwiększając ich łączną liczbę do 160 sztuk.
Europejskie rakiety i polskie „Borsuki”
Zbroimy się nie tylko w czołgi. Z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Szwecji napływają nowoczesne systemy rakietowe, wzmacniające naszą obronę przeciwlotniczą (systemy Patriot, pociski CAMM) i przeciwpancerną (granatniki Carl Gustaf M4).
Co równie ważne, 2025 rok to sukces polskiego przemysłu. Do jednostek trafiły pierwsze, długo wyczekiwane bojowe wozy piechoty Borsuk. To polska konstrukcja, uznawana za jedną z najnowocześniejszych w Europie. Wzmocniono też artylerię, dostarczając kolejne moździerze Rak.
Cel: Najpotężniejsza armia lądowa w regionie
Dynamika dostaw jest oszałamiająca. Cel jest jasny: do 2030 roku Wojsko Polskie ma dysponować flotą ponad 1300 nowoczesnych czołgów. Ta bezprecedensowa koncentracja sił sprawia, że Polska wyrasta na lidera militarnego wschodniej flanki NATO. Tempo tych zmian pokazuje jednoznacznie – zagrożenie traktowane jest śmiertelnie poważnie.
Amerykański kolos kontra koreański łowca. Porównujemy Abramsa i K2. Który czołg jest lepszy?
Polska dokonuje ewenementu na skalę światową, wprowadzając do służby jednocześnie dwa supernowoczesne czołgi podstawowe. Z jednej strony legendarny, amerykański M1A2 Abrams, z drugiej – naszpikowany elektroniką K2 Black Panther z Korei. Czym się różnią i dlaczego nasi generałowie chcą obu?
Wiele osób pyta: po co nam dwa różne typy czołgów? Odpowiedź tkwi w ich charakterystyce. Choć oba służą do tego samego – niszczenia wroga – robią to w zupełnie inny sposób. To jak porównanie wagi ciężkiej w boksie z mistrzem sztuk walki.
Abrams M1A2 SEPv3: Jeżdżący bunkier
Amerykański Abrams w najnowszej wersji SEPv3 to synonim potęgi i przetrwania. To najcięższy czołg podstawowy świata, który wszedł do służby w Polsce.
-
Pancerz nie do przebicia: Jego największym atutem jest opancerzenie zawierające zubożony uran. To sprawia, że Abrams jest niesamowicie odporny na trafienia. Ma przyjąć cios i walczyć dalej.
-
Bestia, nie silnik: Napędza go turbina gazowa (podobnie jak w samolotach), a nie tradycyjny silnik diesla. Plusy? Jest cichy, niesamowicie zrywny i może jeździć na różnym paliwie. Minusy? „Pije” paliwo w ogromnych ilościach i generuje dużo ciepła.
-
Siła ognia: Wyposażony w armatę 120 mm, która dzięki zaawansowanej amunicji potrafi przebić każdy rosyjski czołg.
K2 Black Panther: Zwinny zabójca
Koreański K2 to konstrukcja młodsza, zaprojektowana z myślą o trudnym, górzystym terenie – podobnym do tego, jaki mamy np. na Warmii i Mazurach.
-
Automat ładowania: To kluczowa różnica. W Abramsie pociski ładuje czwarty członek załogi (człowiek). W K2 robi to automat. Dzięki temu czołg jest niższy, mniejszy i potrzebuje tylko 3 żołnierzy.
-
Hydropneumatyczne zawieszenie: K2 potrafi „klęknąć” (obniżyć sylwetkę), „usiąść” (podnieść przód lufy wyżej, by strzelać do celów w górach lub nisko lecących śmigłowców) albo pochylić się na boki. To unikalna cecha dająca przewagę w pofałdowanym terenie.
-
Dłuższa lufa: Koreańskie działo jest nieco dłuższe (L/55) niż w Abramsie (L/44), co teoretycznie zapewnia nieco większą celność i zasięg przy standardowej amunicji.
Szybkie porównanie parametrów
|Cecha
|🇺🇸 Abrams M1A2 SEPv3
|🇰🇷 K2 Black Panther
|Masa bojowa
|ok. 67-70 ton
|ok. 55 ton
|Załoga
|4 (Dowódca, działonowy, kierowca, ładowniczy)
|3 (Dowódca, działonowy, kierowca)
|Ładowanie działa
|Ręczne (człowiek)
|Automatyczne
|Silnik
|Turbina gazowa (1500 KM)
|Diesel (1500 KM)
|Główny atut
|Nieprzenikniony pancerz
|Mobilność i zawieszenie
|Przeznaczenie w PL
|„Żelazna ściana” na otwartych równinach
|Szybkie manewry, trudny teren, mosty
Werdykt: Dlaczego Polska potrzebuje obu?
To nie jest kwestia „lepszy czy gorszy”. One się uzupełniają.
-
Abrams jest tak ciężki (blisko 70 ton), że nie każdy most w Polsce go utrzyma. Będzie operował głównie na wschodzie kraju, na twardych i płaskich terenach, działając jak taran przełamujący obronę wroga.
-
K2 jest lżejszy o 15 ton. Przejedzie tam, gdzie Abrams ugrzęźnie lub zarwie most. Dzięki temu nasza armia zyskuje elastyczność – ciężką pięść do uderzenia frontalnego i szybkie jednostki do flankowania wroga w trudniejszym terenie.
Mając oba te wozy, Polska tworzy pancerny duet, który dla potencjalnego agresora stanowi problem nie do rozwiązania.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.